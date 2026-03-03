Лидер КХЛ пришёл в себя в Минске! «Динамо» ни разу не забило «Металлургу»

Центральный матч очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ, начавшегося на Дальнем Востоке, состоялся в Минске. Туда приехал лидер сезона магнитогорский «Металлург», который накануне визита в столицу Беларуси проиграл три матча подряд.

Минчане, напротив, подошли к последней очной встрече в регулярке на серии из трёх побед. Околохоккейные проблемы, кажется, нисколько не повлияли на состояние команды – в 10 матчах февраля «зубры» потерпели три поражения, лишь одно из них было в основное время.

В составе хозяев уже давно блистает самый результативный дуэт лиги – Сэм Энас, первый и пока единственный игрок КХЛ, добравшийся до отметки в 80 очков в этой регулярке, и Алекс Лимож, который в своём дебютном сезоне идёт в пятёрке лучших бомбардиров.

Это сочетание и было самым старательным у «Динамо» в первом периоде – американцы лидировали в команде по количеству бросков в створ, по три раза проверив Александра Смолина. Однако ни эти шесть, ни остальные 12 попыток пробить 22-летнего голкипера «сталеваров» в стартовые 20 минут не оказались успешными – молодой вратарь гостей уверенно справился со всеми, плюс ещё раз ему помогла штанга.

А вот его визави Василий Демченко дважды был вынужден вытаскивать шайбу из своих ворот. Впервые это произошло в середине периода – Николя Мелош оставил «зубров» в меньшинстве, и Андрей Козлов реализовал численное преимущество. Не обошлось и без доли везения – шайба после броска Романа Канцерова угодила в Дерека Барака и отскочила прямо на клюшку Козлову, который поразил пустой угол.

В следующий раз отличился уже сам лучший снайпер регулярного сезона. И его 33-й гол получился немного забавным – Владимир Ткачёв выцарапал шайбу у борта и отправил её на пятак, и уже после попадания в конёк Канцерова она медленно пересекла линию ворот.

Судьи просматривали гол на возможный удар ногой и окончание времени периода, однако ни одного повода отменить его так и не нашли – на первый перерыв команды ушли при преимуществе «Металлурга» в две шайбы.

Ещё один просмотр состоялся в середине второго периода – Тай Смит, казалось, сократил отставание «зубров» до минимума, однако тренерский штаб «сталеваров» углядел помеху вратарю. И не прогадал – судьи посчитали, что Андрей Стась оказывал воздействие на Смолина, и отменили гол.

К этому моменту гости ни разу не потревожили Демченко во второй двадцатиминутке – более того, единственный бросок в створ его ворот состоялся на исходе 18-й (!) минуты периода. Преимущество минчан по броскам в нём было 15-кратным, но забить легально они снова не смогли.

Не получилось сделать этого и в третьем периоде – хозяева бросали уже не так часто, и Смолин отразил всё. А точку в матче поставил Козлов, оформивший дубль голом в пустые ворота. 3:0 – лидер КХЛ прервал серию поражений.