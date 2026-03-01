Суперзвезда «Вашингтона» вновь обошёл легенд, но в этот раз «столичные» потерпели сокрушительное поражение.

«Один из его лучших матчей в этом сезоне». Реакция Америки на дубль Овечкина «Монреалю»

Александр Овечкин вернулся! Нападающий «Вашингтона наконец-то прервал неприятную «сухую» серию, которая насчитывала семь матчей, — вторая по продолжительности для хоккеиста в нынешнем сезоне. Великой восьмёрке удалось преодолеть кризис, да ещё как — дубль в ворота «Монреаля»!

Александр довёл свой голеадорский счёт до 24 шайб в сезоне, 921 — в регулярных чемпионатах и 998 — в НХЛ с учётом плей-офф. Теперь до отметки в 1000 голов в лиге осталось всего два точных броска. А до суммарного рекорда Уэйна Гретцки не хватает лишь 18 шайб (1016).

Естественно, Овечкин установил ряд достижений благодаря своим снайперским успехам. Так, капитан «столичных» обновил свой же рекорд по количеству голов, которыми сравнивает счёт. Теперь на его счету 153 такие шайбы. Гретцки — второй со 139 точными бросками.

Помимо этого, Восьмёрка сократил отставание от Величайшего по количеству матчей с 2+ голами. В активе Ови 183 такие встречи, у Гретцки — 189.

Алекс также забил свой 20-й гол в карьере на «Белл-центре», став 10-м игроком в истории НХЛ, достигшим этой отметки на семи разных аренах. Только трём игрокам в истории лиги удалось сделать это на большем количестве стадионов: Филу Эспозито (9), Уэйну Гретцки (8) и Дину Прентису (8).

Кроме того, Овечкин вышел на третье место по количеству голов на выезде для игрока в возрасте 40+ лет, обогнав Яромира Ягра (14 в сезоне-2013/2014), Теэму Селянне (дважды по 13: в сезоне-2010/2011 и 2011/2012) и Дэйва Андрейчука (13 в сезоне-2003/2004). На его счету 15 таких шайб, больше только у Джонни Бьюсика (18 в сезоне-1975/1976) и Горди Хоу (23 в сезоне-1968/1969).

Александр Овечкин Фото: Patrick Smith/Getty Images

А ещё лидер «Кэпиталз» продолжил свою успешную серию против «Монреаля». Алекс занимает второе место в истории по среднему количеству голов в матчах с «Канадиенс» (среди игроков, проведших не менее 60 встреч с этой франшизой) — 0,68. Средний показатель выше только у Си Деннени — 0,73.

Ови провёл очередной исторический матч. Как на его дубль отреагировали в Америке?

«Овечкин нашёл брешь в обороне»

Обозреватель издания Russian Machine Never Breaks Иан Оланд разобрал голы и некоторые достижения Овечкина.

«В воскресенье в «Белл-центре» «Вашингтон» проиграл «Монреалю» со счётом 2:6, но был и один позитивный момент.

Алекс Овечкин прервал свою семиматчевую безголевую серию, забив дважды в ворота голкипера «Канадиенс» Якуба Добеша. Он во второй и в третий раз в карьере пробил этого парня.

Первый гол в этом матче Овечкин забил на отметке 13:16 первого периода, сравняв счёт — 1:1.

После того, как Деклан Чисхольм пальнул от синей линии, шайба попала в Энтони Бовиллье, находившемуся рядом с пятачком, и отскочила к Алексу, караулившему с другой стороны ворот. Овечкин занёс шайбу в пустые с трёх метров.

Этот гол стал 23-м для нападающего в сезоне, он временно сравнялся с Томом Уилсоном по количеству шайб в команде.

На отметке 12:12 третьего периода Овечкин отличился вновь — и снова с близкого расстояния. В процессе прессинга в углу площадки Дилан Строум отдал пас в центр на Алекса, который нашёл брешь в обороне. Капитан «Кэпиталз» пробил Добеша с расстояния 2,5 фута.

