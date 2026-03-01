Остались крохи до 1000! Овечкин положил дубль «Монреалю»

«Вашингтон» после удачного прошлого сезона, когда команда боролась за Президентский Кубок, близок к разочарованию в нынешнем – подопечные Спенсера Карбери находятся вне зоны плей-офф.

Проблемы с результативностью есть и у главной звезды – Александра Овечкина. Ови не забивал уже семь матчей подряд, в том числе россиянин молчит после паузы на Олимпиаду. Во время неё он ездил отдыхать в Дубай, два года назад в подобной ситуации это ему помогло.

Прорвало Ови уже в первом периоде – Чисхольм бросил по воротам, Бовиллье выцарапал шайбу, а Овечкин уже отправлял её в пустые ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Правда, «Вашингтон» в это время страдал от рук Коула Кофилда, который в первом периоде оформил дубль и быстро заставил забыть о голе лучшего снайпера в истории НХЛ.

Не помог «столичным» и ударный отрезок на старте второго периода, где Овечкин и Строум создали несколько опаснейших моментов у ворот Добеша, но переиграть чешского вратаря не смогли. А чуть позже попали под убойное большинство «Монреаля», где Иван Демидов мог забить несколько раз. В меньшинстве, конечно, «Кэпиталз» выстояли, однако сразу получили две шайбы – «Канадиенс» дважды распороли оборону соперника на контратаке.

В третьем периоде хозяева словно рассыпали песок на входе в свою зону – уж очень вязкой стала игра. Однако удержать капитана «Вашингтона» им вновь не удалось – Овечкин получил блестящую передачу от Строума и с пятака переиграл Добеша. Эта шайба стала 998-й с учётом плей-офф – остались какие-то крохи до 1000!

Но спасти матч гостям не удалось, два гола в пустые ворота подвели финальную черту – «Монреаль» одерживает уверенную победу.