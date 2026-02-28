Пятая победа «Локомотива» над СКА, «Спартак» обыграл «Барыс». Итоги дня в хоккее

28 февраля в регулярном чемпионате КХЛ состоялись две игры. Коротко подводим итоги хоккейного дня.

«Локомотив» победил СКА в пятый раз в сезоне

На пятой минуте нападающий «Локомотива» Рихард Паник забил первый гол. На восьмой минуте форвард СКА Матвей Короткий сравнял счёт. На девятой минуте нападающий Георгий Иванов вывел ярославский клуб вперёд. На 32-й минуте защитник Рушан Рафиков забросил третью шайбу в ворота армейцев. На 46-й минуте Иванов забил четвёртый гол гостей, оформив дубль. На 46-й минуте форвард Никита Дишковский сократил отставание хозяев. На последней минуте Артур Каюмов установил окончательный счёт — 5:2.

«Спартак» одержал третью победу подряд, обыграв «Барыс»

На второй минуте защитник «Барыса» Райли Уолш забил первый гол. На 11-й минуте нападающий Майк Веккионе удвоил преимущество астанинской команды. На 19-й минуте форвард Даниил Гутик сократил отставание «Спартака». На 25-й минуте нападающий красно-белых Павел Порядин сравнял счёт.

На 30-й минуте форвард Никита Коростелёв вывел хозяев вперёд. На 39-й минуте нападающий Демид Мансуров забросил четвёртую шайбу в ворота гостей. На 49-й минуте Мансуров забил пятый гол «Спартака», оформив дубль. На последней минуте Уолш сделал дубль, сократив отставание «Барыса» и установив окончательный счёт — 5:3.

«Авангард» продлил контракт с канадским защитником Максимом Лажуа

«Авангард» продлил контракт с канадским защитником Максимом Лажуа на один сезон, сообщает пресс-служба омского клуба.

В текущем сезоне, который является для защитника первым в КХЛ, Лажуа провёл 60 матчей, в которых набрал 37 (10+27) очков при показателе полезности «+16».

«По прошествии дедлайна наша работа не прекращается, мы уже думаем о следующих сезонах. Сегодня мы рады объявить о продлении контракта с защитником Максимом Лажуа, который здорово вписался в коллектив, быстро адаптировался к лиге и сейчас является незаменимой частью «Авангарда». Уверен, что потенциал Максима ещё не раскрыт полностью и его лучший хоккей мы увидим в решающих матчах. Продолжаем работу над подписанием контрактов с другими лидерами команды. Думаю, в ближайшее время сможем порадовать болельщиков хорошими новостями», — заявил генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин.

СКА установил клубный рекорд по количеству хоккеистов с 10 и более шайбами в регулярке

В матче с московским «Динамо» (1:4) в составе санкт-петербургского СКА единственную шайбу забросил форвард Никита Дишковский. Он достиг отметки в 10 заброшенных шайб в текущем сезоне. Как сообщает пресс-служба СКА, Никита стал 10-м форвардом армейцев с 10 голами в этом регулярном чемпионате – это новый клубный рекорд в регулярках КХЛ.

В сезоне-2011/2012, сезоне-2012/2013 и сезоне-2016/2017 в регулярных чемпионатах было по девять нападающих СКА с 10 и более заброшенными шайбами.

Михаил Мальцев: Жамнов не поддерживает связь с хоккеистами «Спартака»

Нападающий «Спартака» Михаил Мальцев заявил, что главный тренер красно-белых Алексей Жамнов не поддерживает связь с хоккеистами команды и не присутствует на тренировках. 29 января «Спартак» объявил, что Жамнов пропустит матчи команды «по запланированным медицинским причинам».

— Поддерживает ли Жамнов связь с командой?

— С нами – нет. Наверное, как‑то с тренерским штабом и руководством общается, но с нами пока на связь не выходит.

— На тренировках его тоже не бывает?

— Да, — приводит слова Мальцева «Матч ТВ».

Защитник «Салавата Юлаева» Василевский: Панин в порядке, ещё два-три сезона может отыграть

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский выразил мнение, что капитан уфимской команды Григорий Панин способен отыграть в КХЛ ещё два-три сезона.

– На фоне Григория Панина, Алексей, и вы себя молодым игроком можете назвать.

– Спасибо за комплимент (смеётся). Гриша у нас и правда уникум. Дай бог ему здоровья, держит себя в отличной форме в 40 лет.

– Кстати, Григорий Панин, если я не ошибаюсь, в одном из последних интервью говорил, что вообще не задумывается пока о завершении карьеры. Он не говорил, сколько ещё сезонов хочет отыграть в КХЛ?

– Думаю, что он хочет как минимум добраться до отметки в 1000 проведённых матчей в КХЛ. По-моему, до этой цифры ему немного осталось. А дальше всё зависит от его настроя. От себя могу сказать, что Гриша в порядке, ещё два-три сезона на высоком уровне спокойно может отыграть, – приводит слова Василевского «Татар-информ».

На данный момент на счету 40-летнего Панина 968 игр в Континентальной хоккейной лиге и 183 (45+138) очка.

Матчи 1 марта

