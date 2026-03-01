Кошмар для Василевского! Пропустил три гола за три минуты, а «Баффало» уничтожил «Тампу»

«Тампа», выигравшая шесть матчей подряд, теперь потерпела два поражения кряду. Сначала не справилась с «Каролиной» и уступила ей лидерство в конференции, а сегодня попала под горячую руку «Баффало» — команды, которая в этом году начала возрождаться и штурмует турнирную таблицу и уже занимает третье место на Востоке.

Против «клинков» сегодня был бессилен даже Андрей Василевский – лучший вратарь сезона по победам, проценту отражённых бросков и коэффициенту надёжности. Для него этот матч обернулся сущим кошмаром! Расмус Далин поймал «молний» на смене и быстрым броском, не встретив никакого сопротивления, открыл счёт уже на шестой минуте, а через 50 секунд Джош Норрис обманул Василевского – всем своим видом показывал передачу и даже не смотрел на ворота, а затем бросил в домик. Вскоре Норрис оформил дубль, подставив клюшку под наброс с синей линии. Три гола менее, чем за три минуты! Но это не стало холодным душем для «Тампы», она продолжила валиться, и незадолго до перерыва пропустила ещё и четвёртую.

«На самом деле это очень расстраивает. 50 с лишним матчей позади, мы находимся в хорошей позиции, а затем выходим и вот так играем – никакого сопротивления, никакой настойчивости, никакого драйва или внимания к деталям. Мы просто отдали более-менее мастеровитой команде столько свободного льда. Удивлён, что они 10 не забили. На самом деле очень расстроен нашим уровнем борьбы сегодня», — отметил после игры главный тренер Джон Купер, который вернулся на скамейку «Тампы» после пропуска двух матчей из-за смерти отца.

Василевский вышел и на второй период, но характер игры не поменялся – Зак Метса воспользовался потерей Энтони Чирелли в своей зоне и довёл счёт до 5:0. На этом матч для Андрея был завершён, ему на смену вышел Юнас Юханссон.

В концовке второго периода «молнии» всё же смогли размочить счёт усилиями Доминика Джеймса (который позже получил травму и не смог закончить матч), но на старте третьего периода Алекс Так реализовал большинство. Окончательный счёт установил Виктор Хедман – 6:2 в пользу «Баффало».

Промолчал сегодня Никита Кучеров, а ведь он мог повторить личный рекорд про продолжительности результативной серии, установленный в сезоне-2023/2024. Но «Баффало» оборвал его серию на 12 матчах – за это время Никита успел набрать 28 (8+20) очков и войти в тройку лучших бомбардиров НХЛ.

Да уж, это точно был не день «Тампы».

«Юханссон был великолепен. И Васи тоже, в первом периоде он сделал пару классных сейвов, иначе мы бы «горели» больше, чем в четыре шайбы. В конечном итоге это мы, полевые, должны быть лучше для наших вратарей. Мы выигрываем как команда и проигрываем как команда. И нам надо вернуться к той игре, которая работает. Мы – гордый коллектив, знаем, что для нас работает и как мы играем. Надо просто вернуться к этому, хорошо потренироваться, сплотиться и подготовиться к следующему матчу», — сказал капитан Виктор Хедман.