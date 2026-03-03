Кошмар «Рейнджерс» в НХЛ продолжается! Отыгрались с 0:4, но в овертайме их прибил Марченко

Наибольшее внимание российских болельщиков во время очередного игрового дня регулярного чемпионата НХЛ наверняка было приковано ко встрече «Лос-Анджелеса» и «Колорадо». В её пользу играло сразу несколько факторов – удобное время начала, игра лидера лиги и, конечно, первый матч Артемия Панарина и Ко после освобождения Джима Хиллера от исполнения обязанностей главного тренера «Кингз».

Для «королей» всё снова закончилось печально – самостоятельный дебют Ди Джей Смита у руля калифорнийцев закончился поражением, которое «Эвеланш» обеспечили за пять минут до конца третьего периода, а статусный новичок команды из Коркина ушёл со льда без очков и с показателем полезности «-1» при самом большом игровом времени среди нападающих – 22.24.

Этот матч стал последним в рамках игрового дня, а открывала его встреча команд, которые тоже имели непосредственное отношение к Хлебушку. Доигрывающие сезон «Рейнджерс» на своей площадке принимали «Коламбус», который перед олимпийской паузой выдал серию из семи побед и укрепил свои позиции в битве как минимум за уайлд-кард от Востока.

Правда, уже после перерыва подопечные Рика Боунесса сбавили обороты – в первых двух матчах «Блю Джекетс» набрали всего одно очко, в основное время проиграв одним из главных конкурентов за две последние путёвки от конференции «Бостону» и в овертайме – соседям по Столичному дивизиону «Айлендерс».

В то время как «копы», напротив, потеряли лишь одно очко – овертайм с «Филадельфией» они не смогли занести себе в актив, а вот успешное исполнение попыток в буллитной серии с «Питтсбургом» позволило им одержать первую победу за шесть матчей.

В основное время подопечные Майка Салливана дома не побеждали уже почти 100 дней – последний раз парни с Манхэттена выигрывали при своих зрителях в отведённые 60 минут в ночь на 25 ноября мск. И сегодня мог наступить 99-й день без таких побед.

Всё шло к этому уже после первого периода – на перерыв команды ушли при счёте 2:0 в пользу гостей, а Кирилл Марченко приложил руку к обоим голам «мундиров», сначала ассистировав Адаму Фантилли, а затем самостоятельно реализовав первое же большинство своей команды с передачи соотечественника Ивана Проворова.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Единственное большинство «Рейнджерс» в этом матче обернулось для них продолжением кошмара – гол Джей Ти Миллера судьи отменили после тренерского запроса на помеху вратарю, а буквально в следующей атаке Шон Монахан в меньшинстве увеличил разрыв до трёх шайб. При этом к исходу 40 минут он вырос ещё на один – Мэтью Оливье, казалось, снял все вопросы о победителе.

Неожиданный камбэк «синерубашечников» начал экс-«мундир» Владислав Гавриков – российский защитник отличился уже на 30-й секунде третьего периода, а ещё через 24 секунды Гейб Перро сократил отставание хозяев до приемлемых двух шайб.

Перро было суждено стать спасителем «рейнджеров» в основное время – в середине периода он помог забить ещё одному защитнику Уиллу Боргену, а меньше чем за пять минут до конца двадцатиминутки вновь забросил сам и перевёл игру в овертайм. С 0:4 до 4:4 за один период!

К несчастью для домашних болельщиков, в дополнительное время героя у их любимой команды не нашлось. А вот у гостей ещё одно веское слово сказал Марченко – он получил шайбу на выходе из своей зоны, прорвался по левому флангу и приговорил «Рейнджерс» броском в нижний угол ворот Игоря Шестёркина.

5:4 ОТ – Марченко стал первой звездой этой безумной встречи, а «Коламбус» пододвинулся чуть ближе к зоне уайлд-кард: теперь от «Бостона» команду отделяет всего три очка.