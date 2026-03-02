Панарин потерял тренера уже через три матча! Кто теперь возглавит его новый клуб?

Последние 30 дней оказались для Артемия Панарина максимально насыщенными. В начале февраля 34-летний нападающий пережил крупный обмен, сменив «Нью-Йорк Рейнджерс» на «Лос-Анджелес Кингз». За «синерубашечников» Панарин отыграл шесть с половиной сезонов и сумев войти в топ-10 бомбардиров американской команды за всю её историю. Артемию оставалось всего полгода до истечения действующего контракта, но в руководстве «Рейнджерс» приняли решение, что новое соглашение с россиянином подписано всё равно не будет, поэтому есть смысл провести обмен по ходу сезона, тем более что шансы на выход в плей-офф в любом случае давно улетучились.

Обмен случился почти месяц назад, но ждать своего дебюта в новой команде россиянину пришлось нескольких недель, так как в НХЛ наступила олимпийская пауза. 26 февраля Артемий дебютировал за «королей», сразу же отметившись ассистентским дублем, однако его команда проиграла «Вегас Голден Найтс» (4:6). А следом «Лос-Анджелес» потерпел жуткое поражение, нарвавшись на разгром в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (1:8). Именно эта неудача и стала катализатором дальнейших изменений в организации, остановить которые не смогла даже победа во встрече с «Калгари Флэймз» (2:0).

Накануне «Кингз» одержали первую победу с Панариным в составе, а через несколько часов своего поста лишился Джим Хиллер. «Лос-Анджелес» объявил о его отставке. Исполняющим обязанности до конца сезона назначен Ди Джей Смит. Кроме того, к штабу Смита в качестве ассистента присоединится тренер по развитию Мэтт Грин.

«Хочу поблагодарить Джима Хиллера за преданность делу, профессионализм и ежедневную самоотдачу в работе с игроками и командой. Он уважаемый специалист и человек, и мы ценим ту работу, которую он проделал за нашей скамейкой. На данном этапе сезона мы считаем, что команде необходимы изменения в руководстве, чтобы получить лучший шанс реализовать свой потенциал и соответствовать тому уровню конкуренции, который мы ожидаем. Такие решения никогда не принимаются легко, но наша обязанность – выстроить условия для успеха как сейчас, так и в будущем», – заявил генеральный менеджер «Лос-Анджелеса» Кен Холланд.

Джим Хиллер Фото: Jayne Kamin-Oncea/AP Photo/ТАСС

56-летний канадец отработал главным тренером «Кингз» два с половиной сезона. Предыдущие два напоминали для «Лос-Анджелес» день сурка. Каждый раз команда пробивалась в плей-офф, но преодолеть барьер первого раунда при Хиллере так и не смогла. В обоих случаях «короли» неизменно вылетали из розыгрыша Кубка Стэнли после поражения в серии с «Эдмонтоном». Так что вполне символично, что именно разгром в матче с «Ойлерз» – уже в матче регулярного чемпионата — и привёл к отставке.

Недовольство работой Хиллера зрело давно. Местные журналисты были недовольны тем, что в плей-офф весной команда фактически играла в три звена и стабильно выдыхалась уже после двух периодов. Многим казалось, что увольнение произойдёт ещё в начале нынешней регулярки. Однако за счёт крепкой обороны «Кингз» находились в турнирной таблице Западной конференции рядом с зоной уайлд-кард, что удерживало руководство клуба от резких шагов. Впрочем, по завершении олимпийской паузы повалилась и защита. В двух первых матчах после Игр «короли» пропустили 14 шайб.

Стоит отметить, что Хиллер был очень сильным ассистентом, который ставил работающее большинство, однако в роли главного тренера выше головы так и не прыгнул. Обладая приличным подбором исполнителей, «Лос-Анджелес» играл откровенно серо и неброско. В 59 матчах текущего регулярного чемпионата «Кингз» забросили всего 153 шайбы – лишь у трёх команд во всей лиге меньше.

Станет ли значительно лучше после отставки Хиллера? Крайне сомнительно. Сезон доведёт до конца Ди Джей Смит, который несколько сезонов подряд не мог ничего выжать из «Оттавы». Поэтому ждать всплеска результативности от команды точно не стоит. К тому же большим ударом по перспективам «королей» стала Олимпиада в Италии, где тяжёлую травму получил Кевин Фиала. Швейцарский форвард выбыл из строя до конца сезона.

При этом любая отставка тренера в командных видах спорта обычно ведёт к эмоциональному подъёму, который сейчас точно не будет лишним для «Кингз». На данный момент они отстают от зоны плей-офф всего на три очка, так что нынешний сезон для них ещё не потерян. Но очевидно, что Смит является временной фигурой. Он доработает сезон до конца, однако вряд ли это ставка вдолгую, если только Ди Джей не совершит реальное чудо. Пока же есть все основания считать, что ключевым для «Лос-Анджелеса» станет выбор нового тренера в межсезонье. Многие предполагают, что выбор руководства «королей» падёт на Питера Дебура. Но это будет уже другая история.