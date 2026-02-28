Об их взаимной неприязни слагают легенды. Но точно ли два великих хоккеиста чувствовали друг к другу именно это?

«Мы ненавидим их, а они ненавидят нас». Овечкин и Кросби действительно враждовали в НХЛ?

Вражда Александра Овечкина и Сидни Кросби — что может быть известнее и очевиднее в рамках такого вида спорта, как хоккей? Она же всегда была, есть и будет. Нельзя придумать ничего более чёткого и постоянного в этом быстро меняющемся мире, чем ненависть этих двух легенд по отношению друг к другу.

Так ведь?

Мы привыкли, что вражде Сида и Ови придают особое значение. Считается, что она появилась немногим раньше, чем эти парни вообще появились в НХЛ, и все эти 20 лет подпитывает хоккеистов и их команды. Но так ли это на самом деле? Действительно ли россиянин и канадец ненавидели друг друга?

В честь 20-летия противостояния Овечкина и Кросби мы в рамках спецпроекта «Чемпионата» подробно разберёмся в этом вопросе и дадим чёткий ответ.

«…и тут на помощь пришли Сид и Алекс»

С самого начала у этих парней было много схожего. Детали могут отличаться, но суть будет оставаться прежней.

Оба росли в семьях спортсменов, оба с детства выделялись и заслуженно получили статус главных талантов — своего поколения и своей страны. Обоих задрафтовали под первым номером в НХЛ — Ови в 2004-м, Сида в 2005-м.

И обоим пришлось прийти в команды, которым нужна была серьёзная помощь. Что «Вашингтон», что «Питтсбург» находились на дне. Правда, если «пингвины» растеряли всю былую славу, которую заслужили в 1990-х, то «столичные» на вершине никогда и не были.

«Все ожидали, что они возродят две угнетённые и растоптанные франшизы на важных американских рынках», — писал The Athletic.

И когда стало понятно, что оба дебютируют в НХЛ в одно время, руководство лиги, чей сезон только что был утерян из-за локаута, поняло: пора действовать.

Только вдумайтесь. Две главные звезды поколения. Представители разных стран, разных континентов и разных игровых стилей. Почти равные условия. Старт в одно время…

Ещё до выхода на лёд этих парней НХЛ получила всё необходимое, чтобы столкнуть двух юных звёзд друг с другом и получить битву, которая приклеит миллионы людей к экранам телевизоров — и, более того, привлечёт тысячи зрителей на стадионы двух центров, чьи хоккейные скамьи уже долгое время пустовали.

«Мы очень на них рассчитывали. Мы потеряли сезон. Наши болельщики просто хотели, чтобы хоккей вернулся. Но нам пришлось ввести новые правила, чтобы хоккей вернулся, сделать игру более привлекательной для наших болельщиков, случайных фанатов, рекламодателей и всех остальных.

И тут на помощь пришли Сид и Алекс. Никто не говорил прямо: «Эй, ребята, идите спасать лигу». Но, знаете, это была надежда. И очень быстро стало очевидно, что они могут сделать это», — рассказывал Брэндан Шэнахан, член Зала хоккейной славы, а ныне президент «Торонто».

Как только сезон стартовал, стало понятно: план действительно сработал. Заочный поединок, который вели два таланта, привлекал на трибуны всё больше людей. Да настолько, что в какой-то момент показалось: а хоть кто-то пропускает матчи этих команд?

Впрочем, пока мы всё ещё говорили исключительно о контексте. А что же сами хоккеисты? Подпитывали ли их мотивацию успехи главного соперника?

«Будем надеяться, что они не сделают ничего глупого — например, не подружатся друг с другом»

В те годы у обоих были свои важные задачи. На них, двух молодых парней — Ови было 20, Сиду 18, взвалили огромную ношу, которую придётся нести, хочешь ты того или нет. Но, естественно, они знали друг о друге. Иначе и быть не могло. Они были конкурентами, которые гнались за одними и теми же целями. Как личными, так и командными — ведь их клубы играли в одной конференции.

А ещё они не знали друг друга.

«Во время первых сезонов у Сида и Алекса не было достаточно времени или заинтересованности, чтобы узнать друг друга. Не помогали и переменчивые отношения Малкина с его земляком Овечкиным. Не обошлось и без конкуренции за неофициальное звание лучшего игрока мира», — писал The Athletic.

