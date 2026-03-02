Кто устроит распродажу, а кто пойдёт ва-банк? Запад НХЛ перед трансферным дедлайном

Были сезоны НХЛ, где к дедлайну переходов не оставалось никаких интриг: всё успевали обтяпать сильно раньше. Олимпийская пауза явно внесла коррективы: за последний месяц из больших имён клуб сменил только Артемий Панарин, и решение «Рейнджерс» по его отправке в запас ускорило этот процесс. Все остальные на рынке доступны, хотя в 23:00 мск 6 марта наступит крайний срок: остаётся чуть больше четырёх суток.

В каком состоянии клубы НХЛ подходят к этому периоду? Разберём каждый и начнём с Западной конференции.

Всё на продажу: «Калгари», «Сент-Луис», «Ванкувер»

Телекомпания TSN традиционно составляет рейтинг игроков, которые могут сменить клуб на дедлайне, и в этом году в топ-10 фигурируют сразу семь игроков из трёх клубов выше. Это Назем Кадри и Блейк Коулман (оба – «Калгари»). Роберт Томас и Джастин Фолк (оба – «Сент-Луис»), а также Тайлер Майерс, Эвандер Кейн и Элиас Петтерссон (все – «Ванкувер»).

Особый интерес вызывают игроки «Блюз». Команда идёт на свой худший за 20 лет сезон и якобы готова расстаться со всеми игроками старше 25 — а это не только Томас и Фолк, но также и Павел Бучневич, у которого регулярка складывается не очень удачно, и подтвердивший свой уровень на Олимпиаде Джордан Биннингтон, и защитники типа Кэма Фаулера. Кроме того, некоторые инсайдеры уверены, что и более молодого Джордана Кайру скоро в команде не будет. Впрочем, и цена за бо́льшую часть этих хоккеистов устанавливается немаленькая: за Томаса якобы просят три актива уровня пиков в топ-15 драфта.

«Калгари» всегда уклонялся от полной перестройки, однако настал момент окончательно отказаться от старого костяка. Кроме того, цена на ветеранов «Флэймз» будет высокой: у обоих есть чемпионский опыт, а Кадри ещё и играет на ставшей сверхдефицитной позиции центра. Представляют интерес и игроки типа Зака Уайтклауда: «Калгари» получил праворукого защитника от «Вегаса», но в 29 он вряд ли входит в планы команды, а на своём умеренном по нынешним временам контракте в $ 2,75 млн усилит любую третью пару. Есть интерес и к опытному Маккензи Уигару, но у него большой контракт, легче будет менять летом.

Сменит ли Назем Кадри клуб? Фото: Ben Jackson/Getty Images

Наконец, у «Ванкувера» полностью провалилась летняя попытка сохранить старый костяк, чтобы попытаться что-то выиграть и уговорить остаться Куинна Хьюза. Хьюз всё равно ушёл, от команды остались развалины, и после одной перестройки в «Кэнакс» довольно быстро наступает вторая. Понятно, что команда будет менять ветеранов (типа Кейна и Майерса), однако интересны слухи о Петтерссоне. В этом году ЭП40 со своим солидным контрактом на $ 11,6 млн идёт на 51 очко в сезоне. Упоминается, что шведом якобы интересуются «Лос-Анджелес» и «Детройт».

Продавцы: «Чикаго», «Виннипег»

Ни у той, ни у другой команды нет крупных активов на продажу. Нет, у «Джетс» эти активы есть, однако для «Виннипега» продажа Хеллебайка или Шайфли и уход в полную перестройку будут суицидальными. У команды и так есть проблемы с привлечением зрителей, а слив сезона может окончательно прибить команду с маленького рынка в финансовом плане. «Чикаго» же и так обменял почти всех, кого мог, во время гонки за Бедардом.

У «Блэкхоукс» есть классические варианты для обмена в дедлайн: боевые и работоспособные ребята в нижние звенья и пары типа праворукого домоседа Коннора Мёрфи, третьего центра Джейсона Дикинсона и прекрасно знакомого нам Ильи Михеева. Вокруг «Джетс» шли слухи об обмене Джонатана Тэйвза, но легендарный центр заявил, что не планирует снимать запрет на перемещение. После этого самыми ценными активами команды становятся защитники третьей пары Люк Шенн и Логан Стэнли.

На распутье: «Нэшвилл», «Сиэтл», «Сан-Хосе»

«Нэшвилл» не взлетел так высоко, как это мог планировать Барри Тротц несколько лет назад. Тротц уже объявил, что с поста генменеджера уйдёт, но, пока замена не найдена, продолжает работу. Слухи об обмене окружали Райана О’Райлли и Стивена Стэмкоса, однако оба заявили, что хотят остаться в команде и продолжить борьбу за плей-офф. Судя по этим заявлениям, интересных НСА команды (в их числе вингер Майкл Бантинг и значительно прибавивший защитник Ник Бланкенбург) трогать тоже не будут.

