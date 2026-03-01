Кто будет девятым? Как менять плохие привычки «Авангарду»? Месяц до плей-офф. Восток

Продолжаем ждать плей-офф КХЛ. В отличие от Запада, где таблица и сейчас похожа на кашу, на Востоке топ-4 сепарировалась от конкурентов достаточно давно: перемены возможны, но примерная конфигурация понятна уже сейчас.

«Амур» и «Сибирь»

Где-то мы уже видели борьбу этих клубов за последнее место в плей-офф. В 2018-м «Сибирь» драматично пролетела совершенно немотивированному «Трактору» на своём льду и пропустила Хабаровск вперёд, в 2024-м «дело Гордеева» и лишение четырёх очков снова оттеснили назад Новосибирск. Теперь же у «Сибири» преимущество в семь очков, однако у «тигров» два матча в запасе.

Пример новосибирцев стал редким случаем успешной перестройки клуба по ходу сезона. Команда начинала год с возрастным и разбалансированным составом, а приход Вячеслава Буцаева вообще вызвал катастрофические последствия. «Сибирь» по ходу сезона развернулась на 180 градусов: вернула связку Бек — Андреофф, приобрела большую группу молодых игроков (Косолапов, Абрамов, Валитов, Федотов и другие) и наконец-то стала выглядеть сплочённой командой.

Кто вырвет восьмую строчку? Фото: РИА Новости

«Амур» тоже усиливался по ходу сезона и в итоге собрал неплохой русский костяк. Если бы местный губернатор не принял политическое решение об отказе от новых легионеров, то парочка хороших иностранцев явно бы помогла Хабаровску. А так у «Амура» во многих матчах есть проблема с реализацией многочисленных моментов (и не первый год). Кроме того, за спиной Максима Дорожко не было опытного дублёра, и во второй половине голкипер после сумасшедшей нагрузки как будто бы наелся и стал допускать ошибки.

Календарь на финише выглядит даже чуть получше для «Амура»: пять домашних матчей подряд, «Сочи» и «Лада» в гостях. У «Сибири» же практически сплошь топовые соперники или команды на ходу, но и преимущество в очках есть. Правда, при их равенстве впереди будет «Амур»: больше побед в основное время.

«Нефтехимик»

Каждый год все вписывают «Нефтехимик» на последнее место и постоянно ошибаются. Уход Олега Леонтьева казался ошибкой, потому что тренер многое выжимал из команды с минимальным бюджетом. Однако Игорь Гришин показал, что это ещё был не максимум. Нижнекамск довольно скромно усиливался летом, но угадал почти со всеми трансферами. Прогрессируют молодёжь и новички из клубов ВХЛ, наконец-то перезапустил карьеру Дамир Жафяров, и «Нефтехимик» до сих пор сохраняет шансы на пятое место.

При Гришине нижнекамцы в основном стараются играть креативно и красиво, однако у команды объективно мало ресурсов для того, чтобы постоянно доминировать в таком режиме. Терпеть эта версия тоже умеет: ещё при прошлом тренере «Нефтехимик» много блокировал и до сих пор остаётся в топ-3 по ловле шайбы на себя. Помогает и вратарский дуэт: о силе Филиппа Долганова КХЛ узнала ещё год назад, а теперь и Ярослав Озолин после неудачного старта сезона проявил себя и выдал рекордную для клуба «сухую» серию.

Что поправить: большинство «Нефтехимика» на старте сезона было важным фактором успеха, но потом реализация съехала до 17-го места в лиге. Подтянуть его очень важно с учётом того, что нижнекамцы своим стилем вынуждают соперников удаляться и получают много шансов сыграть «пять на четыре»

«Трактор»

Нынешняя ситуация в «Тракторе» очень напоминает положение двухлетней давности. Тогда команду Алексея Заварухина болтало по чемпионату: челябинцы могли собраться и, выдав шикарный матч с топ-клубом, на эмоциях победить, а потом провести унылую игру с командой со дна таблицы. Состав тогда тоже был индивидуально сильный, но как будто бы игравший без тактической выучки. Что теперь каждый матч ждать от команды Евгения Корешкова, просто непонятно: безнадёжные 0:6 в матче с «Салаватом» сменяются победой во встрече с «Северсталью».