Эта конкуренция становилась тем ярче, чем успешнее кто-либо из них становился. А успехи не заставили себя долго ждать.

Уже в первом сезоне между Овечкиным и Кросби состоялась первая заочная битва. Она осталась за россиянином. Именно он стал лучшим новичком НХЛ в сезоне-2005/2006 и выиграл свой первый индивидуальный приз — «Колдер Трофи». Кросби, конечно, гнался за ним и даже преодолел отметку в 100 очков, однако конкурент ушёл слишком далеко.

Уже в следующем году канадец мощно щёлкнул Александра по носу, взяв сразу три престижные индивидуальные награды — «Арт Росс», «Харт» и «Тед Линдсей». Восьмёрку это только раззадорило — в 2008-м он повторил успех Сидни и даже преумножил его — попутно добавив к трём призам ещё и свой первый «Морис Ришар».

Но личные награды в том сезоне отошли на второй план. Ведь Кросби уже на третий год в НХЛ закрепил за собой достижение, для которого Алексу потребуется отыграть более 10 лет…

Сид довёл «Питтсбург» до финала Кубка Стэнли. Конечно, вышло неудачно — «пингвины» проиграли решающую серию «Детройту» со счётом 2-4. Но это стало дополнительным толчком в их соперничестве.

***

22 февраля 2009 года. Вашингтон. «Кэпиталз» принимали у себя «Пинвгинз». На седьмой минуте Овечкин открыл счёт после передач Никласа Бекстрёма и Сергея Фёдорова. «Питтсбург» довольно быстро сравнял счёт, но на перерыв лидерами ушли хозяева.

На старте второго игрового отрезка Фёдоров укрепил их преимущество, затем на сцену вышли Сид и Джино, организовавшие гол для Сергея Гончара — 2:3! Впрочем, в середине игрового отрезка о себе заявил уже Ови, который помог «Вашингтону» забить четвёртый гол. Через 25 секунд «столичные» окончательно похоронили надежды «Питтсбурга». 5:2.

Хозяева победили, обе звезды отметились в протоколе, но в итоге матч вошёл в историю не только и не столько голами и передачами.

Именно в этот день Овечкин и Кросби впервые столкнулись лицом к лицу. В прямом смысле.

В одном из моментов матча, проезжая рядом со скамейками, Александр слегка толкнул — как кажется, вполне намеренно — своего оппонента. Кросби ответил — пихнул того на бортик скамейки. Овечкин явно недружелюбно приобнял Сида за шею, канадец вырвался, однако остался без шлема. В итоге капитана «Питтсбурга» оттащили от соперника, а нападающий «Вашингтона» проводил его провокационными жестами.

Впервые в истории личного противостояния хоккеисты сцепились прямо на площадке. Следующего такого эпизода пришлось ждать почти 10 лет…

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Чемп.НХЛ». Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

А главное — после матча конфликт не погас.

«Он хороший игрок, но слишком много говорит. Я выкладываюсь на полную, а если он захочет ещё раз меня толкнуть, то пусть попробует. Я не буду молчать, когда кто-то играет грязно. Такова моя игра. Я не бью исподтишка, там был игровой момент. Если ему что-то не нравится, это его проблемы», — говорил тогда Овечкин.

«Вам это может нравиться или не нравиться, но он играет жёстко. Лично мне это не нравится. Я просто ехал на смену, он толкнул меня в спину, и я ответил. Это хоккей, а Овечкин любит носиться, выискивая момент для хита», — отвечал ему Кросби.

Первый конфликт Ови и Сида на льду едва не закончился дракой Фото: Getty Images

Конфликт мог быть исчерпан, но спустя всего две недели, 8 марта, Кросби и питтсбургская компания вновь приехали в Вашингтон…

И именно тогда стало понятно, насколько серьёзна и велика ненависть болельщиков к злейшим врагам — и лично к Сиду.

«После предыдущей стычки двух звёзд, привлёкшей внимание всей лиги, болельщики «Кэпиталз» ожидали фейерверка между Кросби и Овечкиным. Этот матч стал, возможно, самым масштабным импровизированным праздником с осыпанием подарками, и тысячи людей заполнили арену, качественно подготовившись к пиршеству. Объект их презрения был очевиден. Забудьте о политиках. Забудьте практически о любом игроке, который когда-либо держал биту или бросал мяч здесь.

