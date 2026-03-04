Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Вашингтон – Юта – 2:3, видео, голы, обзор матча регулярного чемпионата НХЛ

Гол русского защитника огорчил Овечкина. «Вашингтон» собирается в плей-офф НХЛ?
Елена Кузнецова
Михаил Сергачёв
Комментарии
«Столичные» отстают от восьмёрки на четыре очка.

Этот сезон для «Вашингтона» складывается далеко не так гладко, как в прошлом году, когда они выиграли Восточную конференцию. После поражения от «Юты» и победы «Бостона» в матче с «Питтсбургом» команда Спенсера Карбери отстаёт от зоны плей-офф уже на четыре очка.

В середине первого периода Дилан Гюнтер точным броском в дальний угол через трафик открыл счёт. Через минуту на скамейку штрафников отправился Александр Овечкин, схватив две минуты за задержку соперника клюшкой. Капитана «столичных» огорчил Михаил Сергачёв – он реализовал большинство и в четвёртый раз в карьере НХЛ забил не менее 10 голов за сезон.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 марта 2026, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
Юта Маммот
Солт-Лейк-Сити
0:1 Гюнтер (Келлер, Шмальц) – 11:12     0:2 Сергачёв (Келлер, Гюнтер) – 13:23 (pp)     1:2 Дюбуа (Сандин) – 19:27 (pp)     1:3 Петерка (Кули, Дурзи) – 38:24 (pp)     2:3 Леонард – 46:31 (pp)    

Хозяева успели отыграть один гол до перерыва – Пьер-Люк Дюбуа отличился в большинстве, но под занавес второго периода Джей Джей Петерка восстановил преимущество «Юты» в две шайбы. «Маммот» в целом смотрелся лучше первые 40 минут игры, «Вашингтон» добавил в третьем периоде, сократил отставание до минимума, но большего сделать не смог.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«В это время года мы не можем себе позволить плохо проводить первый период. Дураков тут нет, мы всё понимаем. Мы старались… Но в первом периоде был небольшой дисконнект. Мы просто принимали плохие решения и плохо читали игру», — заявил после игры Дюбуа.

«Вашингтон» вообще собирается в плей-офф? Контракт Александра Овечкина истекает после этого сезона, и что будет дальше, пока никто не знает. А если это будет последний год, когда он выходит на лёд в форме «Вашингтона»? Вряд ли кто-то в клубе хочет завалить сезон и оставить свою легенду без кубковой весны. Однако пока что ситуация выглядит удручающе — в 63 матчах «Вашингтон» набрал 69 очков, шансы на попадание в плей-офф сейчас оцениваются как низкие – от 27 до 33 процентов по разным подсчётам. Впереди «Вашингтона» — «Монреаль» (75 очков), «Бостон» (73 очка) и «Коламбус» (70 очков). Хотя время на исправление ситуации ещё точно есть, до конца регулярки остаётся ещё 19 матчей, а впереди – дедлайн обменов.

Сегодня на трибунах «Кэпитал Уан-Арены» были замечены скауты «Каролины», «Колорадо» и «Сент-Луиса». Как сообщал инсайдер Эллиотт Фридман, «кэпс» планируют не распродажу, а усиления для борьбы за плей-офф. Места под потолком у них более чем достаточно, чтобы серьёзно закупиться. По слухам, они интересовались и Артемием Панариным, и Куинном Хьюзом, но эти две большие рыбы уплыли из их рук. Выловят ли они на рынке кого-то другого?

«Мы продолжим биться каждый день, и неважно, будем мы отставать на шесть или 10 очков, будет ли в дедлайн шесть обменов или ноль. Всё это не повлияет на то, как мы готовимся, и чего мы ждём от себя», — заявил главный тренер Спенсер Карбери.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android