Этот гол, ставший для Овечкина 24-м в сезоне, вывел его в лидеры гонки снайперов команды, позволив обогнать Уилсона. Алекс также провёл четвёртый матч в сезоне с 2+ точными бросками. Два из них пришлись на «Канадиенс» в «Белл-центре». Ранее, 20 ноября, в Монреале он оформил свой 33-й хет-трик в карьере.

Теперь общее количество голов Овечкина за карьеру, включая регулярный чемпионат и плей-офф, составляет 998. Ему осталось забить всего дважды для того, чтобы стать вторым игроком в истории, достигшим отметки в 1000 голов, и присоединиться к Уэйну Гретцки (1016).

С сезона-2018/2019 Овечкин набирает как минимум одно очко в восьми встречах подряд на арене «Монреаля» (10 голов, четыре передачи, 14 очков)», — отметил Оланд.

Пресс-служба известного подкаста Spittin' Chiclets обратила внимание на реакцию Александра на первый точный бросок в матче: «Ови был в восторге от своего 23-го гола в сезоне».

Пресс-служба НХЛ отреагировала на шайбу форварда «Кэпиталз» во встрече следующим образом: «Алекс Овечкин! 920-й гол в его легендарной карьере!»

«Овечкин делал всё возможное, чтобы вдохновить свою команду»

Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер отметила, что выступление капитана «столичных» было, вероятно, единственным светлым пятном в игре команды во встрече с «Канадиенс».

«Несмотря на все усилия Овечкина, это был просто не день «Вашингтона».

Алекс забил два гола и провёл один из своих лучших матчей в этом сезоне, но в остальном «Кэпиталз» были не на высоте и всегда оказывались на шаг позади соперника, потерпев унизительное поражение.

«Вашингтон» в матче с «Монреалем» Фото: Graham Hughes/AP/ТАСС

Помимо ошибок в обороне, которые ставили Чарли Линдгрена в трудное положение на протяжении всей встречи, пока он делал всё, что мог, «столичные» большую часть игры не могли реализовать свои моменты. При этом их передачи и броски были немного неточными, а игроки, казалось, отставали на шаг от соперников на протяжении всего матча.

Тем не менее Овечкин делал всё возможное, чтобы вдохновить свою команду.

Семь матчей без голов, должно быть, были очень неприятными, но Алекс был сосредоточен и провёл один из своих лучших матчей за последнее время, и именно он оставлял «Вашингтон» в борьбе.

Теперь на счету Овечкина 24 шайбы в этом сезоне и 921 за карьеру. Он смог придать команде столь необходимый импульс, а также стал лидером по количеству бросков в створ (6).

В конечном итоге этого оказалось недостаточно, поскольку «Вашингтон» не смог развить успех и завершить камбэк к моменту, когда Ник Судзуки и Джейк Эванс забили в пустые ворота в конце основного времени, закрепив победу и предотвратив любые попытки отыграться», — написала Сильбер.

Североамериканский обозреватель Питер Хассетт с юмором отреагировал на дубль нападающего «Вашингтона» и напомнил, что в предыдущих пяти февральских матчах этой регулярки он не отличился ни разу.

«Алекс находился в двух с половиной периодах от того, чтобы остаться без заброшенных шайб в феврале, хотя месяц вышел сокращённым из-за Олимпийских игр. Он сначала разбил вдребезги рекорд НХЛ по количеству голов за всю историю (919, ранее принадлежавший некоему А. Овечкину в 2026 году), а затем побил рекорд НХЛ по количеству голов за всю историю (920, ранее принадлежавший некоему А. Овечкину в 2026 году).

Разочаровывающий матч. По крайней мере, Овечкин отметился парой ярких моментов», — заключил Хассетт.

Сам герой «Вашингтона» прокомментировал поражение в матче, где он сделал всё, что мог.

«Я думаю, мы провели солидную игру. У нас были шансы, чтобы сравнять счёт, но, может быть, три матча за четыре дня были для нас сродни выстрелу в ногу. Отскоки были не в нашу пользу. Но здесь не может быть оправданий. Мы забудем этот матч и будем двигаться к следующему.

Как я сказал, у нас были шансы во втором периоде, мы хорошо начали игру, но потом «Монреаль» забил… это нас подвело. Я считаю, что мы боролись до конца», — сказал Овечкин после матча.