87-й номер «Питтсбурга» стал врагом №1 в Вашингтоне.

Один из болельщиков «Кэпс» нёс куклу-младенца, которая была одета в джерси Кросби. Неподалёку, у стекла, висела табличка с надписью: «Сидни, нырки запрещены». Некоторые болельщики размахивали белыми салфетками, а другие были одеты в футболки с надписью «Школа симуляции Сидни», — описывало ту атмосферу издание The Baltimore Sun.

Общая ненависть, царившая на стадионах, кажется, только подначивала хоккеистов. Овечкин не сумел сыграть в предыдущей встрече «Кэпс» из-за травмы, но последний в сезоне матч против Кросби пропускать не собирался. Из-за этого Александр, конечно, выглядел более медленным, чем обычно, однако всё равно показал высокий класс, забив гол. Сид ответил шайбой и передачей. В серии буллитов успех вновь праздновал канадец, да ещё какой — вслед за его успешной попыткой последовал промах россиянина — и «Питтсбург» вырвал победу в этой битве.

«Можно сказать, великие хоккеисты сегодня были на льду в решающий момент, когда на кону стоял исход игры. Алекс включился в третьем периоде, но сегодня настала очередь Сидни нанести решающий бросок. Он великий игрок», — пояснял главный тренер «столичных» Брюс Будро.

После матча Кросби дал понять: он видел и слышал всё, что делали болельщики «Вашингтона». И это ему пришлось не очень-то по душе: «Мне это не очень нравится. Но это не меняет того, как я играю».

Зато это нравилось всем остальным.

«Вашингтон» снова проиграл, однако хоккейные болельщики по всему миру остались довольны. Фанаты «Кэпс», возможно, одержали победу на трибунах — Сидни же победил на льду.

Кросби всего 21 год. Овечкину – 23. Впереди ещё много интересных противостояний. Будем надеяться, что они не сделают ничего глупого — например, не подружатся друг с другом», — иронично отметил The Baltimore Sun.

Болельщики «Вашингтона» и «Питтсбурга» в очных матчах любят друг над другом подтрунивать Фото: Getty Images

Противостояние между Кросби и Овечкиным набирало обороты. И всего через два месяца после адски гостеприимного матча в Вашингтоне оно достигло, пожалуй, одной из своих пиковых точек.

В 2009 году Сид на долгие годы закрепил за собой статус лучшего хоккеиста мира, оставив Алекса позади.

«Мне казалось, что всего, что я сделал, было недостаточно»

Плей-офф-2009 начался успешно для обеих команд. И «Кэпиталз», и «Пингвинз» прошли стартовый раунд, но уже на следующей стадии им пришлось столкнуться друг с другом. В тот момент казалось, что после прошлогоднего финала «Питтсбурга» в этом сезоне добиться успеха должны «столичные» — всё-таки Ови тоже добился многого, забив 219 голов всего за четыре регулярки и выведя свою посредственную команду в топы НХЛ.

Следующим логичным шагом стало бы завоевание главного трофея лиги.

И началась-то серия крайне успешно для «Вашингтона»! «Кэпиталз» выиграли первый матч, а второй и вовсе стал, вероятно, главным в противостоянии двух звёзд. Овечкин оформил хет-трик, позволив «столичным» заполучить удобное преимущество — 2-0. Но и Кросби забил трижды. Вот только его третий точный бросок не принёс радости ни ему, ни команде. «Питтсбург»-то проиграл.

«Сид был недоволен. Он был зол, что мы всё равно уступили. Я не виню его. Если ты оформляешь хет-трик в гостевом матче плей-офф, то не ожидаешь, что будешь проигрывать в серии 0-2», — спустя годы рассказывал Билл Герин, тогда игравший в звене Кросби, а ныне занимающий пост генерального менеджера «Миннесоты».

Впрочем, для Сидни те два поражения стали последней каплей. Он понял, что должен быть не просто лучшим в мире — он должен быть лучше Овечкина в каждый момент, в каждом матче. Только так получится привести команду к большим победам.

Так и вышло. Кросби набрал 9 (4+5) очков в оставшихся пяти встречах серии, включая дубль в решающем, седьмом матче, и «Питтсбург» прошёл дальше. А затем выиграл первый Кубок Стэнли в эпоху Сида.

В тот момент капитан «Пингвинз» официально вышел вперёд в их личном противостоянии.