Евгению Корешкову есть о чём подумать Фото: РИА Новости

Два года назад перед самым плей-офф в команде было много серьёзных разговоров и собраний, и команда в итоге взяла две серии и добралась до бронзы. Та медаль была во многом выиграна на простом терпеливом стиле и шикарной игре Зака Фукале в воротах. Сыграть вторым номером этот «Трактор» наверняка спокойно может и сейчас, но в воротах такого же первого номера уже нет. Сергей Мыльников нестабилен, а Дмитрий Николаев за месяц провёл лишь два матча.

Что поправить: в теории у «Трактора» достаточно ресурсов, чтобы играть лучше и идти выше — однако понятно, что за месяц до плей-офф эту ситуацию уже не исправить кардинальным образом. Значит, как и в 2024-м, снова нужно работать над психологией и ставить на надёжность, а не на красоту.

«Салават Юлаев»

На отрезке из 10 последних матчей лучше «Салавата» в КХЛ идёт только «Локомотив». Команда Виктора Козлова начала сезон на дне таблицы и на фоне печальных финансовых слухов, однако трансферы по ходу регулярки очень сильно помогли. Вокруг Шелдона Ремпала удалось сформировать новую ударную легионерскую тройку (пусть партнёры там и уступают ему по звонкости), а Евгений Кузнецов неожиданно успешно зашёл в «СЮ», набрав 14 очков за 12 игр. Благодаря собственной молодёжи удалось сформировать и глубину.

Что очень смущает в этом «Салавате»? Команда сильно зависит от Семёна Вязового, который уже оформился в статусе самого талантливого голкипера из местной системы после Андрея Василевского. Однако с дублёром есть проблема: после продажи Александра Самонова в ЦСКА клуб подписал Илью Коновалова. За четыре месяца он провёл лишь три матча, уфимцы проиграли все три. Если Вязовой получит травму, то что тогда делать «Салавату»?

Что поправить: у команд Козлова не очень хорошо получалось играть первым номером в плей-офф все эти годы. Сейчас «Салават Юлаев» выходит на «Автомобилист», который как раз идеально научился терпеть и плеваться контратаками. И в этом плане встаёт вопрос: а пятое место или тем более четвёртое реально нужно команде в турнирном плане?

«Автомобилист»

Кажется, «Авто» идёт на четвёртом месте на Востоке 90% сезона. Бо́льшую часть регулярки команда остаётся в тени, и даже исчезновение Рида Буше из состава не привлекло особого внимания нейтральных зрителей. Летом Николай Заварухин говорил, что екатеринбуржцы будут играть в атакующий хоккей, и «Автомобилист» действительно стал больше забивать. Однако это происходит за счёт контратак и лучшей в КХЛ реализации бросков (11,19%). По проценту сэйвов дуэт Аликин — Гaлкин тоже идёт в топе лиги.

Эти два фактора позволяют скрывать то, что качество игры у «Автомобилиста» чуть ли не худшее за четыре последних сезона. У команды были большие проблемы что с позиционной атакой, что с позиционной обороной: первые скрывали успешные контратаки за счёт звёздных вингеров, вторые — множество блоков и отличная игра вратарей. Однако за последнюю неделю «Автомобилист» обыграл трёх лидеров Востока и показал довольно солидную во всех аспектах игру, обнадёжив своих болельщиков.

Против «Автомобилиста» сложно играть Фото: РИА Новости

Что поправить: «Автомобилист» все последние годы сильно полагается на легионеров и часто они пропадают в плей-офф. Сейчас зажигает Даниэль Спронг, лучший форвард команды в феврале, но истории успешных выступлений в плей-офф у него не очень много. Понятно, что с ним будут играть плотно — так что возвращение Рида Буше было бы очень кстати.

