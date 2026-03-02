Капризов установил ещё один рекорд! Теперь он главный в «Миннесоте» по голам

«Миннесота» уже насквозь пропитана Кириллом Капризовым. Это его команда, и за шесть лет в НХЛ он успел многое сделать, а с учётом нового восьмилетнего контракта можно ожидать, что со временем Кирилл перепишет все значимые рекорды клуба.

Один из них он установил сегодня в матче с «Сент-Луисом». Россиянин реализовал атаку «три в одного», воткнув шайбу с передачи Мэтта Болди.

Россиянин забил свой 219-й гол в карьере и сравнялся по этому показателю с Марианом Габориком. Никто не забивал за «дикарей» больше, причём Кирилл управился всего за 380 матчей, в то время как словаку потребовалось 567. Отличный темп!

«Мой рекордный гол? Да, это здорово, хотя на самом деле я особо об этом не думаю. Но это приятно», – сказал Капризов.

«Кирилл – невероятный боец, мы за это его и уважаем. Он не только очень талантливый, но и отличный партнёр по команде, много пашет, отрабатывает и с шайбой, и без неё, бьётся. Он переживает за команду, за победы. Именно этого и хочешь от ребят его статуса – преданности делу и желания побеждать, быть лидером команды на льду и за его пределами. У него это есть», – отметил главный тренер «дикарей» Джон Хайнс.

«Мы видим его каждый день, так что знаем, насколько он хорош. Думаю, это лишь вопрос времени, когда он обгонит Габорика. Чем больше Кирилл забивает, тем выше наши шансы на победу в матче», – сказал нападающий Джоэль Эрикссон Эк.

Вместе с этим Кирилл довёл свою результативную серию до семи матчей – за это время он забил шесть голов и отдал четыре передачи. Однако для «Миннесоты» его гол сегодня остался единственным – хозяева вели всего пару минут, но под занавес второго периода пропустили, а в концовке третьего периода «Сент-Луис» дожал. Павел Бучневич забросил решающую шайбу, затем Роберт Томас установил окончательный счёт голом в пустые ворота.

«У нас было столько шансов, мы были нацелены на ворота, однако вратарь соперника сыграл очень хорошо. Думаю, иногда мы могли бы делать больше поперечных передач перед броском, потому что временами пытались бросать слишком прямолинейно. Он выкатывался далеко из ворот, и мы просто бросали в него. И несколько хороших сейвов голкипер сделал. Но я считаю, мы играли очень хорошо», – сказал Капризов, добавив, что хорошо вернуться с олимпийской паузы к привычному режиму и постоянным играм.

Для «Миннесоты» всё только начинается – она занимает третье место в Центральном дивизионе, и главное для неё – подойти в хорошей форме к плей-офф, где в первом раунде маячит «Даллас».