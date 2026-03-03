Рубка за плей-офф на Востоке и побег от чемпиона на Западе. Интриги финиша регулярки КХЛ

В Западной конференции уже определены все участники плей-офф, тогда как на Востоке ситуация значительно обострилась.

Через две с половиной недели будет поставлена точка в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2025/2026. Марафон продолжительностью шесть с половиной месяцев подойдёт к своему завершению 20 марта. Впрочем, уже сейчас в Западной конференции известны все участники розыгрыша Кубка Гагарина – 2026. В свою очередь, на Востоке борьба за последние путёвки в плей-офф, по всей видимости, продлится до самых последних матчей регулярки. Изучаем все интриги финиша регулярного чемпионата КХЛ.

Кто попадёт в плей-офф на Востоке?

На данный момент от Восточной конференции определены лишь четыре участника предстоящего плей-офф – «Металлург», «Авангард», «Ак Барс» и «Автомобилист» уже гарантировали себе хоккейную весну. На оставшиеся четыре места претендуют пять команд – «Салават Юлаев», «Трактор», «Нефтехимик», «Сибирь» и «Амур».

Фактически реальная борьба за плей-офф могла быть завершена по итогам двух матчей в Хабаровске, где в начале марта дважды подряд встретились «Амур» и «Нефтехимик». В случае двух побед подряд команда Игоря Гришина не только успокаивала своих болельщиков, но и значительно упрощала жизнь «Сибири», которую как раз сейчас отчаянно и преследует «Амур».

Однако хабаровчане на заказ добыли две подряд победы и сократили отставание от восьмого места в конференции всего до трёх очков. Теперь находящейся на четырёхматчевой серии поражений «Сибири» нужно приходить в себя и начинать набирать очки, иначе почувствовавший запах крови «Амур» вполне может заскочить на подножку кубкового поезда.

Расположившиеся на пятой-седьмой строчках «Салават Юлаев», «Трактор» и «Нефтехимик» могут чувствовать себя куда спокойнее, так как их отрыв от пары «Сибирь» – «Амур» довольно велик. Поэтому невероятно сложно представить, что какая-либо из этой тройки команд выпадет из кубковой восьмёрки на Востоке, а вот за восьмое место борьба значительно обострилась.

Сможет ли Дмитрий Николаев стать оплотом надёжности для «Трактора»?

Само по себе участие «Трактора» в плей-офф особых сомнений не вызывает, но вот дальнейшие перспективы команды Евгения Корешкова выглядят откровенно туманными. На протяжении двух последних сезонов челябинцы успешно выступали в плей-офф – полуфинал Кубка Гагарина в 2024-м и финал годом спустя. Но нынешний сезон для челябинцев не задался ещё с межсезонья, когда команда упустила своего основного голкипера Зака Фукале.

Его сменщик Крис Дриджер провалился в КХЛ и был быстро отправлен домой, а в дедлайн «Трактор» подписал Дмитрия Николаева в качестве бэкапа для Сергея Мыльникова. Но судьба распорядилась иначе. Сегодня утром пресс-служба челябинцев сообщила, что 26-летний Мыльников выбыл из строя до конца сезона.

«После медицинского обследования и с учётом установленного характера травмы шансов выйти на лёд в нынешнем сезоне у Мыльникова нет», — сообщили «РБ Спорт» в пресс-службе «Трактора».

Сергей Мыльников Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Проблемы со здоровьем преследуют Сергея на протяжении всей его взрослой карьеры. В нынешнем сезоне Мыльников уже несколько раз получал повреждения, после которых возвращался на лёд, но травма, полученная им в матче с «Ак Барсом», оказалась фатальной. Теперь голкиперу предстоит длительная реабилитация, а на Николаева падает весь груз ответственности за итог сезона для «Трактора». Реальной подстраховки у Дмитрия не будет.

Сможет ли Андрей Разин заменить Дмитрия Силантьева в ведущем звене «Металлурга»?

Занимающий первое место в общей таблице КХЛ магнитогорский «Металлург» практически наверняка станет обладателем Кубка Континента – отрыв от «Локомотива» и так составляет семь очков, а в распоряжении команды Андрея Разина ещё и две игры в запасе. Впрочем, сам Разин сейчас меньше всего думает о локальной победе.

Сейчас «Металлург» проходит через свой худший отрезок в регулярке – впервые в сезоне уральцы проиграли трижды кряду. Главный тренер магнитогорской команды напрямую связывает спад с отсутствием турнирной мотивации у своих игроков и не скрывает, что и сам желает, чтобы плей-офф начался как можно быстрее.