«Ак Барс»

Теоретически казанский клуб уже мог бы обогнать «Авангард», но просто отвратительно играет в овертаймах и исполняет буллиты. Прямо сейчас у «Ак Барса» три подряд поражения в серии послематчевых бросков, а всего в 2026-м выигран лишь один из семи матчей, ушедших дальше 60 минут. Впрочем, благодаря таким поражениям можно набирать очки по капельке и опережать конкурентов. В Екатеринбурге «барсы» проиграли, но отрыв от четвёртого места всё равно восемь очков. С учётом календаря «Ак Барс» должен сохранить третью строчку.

В прошлом году казанцев подвела глубина состава, трансферы Коршкова и Кошелева не сыграли, в плей-офф фактически играло одно звено. Теперь эта глубина на бумаге появилась. Провальный трансфер Брэндона Биро исправлен обменом в «Спартак», теперь у казанского клуба есть роскошь использовать связку Денисенко — Яшкин в третьем звене и тандем Тодд — Хмелевски во втором. Пока, правда, яркости в действиях Казани нет, но на этом этапе сезона она и не нужна: важно забрать своё и ждать соперника по плей-офф.

Что поправить: этот «Ак Барс» показал, что умеет играть агрессивно и побеждать за счёт прессинга. Если команда уйдёт в излишнюю осторожность, ничего хорошего не будет.

«Авангард»

В рамках регламентной ловкости рук омичи окончательно докрутили свой состав (хотя приглашение Кирилла Пилипенко сразу казалось выпадающим из концепции). Теперь у «Авангарда» на бумаге вообще не осталось слабых мест, смущает только разрыв в статистике между Никитой Серебряковым и Андреем Мишуровым в воротах. Одних только спецбригад (30% реализации большинства и 84% нейтрализации) хватило бы для того, чтобы идти достаточно высоко. Отдельная интрига — поход Дамира Шарипзянова за бомбардирским рекордом среди защитников.

Как Ги Буше побороть «плохие привычки»? Фото: РИА Новости

Иногда вызывает вопросы только использование ресурсов. «Автомобилист» в этом году очень хорошо показал, что можно отдать Омску шайбу, упорно блокировать все броски и ждать ошибки, чтобы убегать «один в ноль». Правда, пока на регулярной основе создавать такие проблемы омичам получалось только у «Авто», но проблема эта вполне реальна. Творить и создавать у команды Буше есть кому, но собиралась она под один стиль игры.

Что поправить: Буше внезапно оказался очень прямым на пресс-конференции в Екатеринбурге и заявил: «Возможно, кто-то из игроков уже думает о плей-офф, надо менять ситуацию, ведь плохие привычки приводят к плохим резуььтатам, нам надо менять их». Вот и программа на последний месяц готова.

«Металлург»

После паузы на Матч звёзд «Магнитку» трясёт: 1:8 в Екатеринбурге, непростые победы в матчах с фактически оставшимися вне плей-офф «Адмиралом» и «Барысом». Вполне возможно, здесь работает та же схема, что и в словах Буше. «Металлург» фактически очень давно выиграл не только Восток, но и весь регулярный чемпионат. Даже после этих матчей «Магнитка» везёт «Авангарду» девять очков при игре в запасе: упустить такое преимущество будет очень сложно, так что мотивация игроков может страдать.

А в какой же форме подходит «Металлург» с точки зрения плей-оффного хоккея? То, что Андрей Разин легко может включить прагматичные настройки, мы в чемпионском розыгрыше видели. Однако теперь это будет сделать сложнее: травму получил Дмитрий Силантьев, один из главных универсалов в линии атаки, который часто (по меркам клуба) шёл в силовую и выполнял много работы. Глубина у «Металлурга» прекрасная, но есть ли прямая замена по функционалу? Кроме того, вратарский дуэт Набоков — Смолин совокупно отражает лишь 90,6% бросков: в плей-офф для успеха нужны другие цифры.

Что поправить: «Металлург» за месяц не станет выше, тяжелее и не начнёт бить всех подряд: другую команду там уже не построят. Дальнейшее — работа тренеров и их адаптация к чужим схемам. В прошлом плей-офф «Магнитка» поняла, как нужно играть против «Авангарда», но в серии было уже 0-3.