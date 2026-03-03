«У клуба есть предел того, на что там готовы пойти». Бобровского обменяют из «Флориды»?

Дедлайн обменов в НХЛ всё ближе, так что слухов становится всё больше. Часть сделок, которые ожидались, уже проведены. Например, Артемий Панарин всё-таки покинул «Рейнджерс» и перешёл в «Лос-Анджелес». Какие-то сделки вот-вот состоятся.

Но есть отдельная категория обменов, которая, пожалуй, больше всего интересна сторонним наблюдателям и экспертам. Это неожиданные обмены. И НХЛ умеет поражать именно таким видом сделок.

Вполне возможно, совсем скоро состоится обмен, к которому вряд ли кто-то был готов. Судя по всему, Сергей Бобровский реально может покинуть «Флориду» до дедлайна 6 марта. Как так?

Первая информация о потенциальной сделке появилась на следующий день после завершения Олимпиады в Италии — 23 февраля. Известный инсайдер Джефф Марек в подкасте Daily Faceoff рассказал, что «Пантерз» могут обменять российского голкипера.

«Ещё один момент, который меня действительно беспокоит, — это ситуация с вратарями. Я действительно сомневаюсь, останется ли Бобровский, ничего не слышал о возможном продлении контракта с ним. Я бы не удивился, если бы «Флорида» обменяла его. И если они это сделают, то я бы подумал о «Сан-Хосе»… Это был бы разумный шаг для обеих команд, если «Пантерз» не собираются оставлять Бобровского. Если они планируют менять вратаря, то «Шаркс», как я думаю, были бы логичным вариантом для Боба», — рассказал Марек.

Эта новость наделала много шума как в Америке, так и в России. Но действительно ли этот ход со стороны руководства был бы настолько неожиданным?

На самом деле – нет.

Бобровскому уже 37 лет, и у него подходит к концу семилетний контракт, подписанный в 2019 году на общую сумму в $ 70 млн. Так что вскоре «Флориде» точно придётся решать, как продлевать вратаря и продлевать ли вообще. Но уже очевидно, что нынешний кэпхит $ 10 млн ему в команде дать не сумеют.

Более того, сам хоккеист проводит худший сезон за время выступлений за океаном. В 42 матчах он одержал 22 победы, при этом отразил всего 87,2% бросков (худший показатель в карьере) при коэффициенте надёжности 3,13 (хуже было лишь в первом сезоне за «Флориду» — 3,23). Впрочем, проблемы команды заключаются далеко не только в игре Бобровского. Да, Сергей проводит далеко не лучший сезон, однако такое критическое падение в статистике связано ещё и с общим слабым выступлением команды, а также с проблемами в защите.

«Пантерз» попали в довольно тяжёлую ситуацию. Прямо сейчас у них свободно всего $ 1,4 млн под кепкой, и этого явно недостаточно, чтобы качественно укрепиться. А сделать это необходимо, если «Флорида» всё ещё хочет побороться за плей-офф. 13-е место на Востоке и восемь очков отставания от топ-8 — это критическая ситуация на финальном отрезке сезона.

В то же время руководство «пантер» может отказаться от борьбы и направить силы на укрепление состава на следующий сезон.

При обоих раскладах будущее Бобровского покрыто туманом. Контракт на нынешние деньги ему не смогут (или не захотят) предложить, к тому же, возможно, в дальнейшем его роль в команде изменится. Согласится ли Сергей с этим мириться?

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман отметил ещё один нюанс, который способен повлиять на финальное решение сторон.

«Думаю, проблема в том, что Бобровский в прошлом сезоне видел, как многие парни подписали большие контракты. Экблад получил крупный новый контракт — ему 30. Беннетт получил крупный новый контракт — ему 29. Другой парень, получивший крупный новый контракт, — 37-летний Маршан. Бобровскому тоже 37. И хотя у него были непростые времена в этом сезоне, он всё ещё будущий член Зала славы, который был опорой двукратных обладателей Кубка Стэнли. Я подозреваю, что у «пантер» есть предел того, на что они готовы пойти. Всегда нелегко, когда ключевой игрок такой команды видит, как другие парни получают большие контракты, а ему говорят: «Мы, возможно, не сможем сделать этого же для тебя».

«Флорида» добивается результатов, когда хочет этого, она это нам доказала. Не сомневайтесь в ней. Но, очевидно, она ещё не достигла того уровня, который был бы комфортен для Бобровского», — отметил Фридман в подкасте Sportsnet.

Впрочем, даже если «пантеры» решатся на сделку, провести её будет не так просто. С сезона-2024/2025 у Боба действует частичный запрет на обмены — у вратаря есть список из 16 команд, в которые его не могут обменять. К тому же «Флориде» придётся найти достойную замену своему голкиперу.

Да и в целом в совместной истории Сергея и «Пантерз» было столько всего — три финала Кубка Стэнли подряд, два чемпионства и бесчисленное количество геройств вратаря как в регулярке, так и в плей-офф — что представить россиянина в другой команде будет довольно сложно.

Впрочем, по данным Florida Hockey Now, и сам голкипер не горит желанием покидать «Флориду».

«В команде царит общее мнение, что Бобровский по-прежнему играет важную роль в будущих планах «Флориды», которые включают в себя возвращение Кубка Стэнли в Форт-Лодердейл. «Пантеры» отстают на восемь очков в борьбе за выход в плей-офф, но это ничего не значит в долгосрочной перспективе. Бобровский хочет остаться частью команды», — сказано в статье.

Так что пока непонятно, будет ли обменян Сергей и захочет ли он покидать «Флориду». Но если дни Бобровского в Санрайзе сочтены, эта сделка станет одной из самых громких в дедлайн за последние годы. А заодно подарит голкиперу шанс побороться за третий Кубок Стэнли подряд.