Впрочем, несмотря на это, Овечкин не сдался. Парни продолжили конкурировать и пользоваться осечками и неудачами друг друга. Кросби, почти добравшись до своего второго «Харта» в сезоне-2012/2013, выбыл на месяц из-за сломанной челюсти — и Александр, сделав финальный рывок, выиграл гонку снайперов и благодаря этому забрал приз MVP сезона.

Кросби, ведомый противостоянием с капитаном «Вашингтона», подпитывавшим его мотивацию, на церемонии вручения наград НХЛ в 2013 году пообещал «выиграть все трофеи в следующем сезоне». И Сид ответил за свои слова, забрав «Арт Росс», «Харт» и «Тед Линдсей» в сезоне-2013/2014.

В тот момент в мире хоккея не было никого лучше этих двоих. Хоккеисты уходили в отрыв от остальных, подобно Лионелю Месси и Криштиану Роналду в футболе, а вместе с ними на новый уровень выходила и битва между «Питтсбургом» и «Вашингтоном».

«Мы ненавидим их, а они ненавидят нас», — признавался в 2013 году нападающий «Кэпиталз» Брукс Лайк.

Вершиной противостояния стали плей-офф 2016 и 2017 годов. Два розыгрыша подряд соперники встречались друг с другом на стадии второго раунда, и оба раза победу праздновал Кросби. В качестве финального гвоздя в крышку гроба оппонента «Питтсбург» в обоих случаях ещё и брал Кубок Стэнли.

В итоге с первой серии в 2009 году до Кубка Стэнли — 2017 между «Питтсбургом» и «Вашингтоном» состоялось 13 матчей плей-офф, когда их судьбу решала всего одна шайба — причём пять были забиты в овертаймах. «Столичные» потерпели два домашних поражения в седьмых встречах. Овечкин в этих сериях выглядел лучше Кросби — и по количеству голов (12 против 10), и по количеству очков (28 против 23), но «пингвины» неизменно выбивали «столичных».

«Мне казалось, что всего, что я сделал, было недостаточно, Все те голы, все те очки… кому они сдались? Ведь в итоге выиграли не мы», — признавался Овечкин.

Кросби же, порой проигрывая в личных противостояниях, только больше раззадоривался — он понимал, что был обязан противостоять всему, что Алекс предлагал «Питтсбургу»: «Я знал, что должен соответствовать ему или по крайней мере приблизиться к нему».

И лишь потерпев три настолько болезненных поражения, Овечкин осознал: пора не только противостоять своему главному сопернику. Настало время поучиться у него.

«Твоим наследием были вовсе не все эти голы»

Настоящее потепление между хоккеистами началось, когда оба приблизились к 30.

Кросби к тому времени уже прочно закрепил за собой место в пантеоне величайших игроков НХЛ всех времён. Он выиграл «Конн Смайт Трофи» как MVP плей-офф, взял три Кубка Стэнли с «Питтсбургом», включая два подряд в 2016 и 2017 годах, стал чемпионом мира и двукратным олимпийским чемпионом.

Овечкин собрал россыпь личных наград, однако чувствовал, что заслуживает к себе такого же отношения, каким одаривают Кросби. Хотя Александр и сам уже понимал, насколько великий соперник ему попался. В мае 2017-го он заявил: «Сид — лучший хоккеист мира и ключ «Питтсбурга» к успеху».

В том плей-офф «Пингвинз» вновь выбили «Кэпиталз», и после стольких поражений Барри Тротц, с 2014-го тренировавший «Вашингтон», а также поработавший ассистентом главного тренера в сборной Канады на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи, считал необходимым поговорить по душам с лидером «столичных».

«Ови очень тяжело воспринял эти поражения. У нас был честный разговор, потому что Алекс на самом деле думал, что он выполняет свою работу единственным способом, которым может — забивая голы, что он часто и делал в матчах с «Питтсбургом». Я ответил: «Твоим наследием были вовсе не все эти голы», — рассказывал Тротц.

Овечкин согласно кивнул и ответил: «Мне нужно выиграть».

«Алекс, я хочу выиграть Кубок больше для тебя, чем для себя. Но то, как мы пытаемся сделать это, не работает», — сказал ему Тротц.

