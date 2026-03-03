«Рейнджерс» готовы к распродаже, а что делать «Флориде»? Восток НХЛ перед дедлайном

Продолжаем обзор положения в НХЛ за три дня до запрета на обмены. Вчера случилась одна сделка, которую можно было предвидеть: «Эдмонтон» укрепил свою хлипкую защиту опытным праворуким защитником Коннором Мёрфи из «Чикаго». А что ещё можно ждать от команд Востока, где в борьбе остаются практически все?

Всё на продажу: «Рейнджерс»

Представить, что «Рейнджерс» не выйдут в плей-офф, было относительно легко: мы и в прошлом году это видели. Но сложно было вообразить, что это случится с таким треском и атакующим бессилием. Поэтому Крис Друри уже объявил о «пересборке» состава и обменял Артемия Панарина за полцены (правда, именно Друри в низкой цене винить сложно). На очереди Винсент Трочек, который становится крайне ценным активом в условиях дефицита центров на рынке, а в потенциале и Владислав Гавриков, якобы недовольный результатами команды. Трочек, говорят, не хочет уезжать на Запад — а ведь основные претенденты именно там.

Продавать, но кого? «Флорида», «Нью-Джерси», «Торонто»

Все эти команды объединяет то, что никто внутри клубов и никто из наблюдателей не ждал такого провала, при этом прямо сейчас шансы на попадание в восьмёрку оцениваются в лучшем случае в 5%. Вот что делать той же «Флориде»? Покупать на фоне травм как будто бы бессмысленно, продавать особо некого, ведь почти все на долгосрочных контрактах. Своего пика первого раунда у «пантер» сейчас нет, так что сливать тоже бессмысленно. Ходили слухи об обмене Сергея Бобровского, но с его частичным запретом на обмен осуществить это будет довольно сложно (и отразится на цене).

«Нью-Джерси» не первый год сильно разочаровывает и играет хуже, чем можно было предположить. Однако как-то так получается, что обменивать прямо сейчас и некого: интересных НСА в этой команде почти нет. Давно ходят слухи об обмене Даги Хэмилтона: функционал атакующего защитника теперь закрывает более молодой Люк Хьюз, а травматичность бьёт по Хэмилтону очень давно. Однако игрока с контрактом на $ 9 млн, который будет действовать ещё два сезона, не так легко обменять на дедлайне.

Даги Хэмилтон Фото: Derek Cain/Getty Images

«Торонто» после паузы набрал одно очко из восьми возможных и без шансов проиграл трём прямым конкурентам. В «Лифс» якобы хотели подождать и посмотреть, как всё обустроится после паузы, но теперь вариант один: продавать. В Канаде вообще начинают говорить о том, что пора начинать полномасштабную перестройку и этот костяк своё отслужил, однако это, опять же, не вопрос нынешнего дедлайна. А прямо сейчас команда может предложить оборонительного центра Скотта Лотона или домоседа Брэндона Карло, которых — о, ирония — сама приобретала на последних дедлайнах НХЛ. Истекает контракт у Бобби Макмэнна, которого по стилю и функционалу сравнивают с Заком Хайманом, он тоже может быть хорошим активом.

На перепутье: «Питтсбург», «Вашингтон», «Оттава», «Филадельфия», «Коламбус», «Айлендерс»

Кайл Дубас в последнее время работает удачно и меняет своих игроков дороже рынка, получая сверху драфт-пики. Кто бы три года назад ожидал, что «Колорадо» обменяет важного для большинства защитника Самуэля Жирара на домоседа третьей пары Бретта Кулака, а сверху приложит пик второго раунда? «Пингвины» на месяц остались без Сидни Кросби, но ожидать от них резкого пике не стоит. А стоит ждать обменов а-ля Жирар: приобретения игроков, которые в какой-то момент карьеры застряли в своём развитии.

У «Филадельфии» сейчас почти нет очевидных кандидатов на обмен — кроме разве что Расмуса Ристолайнена. Хотя финн за 13 сезонов в НХЛ ни разу не играл в плей-офф, во «Флайерз» он частично повысил свои акции, а сочетание габаритов, правого хвата и относительно небольшого по меркам нынешней НХЛ контракта делает его привлекательным вариантом. Называется много кандидатов, и «Филадельфии» в первую очередь нужны молодые центры.

Расмус Ристолайнен Фото: Matt Slocum/AP/ТАСС

«Оттаву» топили в первую очередь голкиперы, имевшие очень низкий процент отражённых бросков. По продвинутым метрикам команда выглядит прилично, а игроки рвутся в бой и уверяют прессу, что готовы рвать и метать ради попадания в плей-офф. «Сенаторов» связывают в первую очередь с возможной покупкой защитника. Но есть и ещё один фактор: истекает контракт у Клода Жиру, который играет в родной команде, но к 38 так и не приблизился к Кубку Стэнли. Выберет ли он лояльность или погонится за перстнем?

Несмотря на пролёт мимо Панарина и положение в таблице, «Вашингтон» до сих пор называется в числе претендентов на то, чтобы наделать шума на дедлайне. Команда якобы всё ещё хочет заполучить звёздного вингера, причём имеющего долгосрочный контракт — однако конкретных имён после неудачи с Артемием больше не называется. Американские журналисты считают, что Джордан Кайру хорошо бы вписался, но «Сент-Луис» запросит полцарства.

