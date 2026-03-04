Скидки
Миннесота – Тампа – 5:1, видео, голы, обзор матча чемпионата НХЛ, Капризов стал лучшим снайпером в истории клуба

«Выиграй Кубок Стэнли!» Капризов переписал рекорд «Миннесоты» по голам
Елена Кузнецова
Кирилл Капризов
Мариан Габорик, предыдущий лучший снайпер клуба, пожелал россиянину сделать то, чего не смог он сам.

15 января 2021 года – Кирилл Капризов дебютирует в НХЛ, делает ассистентский дубль, а затем забивает победный гол в овертайме. Свой первый за «Миннесоту». С этого момента для «дикарей» началась новая эпоха. Эпоха Капризова.

Он превратил скучную команду-середнячка в клуб, который смотрят, о котором говорят, который борется за высокие места и стабильно выходит в плей-офф. Практически в одиночку, потому что руководство немало ругали за то, что они не пытаются собрать вокруг россиянина коллектив для реально больших задач. И только в этом году обозначили серьёзность намерений быть настоящим топ-клубом, выменяв из «Ванкувера» Куинна Хьюза.

А он — выиграл «Колдер Трофи», переписал клубные рекорды по голам, передачам и очкам за один сезон. Этой осенью он доверился команде и подписал новый восьмилетний контракт на рекордную для НХЛ сумму $ 136 млн.

Кирилл стал самым дорогим игроком в истории хоккея:
Капризов подписал контракт на $ 136 млн! Кирилл побил даже рекорд самого Овечкина
И продолжает творить историю. 4 марта 2026 года – Капризов снёс рекорд клуба по количеству голов, который держался 17 лет. В матче с «Тампой» Кирилл послал шайбу из центра площадки в пустые ворота, и партнёры по команде затискали его в поздравлениях.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

220 голов – столько забил россиянин за без малого шесть лет в «Миннесоте». И за 381 матч набрал 461 очко. В отдалённой перспективе он замахнётся на рекорды Микко Койву по очкам (709) и передачам (504). Но главное и самое желанное для любого хоккеиста – не личные достижения, а командные.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 марта 2026, среда. 05:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Фэйбер (Юханссон, Болди) – 03:46     2:0 Цуккарелло (Хьюз, Болди) – 24:59 (pp)     2:1 Кучеров (Пойнт, Гюнцель) – 35:07     3:1 Тренин (Цуккарелло) – 37:10     4:1 Хьюз – 46:53     5:1 Капризов (Фэйбер, Болди) – 56:41    

«Миннесота» выиграла 5:1, и тогда на кубе включили поздравительную речь Мариана Габорика – предыдущего обладателя рекорда. Словак сказал: «Наконец-то, кто-то побил мой рекорд! Не сомневался, что это сделаешь именно ты, Кирилл. Поздравляю тебя и желаю забить ещё много голов, а самое главное – добиться много побед. Знаю, что тебя любят как болельщики, так и тренеры и партнёры по команде. Иди и постарайся сделать то, чего не смог сделать для Хоккейного штата я — выиграй Кубок Стэнли. В Миннесоте заслуживают Кубок Стэнли, так что иди и сделай это!».