Тренер предвидел, что «Вашингтон» снова встретится с «Питтсбургом» уже в следующем плей-офф в 2018 году — в третий раз подряд. Поэтому Барри обратился к капитану с просьбой.

«Пойди и пересмотри все те серии с «Питтсбургом». Посмотри, как Кросби играет в каждом матче. Мы не можем победить — невозможно справиться с этим — только забивая голы», — сказал ему Тротц.

Овечкин снова кивнул. Он решил, что будет учиться у Кросби, а не просто соревноваться с ним.

«Именно тогда я подумал: «Алекс готов выиграть свой кубок», — признавался Тротц.

…и Овечкин действительно оказался готов.

7 мая 2018 года он наконец-то это сделал. Александр положил конец доминированию «Питтсбурга» — так символично, что именно «Вашингтон» нанёс «пингвинам» первое поражение в плей-офф за последние три года.

Причём Овечкин «похоронил» соперников в манере, доселе не свойственной ему.

Шестой матч серии. Питтсбург. «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена». 3-2 в серии в пользу «столичных». Овертайм. Шестая минута. Алекс перехватывает шайбу и… тонкой передачей выводит Евгения Кузнецова один на один с Мэттом Мюрреем. Кузя кладёт шайбу точно в «домик» вратарю — и отправляет «Пингвинз» во главе с Кросби в отпуск, ошеломив питтсбургскую толпу.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Чемп.НХЛ». Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Овечкин своим ассистом приносит столь долгожданную победу и впервые в карьере проходит стадию второго раунда, да ещё и в матче с самым принципиальным соперником…

Во время церемонии рукопожатий Кросби что-то шепнул Овечкину. Неизвестно, что именно Сид говорил, но похлопывание по груди будто бы намекает, что там было что-то вроде: «Давай, молодец, ты заслужил». Канадцу было больно, он выглядел разочарованным, однако отдал честь своему оппоненту. Точно так же, как тот когда-то отдавал честь ему.

Малкин также не остался в стороне, сказав соотечественнику: «Иди забери своё».

И Овечкин забрал.

В 2018 году он выиграл свой первый Кубок Стэнли, а попутно ещё и получил «Конн Смайт». Теперь Алекс точно ни в чём не уступал своему заклятому сопернику.

Однако, несмотря на потепление в их отношениях, противостояние никуда не делось.

«Хватит болтать, заткнись»

20 декабря 2018 года. Вашингтон. Буквально на первой минуте матча Том Уилсон срывается и накидывается с кулаками на Джейми Олексяка. Нападающий «Вашингтона» в плей-офф-2018 отказался с ним драться, за что получил шквал критики. И канадец решил ответить хейтерам.

Уилсону хватило всего девяти секунд, чтобы нанести мощный удар в район виска и уложить Олексяка на лёд. Тома удаляют, но не дают дополнительный штраф как зачинщику драки. Это не нравится Кросби, который подъезжает к судьям. А такое поведение капитана «Питтсбурга» приходится не по душе уже Овечкину.

«Почему бы тебе не подраться с Олексяком?» — бросает Сид Алексу.

Ови отвечает: «Может, тебе со мной подраться? Хватит болтать, заткнись».

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Чемп.НХЛ». Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

До стычки дело не доходит, но после матча страсти ещё долго кипят.

«Он начал на меня орать, не знаю, чего он добивался. Я собирался играть в хоккей, а не ругаться с ним. Я хотел выяснить, почему Уилсону не дали удаление как зачинщику драки, и Овечкин зачем-то начал на меня орать. Я разговаривал с рефери, а не с ним, не знаю, зачем ему понадобилось влезать», — рассказывал Кросби.

Впрочем, на данный момент это их последняя «разборка».

Последний конфликт Овечкина и Кросби на льду не дошёл до драки Фото: Getty Images

«Для хоккея прошлых и будущих поколений здорово видеть такое соперничество»

После того как оба стали ветеранами, добились много и были возведены в статус легенд, в их словах появилось больше… тепла?

В начале 2023 года хоккеисты рассказали о том, что раньше думали друг о друге и что думают теперь.

«Я думаю, что Сид всё ещё наслаждается игрой в хоккей. Так же, как и я всё ещё получаю удовольствие от хоккея. Почти уверен, что когда мы с ним завершим карьеры, то просто выпьем вместе пару кружек пива и поговорим обо всём, что произошло за последние 15-16 лет. Я думаю, что для хоккея прошлых и будущих поколений здорово видеть такое соперничество, такую битву между нами, между двумя клубами. Думаю, это здорово для самой игры.

