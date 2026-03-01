«Амур» одержал важную победу, «Салават Юлаев» допустил осечку во Владивостоке, а «Торпедо» развалилось в Сочи после возобновления матча.

Лидера лиги настиг худший отрезок, а его тренер «наехал» на канадца. Итоги дня в КХЛ

1 марта в регулярном чемпионате КХЛ состоялось шесть матчей. Коротко подводим итоги матчей.

«Салават Юлаев» проиграл «Адмиралу», дальневосточники прервали серию из трёх поражений

Во Владивостоке завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимал уфимский «Салават Юлаев». Победу в игре, проходившей на стадионе «Фетисов-Арена», одержали хозяева со счётом 4:2.

На девятой минуте нападающий «Адмирала» Аркадий Шестаков забил первый гол. На 38-й минуте форвард «Салавата Юлаева» Владислав Ефремов сравнял счёт. На 39-й минуте защитник Алексей Василевский вывел уфимский клуб вперёд.

На 49-й минуте нападающий дальневосточной команды Оскар Булавчук восстановил равенство в счёте. На 54-й минуте защитник Либор Шулак вывел хозяев вперёд. На последней минуте форвард Дмитрий Завгородний забросил четвёртую шайбу в ворота гостей и установил окончательный счёт — 4:2.

Таким образом, дальневосточники прервали серию из трёх поражений.

«Нефтехимик» потерпел третье поражение от «Амура» в сезоне

В Хабаровске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимал «Нефтехимик» из Нижнекамска. Победу в игре, проходившей на стадионе «Платинум-Арена», одержали хозяева со счётом 3:2.

На 14-й минуте нападающий «Нефтехимика» Евгений Митякин забил первый гол. На 22-й минуте форвард «Амура» Григорий Кузьмин сравнял счёт. На 29-й минуте нападающий Алекс Бродхёрст вывел хабаровчан вперёд. На 54-й минуте форвард Григорий Кузьмин забросил третью шайбу в ворота нижнекамского клуба. На 58-й минуте нападающий Матвей Заседа сократил отставание гостей, установив окончательный счёт — 3:2.

Для «Нефтехимика» это поражение стало третьим в серии с «Амуром». Ранее нижнекамцы проиграли со счётом 1:2 и 1:4.

Гол Барабанова принёс «Ак Барсу» гостевую победу в матче с «Трактором»

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного чемпионата КХЛ между «Трактором» и казанским «Ак Барсом». Победу в упорной встрече одержали гости со счётом 1:0.

Стоит заметить, что ещё в первом периоде были заменены оба стартовых вратаря. На пятой минуте голкипер хозяев Сергей Мыльников был заменён на Дмитрия Николаева из-за проблем со здоровьем. Сергей ушёл в раздевалку. На 13-й минуте замена вратаря произошла у гостей. Вместо Тимура Билялова на лёд вышел Максим Арефьев.

Несмотря на замену голкиперов, до середины третьего периода соперники не могли поразить чужие ворота. В результате исход встречи решился благодаря единственному голу. На 49-й минуте голом в большинстве счёт открыл нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов с передач Алексея Пустозёрова и Кирилла Семёнова.

ХК «Сочи» обыграл «Торпедо», забросив четыре шайбы после возобновления матча

В Сочи на стадионе «Большой» прошёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и нижегородским «Торпедо». Победу одержали хозяева со счётом 5:1.

Встреча была прервана в 15:40 мск из-за угрозы атаки БПЛА в середине третьего периода при счёте 1:1. Матч был возобновлён спустя два часа. Сразу после продолжения встречи игроки «Сочи» забросили две шайбы подряд — отличились Тимур Хафизов и Макс Эллис. Ещё одну шайбу в составе сочинской команды забросил Уилл Биттен. За «Торпедо» отличился Шейн Принс. Шайбу в пустые ворота в концовке игры забросил Тимур Хафизов, оформив дубль. Ещё один гол за полторы минуты до конца забил Сергей Попов.

На данный момент «Сочи» занимает последнее, 11-е место, в турнирной таблице Западной конференции с 42 очками после 59 встреч. «Торпедо» располагается на четвёртой строчке Запада, заработав 76 очков в 62 матчах.

«Шанхайские Драконы» обыграли «Ладу» в гостевом матче

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Ладой» и «Шанхайскими Драконами». Победу одержали гости со счётом 2:1.

Результат матча определили два гола, забитых игроками «Шанхайских Драконов» в первом периоде — отличились Уилл Райлли и Райли Саттер. Голкипер китайского клуба Дмитрий Шикин не смог записать на свой счёт «сухой» матч, пропустив шайбу за три минуты до конца третьего периода. Голом в составе «Лады» отметился Никита Сетдиков.

«Шанхайские Драконы» прервали свою двухматчевую серию поражений и в третий раз в текущем сезоне обыграли тольяттинскую «Ладу».

«Металлург» уступил московскому «Динамо», впервые в сезоне проиграв три матча подряд

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

На 13-й минуте голом в большинстве счёт открыл нападающий «Динамо» Егор Римашевский с передач Никиты Гусева и Даниила Пыленкова, ставшего рекордсменом московского клуба среди защитников по очкам за одну регулярку. На 28-й минуте Валерий Орехов сравнял счёт, но спустя всего 41 секунду Макс Комтуа вновь вывел бело-голубых вперёд. Шайба канадского форварда в результате так и осталась победой для хозяев площадки. В середине третьего периода Антон Слепышев сделал счёт 3:1. Четвёртую шайбу в пустые ворота забросил Ансель Галимов, установивший окончательный счёт в матче.

«Металлург» впервые в текущем сезоне проиграл три матча подряд. В свою очередь, бело-голубые продлили победную серию до двух матчей, а на отрезке продолжительностью в семь последних игр подопечные Вячеслава Козлова одержали шесть побед.

Матчи 2 марта

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 02 марта 2026, понедельник. 19:00 МСК Северсталь Череповец Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 02 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 02 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Барыс Астана Кто победит в основное время? П1 X П2