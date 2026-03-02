«Локомотив» добыл победу в серии буллитов в Череповце, чудом избежав поражения в овертайме, а Даниэль Спронг передал привет ЦСКА.

«Авангард» не заметил «Спартак», а СКА организовал вынос «Барыса». Итоги дня в КХЛ

2 марта в регулярном чемпионате КХЛ состоялось четыре матча. Коротко подводим итоги матчей.

«Локомотив» одержал победу в матче с «Северсталью» в серии буллитов

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Северсталь» принимала ярославский «Локомотив». Победу в серии буллитов одержали гости – 3:2 Б.

На 14-й минуте нападающий «Северстали» Владислав Цицюра забил первый гол. На 36-й минуте форвард «Локомотива» Артур Каюмов сравнял счёт. На 44-й минуте нападающий Байрон Фрейз вывел ярославский клуб вперёд.

На последней минуте форвард череповчан Александр Скоренов восстановил равенство в счёте и перевёл игру в овертайм, где команды не выявили победителя. При этом у «Северстали» был роскошный шанс добыть победу, но тот же Скоренов не реализовал штрафной бросок в дополнительное время.

После промаха Скоренова в распоряжении «Северстали» было ещё и большинство, однако гости выстояли. Судьба встречи решилась в серии буллитов, где сильнее оказались подопечные Боба Хартли.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Северсталь» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла 63 матча, в которых набрала 81 очко, команда занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Локомотив» с 89 очками после 62 встреч располагается на первой строчке Запада.

СКА разгромил «Барыс» со счётом 7:0, Плотников оформил хет-трик

В Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором СКА принимал «Барыс» из Астаны. Победу в игре, проходившей на арене «Ледовый дворец», одержали хозяева – 7:0.

На 10-й минуте нападающий СКА Михаил Воробьёв забил первый гол. На 12-й минуте форвард Сергей Плотников удвоил преимущество армейцев. На 25-й минуте защитник Егор Савиков забросил третью шайбу в ворота «Барыса». На 33-й минуте Плотников оформил дубль, укрепив преимущество хозяев.

На 37-й минуте нападающий Матвей Поляков забил пятый гол в ворота астанчан. На 52-й минуте Плотников оформил хет-трик. На 57-й минуте форвард Матвей Короткий забросил седьмую шайбу СКА, установив окончательный счёт — 7:0.

«Автомобилист» обыграл ЦСКА с минимальным счётом и одержал четвёртую победу кряду

В Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором ЦСКА принимал «Автомобилист» из Екатеринбурга. Победу в игре, проходившей на «ЦСКА-Арене», одержали гости – 1:0.

На 17-й минуте нападающий «Автомобилиста» Семён Кизимов забил единственный гол в этом матче. Результативной передачей отметился нидерландский нападающий Даниэль Спронг, от услуг которого ранее в этом сезоне отказался главный тренер армейцев Игорь Никитин.

ЦСКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 61 матч, набрав 74 очка, команда занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Автомобилист» с 76 очками после 61 встречи располагается на четвёртой строчке в таблице Восточной конференции.

«Авангард» уверенно победил «Спартак» в гостевом матче

В Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Спартак» принимал омский «Авангард». Победу в игре, проходившей на стадионе «Мегаспорт», одержали гости – 4:1.

На 16-й минуте нападающий «Авангарда» Константин Окулов забил первый гол. На 25-й минуте форвард Николай Прохоркин удвоил преимущество омской команды. На 31-й минуте Прохоркин забросил третью шайбу в ворота «Спартака», оформив дубль. На 39-й минуте нападающий Иван Игумнов упрочил преимущество гостей. На 57-й минуте форвард Даниил Гутик сократил отставание красно-белых, установив окончательный счёт — 4:1 в пользу омичей.

Матчи 3 марта

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 03 марта 2026, вторник. 12:15 МСК Амур Хабаровск Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 03 марта 2026, вторник. 12:30 МСК Адмирал Владивосток Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 03 марта 2026, вторник. 18:00 МСК Лада Тольятти Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2