Дмитрий Силантьев Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

Главной же проблемой для уральцев стала тяжелейшая травма одного лидеров команды Дмитрия Силантьева. Член ведущей тройки нападения сломался в домашнем матче с «Северсталью» и выбыл из строя до конца сезона. Теперь Разину необходимо найти замену Дмитрию в сочетании Владимира Ткачёва и Романа Канцерова.

«Ну, конечно, это большая потеря. Но мы же когда-то нашли Силантьева в Высшей лиге. Есть время. У нас есть ребята. Постараемся найти», — говорил Разин после поражения в матче с московским «Динамо».

В ходе сезона в тройке Канцерова и Ткачёва периодически использовались разные игроки. Там побывали и Михаил Фёдоров, и Андрей Козлов, и даже Никита Коротков. Но ни у кого не было той «химии», которую со своими партнёрами обрёл Силантьев. До финиша регулярки «Металлургу» остаётся сыграть восемь матчей. Именно столько игр есть у Разина, чтобы разобраться в том, в каких сочетаниях его команда будет начинать кубковый поход.

Главный тренер «Металлурга» хотел бы отказаться от всех матчей до старта плей-офф: Разин — о спаде «Металлурга»: скорее бы плей-офф. Хотел бы отказаться от этих игр

Кто напорется на «Локомотив» в первом раунде плей-офф на Западе?

На Западе все участники плей-офф уже давно определены. Здесь всё понятно и прозаично. Можно говорить много правильных слов в стиле: «Если мы ставим задачу выиграть Кубок Гагарина, то нам должно быть без разницы, с кем играть в плей-офф» – однако все прекрасно понимают, что выходить на действующего чемпиона КХЛ в первом раунде точно не входит в планы ни одной из команд лиги. Также очень мощно выглядит в этом сезоне и минское «Динамо», тогда как практически всех остальных участников плей-офф сильно лихорадило по ходу сезона.

ХК «Динамо» Минск Фото: ХК «Динамо» Минск

На этом фоне «Северсталь» показала наиболее ровное движение, поэтому сейчас вполне заслуженно и занимает третье место в конференции. Вот только в кубковые перспективы команды Андрея Козырева, скажу честно, снова не верится. Череповчане радовали своей игрой и в предыдущих регулярных чемпионатах под руководством этого тренера, однако каждый раз в плей-офф «Северсталь» напарывалась на совсем другую реальность. В двух сериях со «Спартаком» череповчане выиграли по одному матчу.

Интересно, что такая же пара вполне может сформироваться в первом раунде плей-офф и в этом году. Если на Востоке первая четвёрка далеко оторвалась от второй, то на Западе плотность со второго места по восьмое довольно высокая. Та же «Северсталь» сохраняет шансы ещё и на топ-2 конференции, хотя у Минска всё-таки есть два матча в запасе.

Каждый игровой день в КХЛ меняет расстановку команд внутри конференции, а окончательное их расположение зафиксируется лишь 20 марта. Какими будут пары первого раунда финала Кубка Гагарина на Западе пока предсказать абсолютно невозможно, и это главная интрига финиша регулярного чемпионата в этой конференции.

Когда Дамир Шарипзянов побьёт рекорд Криса Ли и сможет ли Сэм Энас превзойти достижение Никиты Гусева?

Несколько слов стоит сказать и о значимых индивидуальных достижениях лучших игроков этого регулярного чемпионата КХЛ. Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов проводит просто роскошную регулярку и уже набрал 64 очка. Не приходится сомневаться, что капитан «ястребов» побьёт рекорд Криса Ли по количеству очков за один регулярный чемпионат среди игроков обороны. В сезоне-2016/2017 канадский защитник набрал 65 очков в регулярке. У Шарипзянова впереди семь матчей, чтобы переписать этот рекорд на себя.

А нападающий минского «Динамо» Сэм Энас гонится за аналогичным рекордом Никиты Гусева среди форвардов. Вот только перед американцем стоит задача куда более сложная. Лидирующий в гонке бомбардиров текущего регулярного чемпионата КХЛ американец набрал 80 очков. До повторения рекорда Гусева (89), который нападающий московского «Динамо» установил в сезоне-2023/2024, Энасу нужно совершить ещё девять результативных действий. И на это в его распоряжении всё те же семь игр.