«Выиграй Кубок Стэнли!» Капризов переписал рекорд «Миннесоты» по голам

Мариан Габорик, предыдущий лучший снайпер клуба, пожелал россиянину сделать то, чего не смог он сам.

15 января 2021 года – Кирилл Капризов дебютирует в НХЛ, делает ассистентский дубль, а затем забивает победный гол в овертайме. Свой первый за «Миннесоту». С этого момента для «дикарей» началась новая эпоха. Эпоха Капризова.

Он превратил скучную команду-середнячка в клуб, который смотрят, о котором говорят, который борется за высокие места и стабильно выходит в плей-офф. Практически в одиночку, потому что руководство немало ругали за то, что они не пытаются собрать вокруг россиянина коллектив для реально больших задач. И только в этом году обозначили серьёзность намерений быть настоящим топ-клубом, выменяв из «Ванкувера» Куинна Хьюза.

А он — выиграл «Колдер Трофи», переписал клубные рекорды по голам, передачам и очкам за один сезон. Этой осенью он доверился команде и подписал новый восьмилетний контракт на рекордную для НХЛ сумму $ 136 млн.

И продолжает творить историю. 4 марта 2026 года – Капризов снёс рекорд клуба по количеству голов, который держался 17 лет. В матче с «Тампой» Кирилл послал шайбу из центра площадки в пустые ворота, и партнёры по команде затискали его в поздравлениях.

220 голов – столько забил россиянин за без малого шесть лет в «Миннесоте». И за 381 матч набрал 461 очко. В отдалённой перспективе он замахнётся на рекорды Микко Койву по очкам (709) и передачам (504). Но главное и самое желанное для любого хоккеиста – не личные достижения, а командные.

«Миннесота» выиграла 5:1, и тогда на кубе включили поздравительную речь Мариана Габорика – предыдущего обладателя рекорда. Словак сказал: «Наконец-то, кто-то побил мой рекорд! Не сомневался, что это сделаешь именно ты, Кирилл. Поздравляю тебя и желаю забить ещё много голов, а самое главное – добиться много побед. Знаю, что тебя любят как болельщики, так и тренеры и партнёры по команде. Иди и постарайся сделать то, чего не смог сделать для Хоккейного штата я — выиграй Кубок Стэнли. В Миннесоте заслуживают Кубок Стэнли, так что иди и сделай это!».