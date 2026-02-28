Будущий рекордсмен или самый надёжный вратарь? 15 лучших игроков месяца в КХЛ

«Чемпионат» совместно с «Кинопоиском», который показывает абсолютно все матчи КХЛ, предлагает читателям выбрать, кто из хоккеистов лиги, блеснувших в этом месяце регулярного сезона КХЛ, понравился больше всего. В рейтинге рассматривается период с 29 января по 27 февраля.
Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Даниил Исаев
За семь матчей в феврале голкипер «Локомотива» оформил сразу три шат-аута – «Сочи», «Шанхайские Драконы» и «Нефтехимик» так и не подобрали ключей к его воротам, благодаря чему Исаев вышел на единоличное первое место в лиге по «сухим» матчам. Да и в целом его статистика на рассматриваемом отрезке впечатляет – 94,9% отражённых бросков и коэффициент надёжности 1,4.
Сэм Энас
К концу февраля американец, похоже, выиграл гонку бомбардиров лиги – во вчерашнем матче с «Сочи» Энас набрал своё 80-е очко, в то время как ни у одного другого игрока нет даже 70. Всё благодаря рывку в последнем месяце: за 12 матчей Сэм совершил невероятное 21 (6+15) результативное действие, уйдя без очков только в двух играх на этом отрезке – с «Сибирью» и СКА.
Виталий Пинчук
Белорусский нападающий проводит лучший сезон в карьере – Виталий всё ещё превышает график «очко за игру», и последний месяц в этом ему помог: в девяти матчах он забросил семь раз и отдал пять голевых передач. Их звено с Сэмом Энасом и Алексом Лиможем – главная ударная сила минского «Динамо» в этом чемпионате.
Дмитрий Гамзин
Голкипер ЦСКА не просто так является самым надёжным вратарём лиги – за последний месяц Гамзин провёл пять матчей, в которых оформил два шат-аута и в общей сложности пропустил всего пять шайб. Вчера он позволил армейцам перевернуть игру с «Шанхайскими Драконами», которых успел засушить тремя неделями ранее. Общая статистика Дмитрия за пять матчей февраля – 95,1% ОБ и 1,0 КН.
Ярослав Лихачёв
Похоже, Хабаровск – место силы Ярослава: именно там он впервые заявил о себе на уровне КХЛ, а теперь помогает «Амуру» бороться за попадание в плей-офф. В последних 10 матчах Лихачёв лишь однажды ушёл со льда без набранных очков, а в остальных девяти в его активе шесть голов и восемь ассистов. 24-летний форвард находится всего в двух точных бросках от повторения клубного рекорда за один сезон – у него есть все шансы прочно вписать себя в историю «тигров».
Дамир Шарипзянов
Если бы в КХЛ не существовало Сэма Энаса, капитан «Авангарда» находился бы на расстоянии одного результативного действия от лидера гонки бомбардиров. А ведь Шарипзянов защитник – ни один другой представитель этого амплуа даже близко не подобрался к его показателям в этом сезоне. За последние 12 матчей Дамир набрал 13 (4+9) очков и вплотную приблизился к рекорду Криса Ли по количеству голевых действий в рамках одной регулярки. Нет сомнений, что в следующем месяце этот рекорд падёт.
Евгений Кузнецов
Виктор Козлов устроил нам всем ренессанс Кузнецова? Евгений не только улыбается, шутит и даже с недавних пор ведёт собственный телеграм-канал, но и сияет на льду – за семь матчей с момента возвращения после травмы нападающий забросил три раза и отдал восемь голевых передач. Без результативных действий он остался только в игре со СКА – а вот в родном Челябинске оформил 1+3.
Константин Окулов
Лучший бомбардир «Авангарда» в этом сезоне продолжает личный ренессанс – никогда в карьере Константин не набирал так много очков, как сейчас. До общего рекорда по сумме регулярки и плей-офф тоже осталось совсем немного – всего пять результативных действий. Что касается последнего месяца, то в нём Окулов оформил 3+9 в 12 матчах – график «очко за игру» соблюдается успешно.
Даниэль Спронг
Нидерландский хоккеист прекрасно чувствует себя в «Автомобилисте»: его звено с Александром Шаровым и Бруксом Мэйсеком стало главной ударной силой екатеринбуржцев, а сам Спронг – его самым ярким элементом. На счету новичка уральцев 13 (7+6) очков в последних 10 матчах, при этом три гола из семи стали победными, а ещё три пришлись на разгром «Металлурга».
Эндрю Потуральски
Этому парню даже попадание шайбы в лицо не помеха – за последние 11 матчей форвард «Авангарда» всего однажды ушёл со льда без набранных очков, а в 10 оставшихся играх совершил 17 (6+11) результативных действий. Вчера он вернулся в состав и принёс «ястребам» победу в овертайме встречи с «Металлургом» – этот летний переход окупает себя на все 100%.
Майкл Маклауд
Конец января – начало февраля канадский центрфорвард провёл на выдающемся уровне – в трёх матчах подряд голы Маклауда приносили «Авангарду» победы, а сам канадец за это время набрал невероятные 5+3. В следующих девяти играх Майкл был менее результативен, но всё ещё продуктивен – два гола и шесть результативных передач.
Тейлор Бек
Стабильность канадского нападающего в феврале оставляла желать лучшего, но благодаря одному-единственному матчу он получает уайлд-кард в этот рейтинг. Всё-таки семь очков в одной игре набирают не каждый день – а в КХЛ такое произошло и вовсе впервые в истории. В остальных девяти играх на счету Бека пять результативных действий – общий показатель в 12 очков за 10 матчей выглядит солидно, хоть мы и знаем, что больше половины Тейлор набрал за один день.
Алекс Лимож
Американская связка минского «Динамо» Лимож – Энас при участии Виталия Пинчука сейчас является самой смертоносной в КХЛ – дуэт возглавляет гонку бомбардиров лиги, а Алекс раз за разом доказывает, что такой вещи, как долгая адаптация, для него не существует. Из своих 65 очков 15 он набрал в последних 12 матчах. А если быть точнее, то в девяти – именно столько игр составляет его результативная серия, во время которой он забросил пять шайб и отдал 10 голевых передач.
Артемий Плешков
Самый надёжный голкипер СКА в этом сезоне на удивление оставался единственным в команде без «сухого» матча. И недавно он это исправил – в матче с «Барысом» Плешков наконец-то закрыл свои ворота на замок. Да и в целом Артемий был на высоте – за шесть игр Артемий отразил 95,2% бросков при коэффициенте надёжности 1,3. И именно он выглядит фаворитом в борьбе за статус первого номера петербуржцев.
Николай Голдобин
После отправки в запас в конце января Николай вернулся в основу, чтобы править – за девять матчей в звене с Сергеем Плотниковым и Скоттом Уилсоном нападающий забросил четыре шайбы и отдал шесть голевых передач. В последнее время Голдобин является самым продуктивным хоккеистом армейцев – кажется, все претензии к его игре уже позади.