Сложнее ситуация в «Сан-Хосе». Там команда уже сделала решительный шаг и выменяла у «Ванкувера» Кифера Шервуда, однако автор 224 силовых и 17 шайб якобы очень высоко ценит себя и может требовать $ 5-6 млн по новому контракту. Эти желания могут «Шаркс» не устроить и потенциально спровоцировать новый обмен. Кроме того, непростая ситуация и в защите: сразу пять защитников становятся НСА, при этом клуб явно хочет усилить оборону на долгосрочную перспективу. С учётом плей-оффных амбиций вполне вероятно, что клуб будет одновременно и продавать, и покупать.

Появятся ли новые партнёры у Маклина Селебрини? Фото: Thearon W. Henderson/Getty Images

Политика «Сиэтла» все эти годы остаётся полной загадкой. «Кракен» выглядят командой, потолок которой – выход в плей-офф и «достойное поражение», молодые игроки стагнируют, клуб остаётся одним из самых малозабивных в лиге. Однако вокруг «кракенов» есть слухи, что команда готова обменять №4 драфта-2022 Шейна Райта ради состоявшихся игроков и находится в числе претендентов на Петтерссона. Сейчас скорее кажется, что клубу надо продавать: на истекающих контрактах находятся исполнители уровня Джордана Эберле и Джейдена Шварца.

Покупатели: «Юта», «Лос-Анджелес», «Эдмонтон», «Анахайм»

«Лос-Анджелес» уже удивил всех покупкой Артемия Панарина. Помогло? Не очень. 14 пропущенных шайб за два первых матча после паузы привели к отставке главного тренера Джима Хиллера. Ещё до старта сезона было очевидно, что эта команда в лучшем случае просто выйдет в плей-офф, но Кен Холланд и в «Детройте» показывал, что выжимает зубную пасту из тюбика до конца. Скорее всего, его ради этого и назначали — правда, теперь работы стало только больше. На фоне травм Кевина Фиалы и Андрея Кузьменко надо усиливаться, а ещё не закрыта позиция центра.

«Эдмонтон» смог забросить «Лос-Анджелесу» восемь шайб, однако в целом команду трясёт: Леон Драйзайтль ещё до олимпийской паузы прошёлся и по тренерскому штабу. По потерянным очкам команда уже не входит в топ-3 дивизиона, хотя он и так слабейший в лиге, обмен Тристана Джерри не улучшил ситуацию в воротах. Ситуация с обороной и меньшинством всё ещё остаётся критической: правда, это следствие долгосрочного конструирования этого состава, и «заплатками» на дедлайне ничего не починить.

«Юта» хочет впервые выйти в плей-офф. Де-факто, конечно, это не новая команда, а продолжение истории «Аризоны», но и та прямую путёвку в плей-офф (без учёта ковидного плей-ин) не зарабатывала с 2012-го. В начале сезона у команды была явная проблема с балансом между топ-6 и боттом-6, которую штаб Андре Туриньи решает перемешиванием сочетаний. «Мамонтам» давно приписывают желание оформить громкий обмен, и в этой связи всплывает имя Роберта Томаса.

Ну и «Анахайм» подходит к дедлайну с гигантским количеством места под потолком. Будут ли «утки» скромничать? Сомнительно, ведь команда давненько не выходила в плей-офф, и бесконечно терпеть смысла нет. Однако масштабных усилений ждать сложно: скорее это будет несколько трансферов для глубины. Она очень нужна молодой команде с совсем молодой защитой.

Ва-банк: «Колорадо», «Вегас», «Миннесота», «Даллас»

«Вегас» прямо сейчас ни с кем из суперзвёзд не связывают, но вы же знаете этот клуб. «Рыцарям» не мешает ни отсутствие места под потолком, ни клубная лояльность: если возможность усилиться звездой промелькнёт, все доступные пики будут отданы, а уже существующие звёзды вышвырнуты без сантиментов. Не списываем «Вегас» со счетов — тем более опять травму получил Марк Стоун.

«Колорадо» хочет центрфорварда — да, даже при наличии Натана Маккиннона и покупке Брока Нельсона год назад. Однако несколько провисает позиция третьего центра, где Джек Друри с его мастерством на точке — это скорее четвёртый центр для команды, претендующей на чемпионство. На такую позицию можно было бы рассмотреть и эконом-варианты, но во втором раунде у «лавин» почти гарантированно будет кто-то из пары «Даллас» – «Миннесота». В худшем случае это может случиться и в первом раунде. Обмен Самуэля Жирара позволил частично разгрузить место под потолком.

«Колорадо» целится только на Кубок Стэнли Фото: Timothy Hurst/Getty Images

А вот у двух других команд из Центрального дивизиона разные цели. «Миннесоте» очень нужен сильный центр: ради него команда готова обменять молодого талантливого вратаря Йеспера Валльстедта и отдать более скромного центра Райана Хартмана. С учётом узости рынка центральных нападающих «лавины» и «дикари» могут претендовать на одних и тех же людей. «Даллас» долгое время был придавлен потолком зарплат, однако до конца сезона выбыл Тайлер Сегин. Это позволит усилить в первую очередь глубину в защите: с атакой и так всё неплохо даже без Сегина. Очередной пролёт в финале конференции в клубе не поймут.