Гол русского защитника огорчил Овечкина. «Вашингтон» собирается в плей-офф НХЛ?

Этот сезон для «Вашингтона» складывается далеко не так гладко, как в прошлом году, когда они выиграли Восточную конференцию. После поражения от «Юты» и победы «Бостона» в матче с «Питтсбургом» команда Спенсера Карбери отстаёт от зоны плей-офф уже на четыре очка.

В середине первого периода Дилан Гюнтер точным броском в дальний угол через трафик открыл счёт. Через минуту на скамейку штрафников отправился Александр Овечкин, схватив две минуты за задержку соперника клюшкой. Капитана «столичных» огорчил Михаил Сергачёв – он реализовал большинство и в четвёртый раз в карьере НХЛ забил не менее 10 голов за сезон.

Хозяева успели отыграть один гол до перерыва – Пьер-Люк Дюбуа отличился в большинстве, но под занавес второго периода Джей Джей Петерка восстановил преимущество «Юты» в две шайбы. «Маммот» в целом смотрелся лучше первые 40 минут игры, «Вашингтон» добавил в третьем периоде, сократил отставание до минимума, но большего сделать не смог.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«В это время года мы не можем себе позволить плохо проводить первый период. Дураков тут нет, мы всё понимаем. Мы старались… Но в первом периоде был небольшой дисконнект. Мы просто принимали плохие решения и плохо читали игру», — заявил после игры Дюбуа.

«Вашингтон» вообще собирается в плей-офф? Контракт Александра Овечкина истекает после этого сезона, и что будет дальше, пока никто не знает. А если это будет последний год, когда он выходит на лёд в форме «Вашингтона»? Вряд ли кто-то в клубе хочет завалить сезон и оставить свою легенду без кубковой весны. Однако пока что ситуация выглядит удручающе — в 63 матчах «Вашингтон» набрал 69 очков, шансы на попадание в плей-офф сейчас оцениваются как низкие – от 27 до 33 процентов по разным подсчётам. Впереди «Вашингтона» — «Монреаль» (75 очков), «Бостон» (73 очка) и «Коламбус» (70 очков). Хотя время на исправление ситуации ещё точно есть, до конца регулярки остаётся ещё 19 матчей, а впереди – дедлайн обменов.

Сегодня на трибунах «Кэпитал Уан-Арены» были замечены скауты «Каролины», «Колорадо» и «Сент-Луиса». Как сообщал инсайдер Эллиотт Фридман, «кэпс» планируют не распродажу, а усиления для борьбы за плей-офф. Места под потолком у них более чем достаточно, чтобы серьёзно закупиться. По слухам, они интересовались и Артемием Панариным, и Куинном Хьюзом, но эти две большие рыбы уплыли из их рук. Выловят ли они на рынке кого-то другого?

«Мы продолжим биться каждый день, и неважно, будем мы отставать на шесть или 10 очков, будет ли в дедлайн шесть обменов или ноль. Всё это не повлияет на то, как мы готовимся, и чего мы ждём от себя», — заявил главный тренер Спенсер Карбери.