Главная Хоккей Статьи

Результаты матчей КХЛ за 3 марта 2026 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание, календарь

Кузнецов фирменным трюком спас «Салават», в Хабаровске подрались после игры. Итоги дня КХЛ
Денис Лутченко
Результаты матчей КХЛ за 3 марта 2026 года
Комментарии
«Металлург» прервал свою худшую серию поражений в этом сезоне, а «Ак Барс» вновь проиграл «Ладе», упустив преимущество в счёте.

3 марта в регулярном чемпионате КХЛ состоялось четыре матча. Коротко подводим итоги матчей.

«Амур» одержал третью победу подряд, одолев на домашнем льду «Нефтехимик»

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Нефтехимиком». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 марта 2026, вторник. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Слепец (Мищенко) – 08:08 (5x5)     2:0 Крутов – 24:58 (5x5)     2:1 Артамонов (Жафяров) – 46:22 (5x5)     3:1 Лихачёв (Мищенко, Воронков) – 54:24 (4x4)    

На девятой минуте первого периода Кирилл Слепец открыл счёт во встрече. На пятой минуте второго периода Андрей Крутов удвоил преимущество хозяев. На седьмой минуте третьего периода Никита Артамонов сократил отставание «Нефтехимика» во встрече. На 15-й минуте периода Ярослав Лихачёв сделал счёт 3:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

После данной победы хабаровский клуб сократил отставание от зоны плей-офф на Востоке до трёх очков. «Амур» после 61 игры набрал 55 очков. «Сибирь», находящаяся на восьмой строчке, имеет в активе 58 очков после 61 матча. Отметим, что у каждой из команд осталось по семь матчей в регулярном сезоне-2025/2026.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Амур» 5 марта встретится дома с «Салаватом Юлаевым». «Нефтехимик» в этот же день проведёт матч во Владивостоке с «Адмиралом».

Стоит заметить, что после завершения сегодняшней игры уже во время рукопожатия случилась драка между Виктором Балдаевым со стороны хозяев и Матвеем Надворным со стороны гостей.

Гол и буллит Евгения Кузнецова принесли «Салавату Юлаеву» победу в матче с «Адмиралом»

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и «Салаватом Юлаевым». Встреча завершилась победой гостей по буллитам – 2:1 Б.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 марта 2026, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 2
Б
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Шулак (Старков, Шэн) – 39:57 (5x4)     1:1 Кузнецов (Варлов, Сучков) – 45:49 (5x5)     1:2 Кузнецов – 65:00    

За три секунды до конца второго периода Либор Шулак открыл счёт во встрече. На шестой минуте третьего периода Евгений Кузнецов восстановил равенство в счёте. В серии буллитов Кузнецов принёс гостям победу. Нападающий выполнил буллитов в фирменном замедленном стиле.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» 5 марта встретится дома с «Нефтехимиком». «Салават Юлаев» в этот же день проведёт матч в Хабаровске с «Амуром».

«Лада» отыгралась с 0:2 и снова одержала волевую победу в матче с «Ак Барсом»

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ладой» и казанским «Ак Барсом». Волевую победу одержали хозяева – 5:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 марта 2026, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
5 : 3
Ак Барс
Казань
0:1 Терехов (Яруллин, Семёнов) – 13:17 (5x5)     0:2 Миллер (Сафонов, Галимов) – 14:42 (5x5)     1:2 Белоусов (Тянулин, Михайлов) – 22:47 (5x5)     2:2 Коттон (Кугрышев, Михайлов) – 27:35 (5x3)     3:2 Савчук (Тянулин, Коттон) – 37:43 (5x5)     3:3 Тодд – 39:14 (5x5)     4:3 Михайлов (Тянулин) – 53:48 (5x5)     5:3 Савчук (Сетдиков) – 59:59 (en)    

После первого периода «Ак Барс» вёл со счётом 2:0 — голами отметились Степан Терехов и Митчелл Миллер. Во втором периоде «Лада» перевернула ход матча, забросив три шайбы подряд — отличились Максим Белоусов, Алекс Коттон и Райли Савчук. На последней минуте второго периода Нэйтан Тодд сравнял счёт. На 54-й минуте Никита Михайлов забил победный гол «Лады». На последних секундах матча Савчук оформил дубль броском по пустым воротам.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Лада» одержала три победы в четырёх матчах с «Ак Барсом» в текущем сезоне. Любопытно, что на прошлой неделе казанцы проиграли тольяттинцам, упустив преимущество в три шайбы.

«Металлург» обыграл минское «Динамо» и прервал серию из трёх поражений

В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и магнитогорским «Металлургом». Победу одержали гости – 3:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 марта 2026, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
0 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Козлов (Барак, Канцеров) – 12:05 (5x4)     0:2 Канцеров (Ткачёв) – 19:59 (5x5)     0:3 Козлов (Ткачёв, Канцеров) – 56:14 (en)    

На 13-й минуте в большинстве счёт открыл нападающий «Металлурга» Андрей Козлов, которому ассистировали Дерек Барак и Роман Канцеров. Вторую шайбу гостей за секунду до окончания первого периода забросил Канцеров с передачи Ткачёва. Второй период минчане выиграли по броскам со счётом 15:1 и забросили шайбу, которая была отменена после видеопросмотра из-за помехи вратарю. Голом в пустые ворота Козлов оформил дубль, установив окончательный счёт в матче. Ткачёв и Канцеров снова выступили в роли ассистентов. Голкипер «Металлурга» Александр Смолин оформил «сухарь», отразив все 44 броска.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Металлург» прервал свою серию из трёх поражений, которая была антирекордной для команды Андрея Разина в этом сезоне. Минское «Динамо» завершило свою серию из трёх побед.

Комментарии
