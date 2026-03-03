Скидки
Сергея Бобровского могут обменять из Флориды, трансферный слух о Бобровском, почему Бобровский может уйти из Флориды, реакция

«У клуба есть предел того, на что там готовы пойти». Бобровского обменяют из «Флориды»?
Владимир Лаевский
Сергея Бобровского могут обменять из «Флориды»
Безумный слух из Америки.

Дедлайн обменов в НХЛ всё ближе, так что слухов становится всё больше. Часть сделок, которые ожидались, уже проведены. Например, Артемий Панарин всё-таки покинул «Рейнджерс» и перешёл в «Лос-Анджелес». Какие-то сделки вот-вот состоятся.

«Рвите глотки, пока не охрипнете». Реакция Америки на сенсационный обмен Панарина
Но есть отдельная категория обменов, которая, пожалуй, больше всего интересна сторонним наблюдателям и экспертам. Это неожиданные обмены. И НХЛ умеет поражать именно таким видом сделок.

Вполне возможно, совсем скоро состоится обмен, к которому вряд ли кто-то был готов. Судя по всему, Сергей Бобровский реально может покинуть «Флориду» до дедлайна 6 марта. Как так?

Первая информация о потенциальной сделке появилась на следующий день после завершения Олимпиады в Италии — 23 февраля. Известный инсайдер Джефф Марек в подкасте Daily Faceoff рассказал, что «Пантерз» могут обменять российского голкипера.

«Ещё один момент, который меня действительно беспокоит, — это ситуация с вратарями. Я действительно сомневаюсь, останется ли Бобровский, ничего не слышал о возможном продлении контракта с ним. Я бы не удивился, если бы «Флорида» обменяла его. И если они это сделают, то я бы подумал о «Сан-Хосе»… Это был бы разумный шаг для обеих команд, если «Пантерз» не собираются оставлять Бобровского. Если они планируют менять вратаря, то «Шаркс», как я думаю, были бы логичным вариантом для Боба», — рассказал Марек.

Сергей Бобровский во «Флориде»

Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Эта новость наделала много шума как в Америке, так и в России. Но действительно ли этот ход со стороны руководства был бы настолько неожиданным?

На самом деле – нет.

Бобровскому уже 37 лет, и у него подходит к концу семилетний контракт, подписанный в 2019 году на общую сумму в $ 70 млн. Так что вскоре «Флориде» точно придётся решать, как продлевать вратаря и продлевать ли вообще. Но уже очевидно, что нынешний кэпхит $ 10 млн ему в команде дать не сумеют.

Более того, сам хоккеист проводит худший сезон за время выступлений за океаном. В 42 матчах он одержал 22 победы, при этом отразил всего 87,2% бросков (худший показатель в карьере) при коэффициенте надёжности 3,13 (хуже было лишь в первом сезоне за «Флориду» — 3,23). Впрочем, проблемы команды заключаются далеко не только в игре Бобровского. Да, Сергей проводит далеко не лучший сезон, однако такое критическое падение в статистике связано ещё и с общим слабым выступлением команды, а также с проблемами в защите.

Действующий чемпион НХЛ идёт вне зоны плей-офф. Стоит ли беспокоиться за «Флориду»?
«Пантерз» попали в довольно тяжёлую ситуацию. Прямо сейчас у них свободно всего $ 1,4 млн под кепкой, и этого явно недостаточно, чтобы качественно укрепиться. А сделать это необходимо, если «Флорида» всё ещё хочет побороться за плей-офф. 13-е место на Востоке и восемь очков отставания от топ-8 — это критическая ситуация на финальном отрезке сезона.

В то же время руководство «пантер» может отказаться от борьбы и направить силы на укрепление состава на следующий сезон.

При обоих раскладах будущее Бобровского покрыто туманом. Контракт на нынешние деньги ему не смогут (или не захотят) предложить, к тому же, возможно, в дальнейшем его роль в команде изменится. Согласится ли Сергей с этим мириться?

Сергей Бобровский во «Флориде»

Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман отметил ещё один нюанс, который способен повлиять на финальное решение сторон.

«Думаю, проблема в том, что Бобровский в прошлом сезоне видел, как многие парни подписали большие контракты. Экблад получил крупный новый контракт — ему 30. Беннетт получил крупный новый контракт — ему 29. Другой парень, получивший крупный новый контракт, — 37-летний Маршан. Бобровскому тоже 37. И хотя у него были непростые времена в этом сезоне, он всё ещё будущий член Зала славы, который был опорой двукратных обладателей Кубка Стэнли. Я подозреваю, что у «пантер» есть предел того, на что они готовы пойти. Всегда нелегко, когда ключевой игрок такой команды видит, как другие парни получают большие контракты, а ему говорят: «Мы, возможно, не сможем сделать этого же для тебя».

«Флорида» добивается результатов, когда хочет этого, она это нам доказала. Не сомневайтесь в ней. Но, очевидно, она ещё не достигла того уровня, который был бы комфортен для Бобровского», — отметил Фридман в подкасте Sportsnet.

Впрочем, даже если «пантеры» решатся на сделку, провести её будет не так просто. С сезона-2024/2025 у Боба действует частичный запрет на обмены — у вратаря есть список из 16 команд, в которые его не могут обменять. К тому же «Флориде» придётся найти достойную замену своему голкиперу.

Да и в целом в совместной истории Сергея и «Пантерз» было столько всего — три финала Кубка Стэнли подряд, два чемпионства и бесчисленное количество геройств вратаря как в регулярке, так и в плей-офф — что представить россиянина в другой команде будет довольно сложно.

Плевать на «Конн Смайт»! Теперь Бобровский — великий вратарь, и с этим не поспорить Плевать на «Конн Смайт»! Теперь Бобровский — великий вратарь, и с этим не поспорить
«Его пытались обменять». Как Бобровский из провала стал главным творцом успехов «Флориды» «Его пытались обменять». Как Бобровский из провала стал главным творцом успехов «Флориды»

Впрочем, по данным Florida Hockey Now, и сам голкипер не горит желанием покидать «Флориду».

«В команде царит общее мнение, что Бобровский по-прежнему играет важную роль в будущих планах «Флориды», которые включают в себя возвращение Кубка Стэнли в Форт-Лодердейл. «Пантеры» отстают на восемь очков в борьбе за выход в плей-офф, но это ничего не значит в долгосрочной перспективе. Бобровский хочет остаться частью команды», — сказано в статье.

Так что пока непонятно, будет ли обменян Сергей и захочет ли он покидать «Флориду». Но если дни Бобровского в Санрайзе сочтены, эта сделка станет одной из самых громких в дедлайн за последние годы. А заодно подарит голкиперу шанс побороться за третий Кубок Стэнли подряд.

Больше интересного от автора — в его телеграм-канале «Цельнометаллический журналист».
