«Авангард» даже после дедлайна гремит новостями! В Омске остаются лидеры команды

Дедлайн в КХЛ остался в прошлом, однако в некоторых командах не только активно готовятся к плей-офф, но и вовсю думают о будущем. Так, в «Авангарде» уже объявили о новых контрактах сразу для двух ведущих защитников, а также о продлении соглашения с добавляющим глубины составу Марселем Ибрагимовым. Генеральный менеджер «ястребов» Алексей Сопин продолжает оставаться одним из самых продуктивных управленцев в нашем хоккее.

К слову, контракт с главным тренером омичей Ги Буше действует ещё весь следующий сезон, поэтому комплектация ведётся в том числе исходя из пожеланий канадца. Да, у Буше в «Авангарде» много власти и серьёзное право голоса, но ведь аналогичная ситуация была и при Бобе Хартли в чемпионский для омичей сезон.

з. Максим Лажуа, 28 лет

60 игр, 37 (10+27) очков, «+16» показатель полезности

Лажуа приглашали в «Авангард» как раз под Буше и исходя из его рекомендаций, поэтому неудивительно, что канадец с ходу вписался в игровую модель тренерского штаба «ястребов». У Лажуа отличный бросок, Максим хорош в спецбригадах, обладает классным катанием и умеет грамотно выбрать позицию на льду.

Результативность Лажуа, как и его полезность, говорит сама за себя. Поэтому логично, что «Авангард» решили договориться с хоккеистом заранее, продлив контракт с ним до конца следующего сезона. Обе стороны остались довольны.

Комментарий руководства клуба

«По прошествии дедлайна наша работа не прекращается, мы уже думаем о следующих сезонах. Мы рады объявить о продлении контракта с защитником Максимом Лажуа, который здорово вписался в коллектив, быстро адаптировался к лиге и сейчас является незаменимой частью «Авангарда». Уверен, что потенциал Максима ещё не раскрыт полностью и его лучший хоккей мы увидим в решающих матчах. Продолжаем работу над подписанием контрактов с другими лидерами команды. Думаю, в ближайшее время сможем порадовать болельщиков хорошими новостями», — заявил генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин.

Максим Лажуа Фото: hawk.ru

з. Семён Чистяков, 24 года

54, 21 (6+15), «+9»

И хорошие для омских болельщиков новости действительно последовали. Помимо Лажуа, в «Авангарде» на следующий сезон останется ещё один топ-защитник — Семён Чистяков. Россиянин выступает в системе омичей с 2019 года после памятного обмена с «Салаватом Юлаевым». С тех пор Семён добился серьёзного прогресса, дорос до первой команды и успел выиграть с «Авангардом» Кубок Гагарина. Так что к требованиям канадских тренеров Чистякову точно не привыкать, как и к их системе, а также к строгой дисциплине. Семён – один из самых универсальных и обученных защитников лиги, с хорошим броском и правильным принятием решений на льду. Главное, чтобы было поменьше болячек и травм, в остальном же желание продлить контракт со спортсменом на самом пике его карьеры абсолютно логично.

Комментарий руководства клуба

«Семён Чистяков – важная фигура не только для клуба, но и для всего Омска. Одна из задач на ближайшее время – сохранить костяк команды на будущее. Мы рады, что смогли достичь договорённости о продлении соглашения по ходу сезона. Говорить о сильных сторонах игрока нет смысла, все их знают. Не побоюсь сказать, что «Авангард» последних лет ассоциируется с несколькими игроками, среди которых и Семён. Уверен, он и дальше будет радовать болельщиков своей игрой», — сказал Сопин.

Посмотрим и последим за дальнейшими шагами менеджмента «Авангарда». Можно не сомневаться, что громкие новости ещё обязательно последуют. Главное — уместиться под потолок зарплат и соблюсти регламент лиги, но и в этом в Омске в последние годы преуспевают.

з. Марсель Ибрагимов, 28 лет

48, 8 (2+6), «-3»

Ибрагимова, конечно, топовым защитником назвать нельзя, но своя роль в команде у него есть. Марсель нужен для глубины состава на случай болезней и травм ведущих игроков, плюс он всегда готов постоять за партнёров, вступить в кулачный поединок с соперником. Хоккеисты подобного плана в коллективе необходимы, они тоже выполняют свою миссию. Новый контракт Ибрагимова с «Авангардом» рассчитан на два сезона и будет действовать до 31 мая 2028 года.

Комментарий руководства клуба

«Марсель Ибрагимов после перехода в нашу команду сразу начал доказывать свою состоятельность и бороться за место в составе. Надёжный и жёсткий игрок обороны здорово вписался в систему Ги Буше. Также хочу отметить его отношение к делу. Уверен, с таким подходом к тренировочному процессу Марсель будет прогрессировать от матча к матчу. Впереди интересный путь, в котором мы желаем Марселю успехов!» — сказал генменеджер Сопин.