«Коламбус» при Рике Боунессе попёр вперёд: команда выиграла 11 из 14 матчей, когда казалось, что ото дна уже не оттолкнуться. Если «жакеты» будут продавать кого-то из НСА, пока игроки рвут жилы за попадание в восьмёрку, то реакция внутри раздевалки может оказаться бурной. Впрочем, при нынешнем положении команды не стоит ждать и больших покупок: разве что небольших усилений в глубину. А вот обмен Дмитрия Воронкова выглядит всё более возможным: огромный форвард при Боунессе постоянно играет меньше 10 минут и получает критику от болельщиков.

«Айлендерс», наверное, и сами не ожидали от себя такой прыти, однако вратари тащат команду, а первый номер драфта Мэттью Шефер уверенно идёт за «Колдером». Другое дело, что годы работы Лу Ламорелло истощили клубные закрома: большие покупки совершать не на что. Но и убегать от выхода в плей-офф клуб явно не будет.

Покупатели: «Детройт», «Баффало», «Бостон», «Монреаль»

Нет, это не сон: «Баффало» идёт на втором месте в дивизионе и развернул траекторию сезона буквально в один момент. Команда столько лет копила высокие драфт-пики и молодых игроков, что это когда-то должно было произойти — и вот наконец многочисленная молодёжь «клинков» заиграла на том самом уровне. И команде прямо сейчас не нужно суперзвёздное усиление в ведущие звенья, там уже есть свои звёздочки и «химия». А вот кто-то опытный для глубины в боттом-6 очень бы пригодился, потому что конкуренция адовая.

«Монреаль» хотел бы найти второго центра, потому что эксперименты с Кирби Даком и Алексом Ньюхуком не сыграли. Проблема в том, что «Канадиенс» в своём желании не одиноки, а их предложение по кандидатам на рынке может оказаться хуже, чем у конкурентов. Впрочем, генменеджер Кент Хьюз показал, что он может быть очень смелым и наглым, когда дело доходит до обменов. Однако для чего-то крупного «Монреалю» надо скинуть контракт Патрика Лайне, которого уже сватают в «Лос-Анджелес».

«Детройт» последние дедлайны отработал очень пассивно: после прошлого сезона Дилан Ларкин почти прямым текстом сказал, что команде стоило бы усилиться весной, чтобы помочь игрокам в борьбе за плей-офф. И вот сейчас неожиданно для многих команда с большими дырами в составе уверенно идёт в восьмёрке, и «Ред Уингз» связывают чуть ли не со всеми громкими именами на рынке: от Трочека с Томасом до Уигара с Ристолайненом. Но офис клуба при Стиве Айзермане практически полностью избегает утечек, поэтому о реальных планах клуба мы можем только догадываться. Ясно одно: сейчас отсидеться не получиться.

Сделает ли Стив Айзерман резкий ход? Фото: Carlos Osorio/AP/ТАСС

«Брюинз» после ухода Бержерона и Маршана в последние пару сезонов вели что-то типа мягкой пересборки, однако сливать сезоны — это не для нынешнего руководства команды. Генменеджер Дон Суини заявил прессе, что хотел бы придать команде ускорение, игроки заслужили это — однако в руководстве должны думать не только об этом сезоне, но и о будущем – тоже. Инсайдеры в первую очередь говорят о том, что клуб хотел бы найти праворукого защитника, потому что очевидных вариантов во вторую пару у «мишек» нет: поэтому «Бостон» связывают с тем же Фолком из «Сент-Луиса».

Ва-банк: «Тампа-Бэй», «Каролина»

Даже на нынешнем плотном Востоке эти команды всё равно оторвались от конкурентов и выглядят явными претендентами на финал конференции. Ситуация, правда, у них совсем разная: увядающая, но всё ещё очень сильная команда-династия и рискующая застрять в вечно перспективных команда, которая пока так ничего и не выиграла.

«Тампа» свой стиль работы на дедлайнах показала: она не будет гнаться за суперзвёздами, однако готова максимально вложиться в тех хоккеистов, которые очень нужны в плане функционала. Поэтому клуб переплачивал за Коулмана и Хагеля (что принесло большой успех) и за Таннера Жанно (грандиозный провал). Кстати, если верить инсайдерам, «молнии» не прочь вернуть Коулмана — и пример Райана Макдоны показал, что «Тампа» вполне может покупать игроков по два раза. «Лайтнинг» связывали и со Стивеном Стэмкосом, но тот опроверг слухи о любом обмене.

А вот «Каролине» как раз нужна звезда — но не простая, а чтобы оставалась в команде подольше на выгодном для менеджеров контракте. Такого единорога найти сложно, впрочем, и войти в историю без Кубка Стэнли тоже не хочется. Кроме того, команде надо расставаться с Еспери Котканиеми, которого забирали по оффершиту у «Монреаля» в рамках «страшной мести» за оффершит Себастьяну Ахо, но надурили самих себя. И «Харрикейнз», конечно же, тоже нужен центр, как и многим другим. Коли команды готовы возвращать бывших, то переход Трочека в «Каролину» выглядит логично.