Мы хорошие друзья, можем позвонить друг другу. Если Сид ставит какие-то рекорды, я звоню или посылаю ему сообщение с поздравлениями. Первые пару лет у нас были совсем другие отношения. Мы были молоды, но теперь повзрослели», — сказал Овечкин.

Кросби с радостью принял то приглашение: «О да (улыбается)! Нам будет что вспомнить».

Со временем отношения Сида и Ови потеплели Фото: IMAGO/ТАСС

Сид во время уикенда, посвящённого Матчу звёзд — 2023, подтверждал, что соперничество было. Но в то же время…

«Прежде чем мы впервые сыграли друг против друга, это уже было соперничеством. Всё было устроено таким образом с самого начала. Думаю, со временем ты понимаешь, что на льду обстановка становится жарче и напряжённее, вы оба хотите добиться успеха. Но ты ценишь игру друг против друга за то, что ваше противостояние продолжается так долго. Ты просто ценишь, что спустя все эти годы вы всё ещё находитесь в напряжённой гонке за плей-офф друг против друга. Ценишь, что можешь видеть то, что он делает.

Мы играли друг против друга в течение долгого времени, но возможность делиться таким опытом довольно уникальна. Мы всегда проводили важные матчи друг против друга, и, очевидно, на нашу игру всегда смотрели под микроскопом. Но мне приятно разделить с ним этот момент, когда у нас есть возможность находиться в такой расслабленной обстановке и просто немного наверстать упущенное», — отмечал Сид.

Тогда же, на том Матче звёзд, состоялся один из самых красивых моментов в истории хоккея.

В одном из конкурсов приняли участие и Кросби, и Овечкин, а ещё… сын Александра! Легенды разыграли шайбу, после чего позволили завершить комбинацию Серёже. И тот забил!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

А в самом матче они сотворили комбинацию уже на двоих, «разорвав» Андрея Василевского. Кросби забивает с передачи Овечкина — зрелище, которого ждали десятилетиями.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Чемп.НХЛ». Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В рамках сезона их соперничество продолжало жить. Матчи между «Питтсбургом» и «Вашингтоном» по-прежнему собирают массу людей у экранов, а действия Ови и Сида рассматриваются под лупой.

Правда, со временем их цели немного изменились. Теперь оба клуба борются за попадание в плей-офф и не всегда успешно эту битву завершают. А до недавнего времени перед капитаном «Вашингтона» маячила более глобальная цель. И тут его конкурентом был уже не Кросби.

Погоня за рекордом Уэйна Гретцки несколько переключила на себя внимание болельщиков и экспертов. Овечкина многие поддерживали. Не оставался в стороне и Сид.

«Он на пути к рекорду, на хорошем ходу. Надеюсь, он побьёт его. Делать то, что он делает сейчас, гонясь за рекордом всех времён, — это невероятно», — признавался Кросби.

В апреле 2025 года Ови обошёл Гретцки. И, конечно же, капитан «Питтсбурга» поздравил своего соперника одним из первых: «Ови, для меня было честью соревноваться с тобой все эти годы. За это время ты добрался до множества важных отметок. Но этот рекорд считался недостижимым — а ты нашёл способ побить его. Поздравляю со званием лучшего снайпера в истории НХЛ!»

«Овечкин для Кросби не просто хоккеист. И это чувство взаимно»

Что же можно сказать в итоге?

За весь этот текст мы разобрали все этапы противостояния, рассказали о его самых ярких и запоминающихся эпизодах, передали, что парни говорили и думали друг о друге. Но главное… был ли хоть один момент, когда Овечкин и Кросби говорили о ненависти друг к другу?

Может быть, это удивительно, но нет, ни разу!

Да, их столкнули лбами на уровне лиги, оба порой вели себя довольно дерзко, позволяли себе какие-либо острые словечки в адрес друг друга и даже конфликтовали на льду. В это же время болельщики клубов ненавидели друг друга — собственно, как и хоккеисты, а матчи между «Вашингтоном» и «Питтсбургом» превратились в одно из самых жарких и ожесточённых противостояний в НХЛ.

Но… Сид и Ови не испытывали ненависти друг к другу. И даже враждой это назвать не выйдет.

Вокруг всегда царила суровая атмосфера, журналисты раз за разом подначивали публику в ожидании очередной битвы. Однако парни на деле всегда относились друг к другу с большим уважением. Конфликты — да, бывали. Но это нормально для такого эмоционального и физического вида спорта, как хоккей. Вражда? Она была, да, однако исключительно вокруг.

Всё, что Овечкин и Кросби испытывали друг к другу — это уважение. В их противостоянии всегда витал дух соперничества. Они видели друг в друге достойных конкурентов, заочно мотивировали друг друга и вечно гнались один за другим. И всё это — в рамках здоровой конкуренции.

Их нельзя было назвать друзьями. Они всегда оставались соперниками. И они всегда ощущали этот дух противостояния. Это во многом и помогло им добиться таких высот. Один без другого вряд ли был бы настолько хорош.

«Кросби никогда не относился так ни к одному другому игроку. Опять же, Овечкин для Кросби не просто хоккеист. И это чувство взаимно», — писал The Athletic.

А ещё — это помогло им оставаться конкурентоспособными на протяжении стольких лет.

И только со временем появилось нечто большее. Они повзрослели, стали более зрелыми. Это сыграло огромную роль. К тому же у них появилось больше приятного совместного опыта. Можно сказать, что НХЛ, создав это противостояние, спустя годы постаралась исправить это и помочь хоккеистам подружиться.

«Удивительно, как быстро летит время. Я думаю, это просто круто, что в мои первые пару лет в НХЛ было такое соперничество, как Овечкин — Кросби, и все были в восторге от этого — болельщики и вы, СМИ. Это придавало нам больше мотивации, больше энергии, когда мы выходили на лёд.

Сид невероятен, несмотря на множество травм, и он всё ещё делает нечто подобное. То, что он творит прямо сейчас, просто удивительно.

Когда я только пришёл в лигу, то мало что знал о нём. Я был больше сосредоточен на своей игре. Однако в последние несколько лет на Матчах звёзд, Олимпийских играх у нас с Кросби было время поговорить и встретиться.

У нас отличные отношения, несмотря на то что мы пережили, и это приятно. Я уважаю его как человека и как игрока», — признавался Овечкин.

Кросби соглашался: «Вы развиваете дружбу через этот опыт и подобные события. Так что, я думаю, это было здорово. Мы соревнуемся уже долгое время. Поэтому приятно иметь такие отношения».

Эти парни показали, что как только ты больше узнаёшь человека, то не способен на по-настоящему сильные негативные чувства по отношению к нему. Порой ведь тех, кого не знаешь лично, легко ненавидеть, особенно когда тебя подначивают окружающие, особенно когда вокруг все говорят, что ты должен кого-то ненавидеть — он ведь ненавидит тебя! Но, узнавая объект своей ненависти лично, ты понимаешь, что таких негативных чувств он не заслуживает. И что, в сущности-то, и он не испытывает к тебе ненависти.

Сейчас, спустя годы, можно уверенно заявить: между этими соперниками не было вражды. А спустя годы они даже стали друзьями.

Наверное, отчасти это связано и с тем, как долго Сид и Ови играют. Сейчас в НХЛ остаётся всего несколько хоккеистов, которые начинали играть вместе с ними. Каждого ты ценишь как старого приятеля и редкого человека, кто на самом деле способен разделить с тобой весь ценный опыт из прошлого, все твои воспоминания.

Более того, некоторый опыт не сможет понять вообще никто, кроме них. Ведь однажды именно на их плечи легла тяжёлая задача – спасти НХЛ. И они — в противоборствующих командах, но, по сути, бок о бок — сделали то, что от них требовалось.

Спасли лигу и переделали её под себя. Вдвоём.

Им точно есть что обсудить.

«Давайте называть всё своими словами. Эти два парня сыграли большую роль в спасении хоккея после локаута. Они были лицами НХЛ. Между ними было соперничество, и Сид всегда имел преимущество, пока мы не выиграли Кубок Стэнли в 2018 году… Так что это было соперничество, однако оно переросло в уважение», — объяснял Тротц.

И на самом деле это довольно очевидно. Овечкин и Кросби в очередной раз доказали, что на ненависти не получится построить ничего путного. Зато благодаря взаимному уважению, здоровой конкуренции и страсти к тому, что ты любишь, можно спасти даже целый вид спорта.