В КХЛ произошла драка во время послематчевых рукопожатий после игры Амур – Нефтехимик, видео

В КХЛ устроили драку во время послематчевых рукопожатий. Это нормально?
Никакого криминала, но битва за плей-офф идёт нешуточная.

Вчера, 3 марта, после игры регулярного чемпионата КХЛ «Амур» – «Нефтехимик» во время рукопожатия случилась драка между Виктором Балдаевым со стороны хозяев и Матвеем Надворным со стороны гостей. Изначально Надворный пытался зацепить Ярослава Лихачёва, однако за лидера хабаровчан заступился более габаритный Балдаев. После эпизода судьи выписали по две минуты штрафа каждому из хоккеистов за грубость.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 марта 2026, вторник. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Слепец (Мищенко) – 08:08 (5x5)     2:0 Крутов – 24:58 (5x5)     2:1 Артамонов (Жафяров) – 46:22 (5x5)     3:1 Лихачёв (Мищенко, Воронков) – 54:24 (4x4)    

Некоторые эксперты сразу всполошились, а в интернете довелось увидеть комментарии из серии «да запретите вы уже эти рукопожатия, от них сплошные проблемы». Тренер Владимир Плющев высказал мнение, что штрафы за драки после финальной сирены нужно ужесточить, а зачинщикам выписывать 5+20 с последующей дисквалификацией. Дескать, командам необходимо заниматься воспитательной работой, ведь на трибуны болельщики зачастую ходят семьями.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

На самом деле, ничего серьёзного не произошло, и психика болельщиков после такого точно не пострадает. Наоборот, напоследок люди получили дополнительных эмоций и драйва.

«Напряжение в регулярном чемпионате КХЛ достигло своего предела, дело дошло даже до драк на послематчевых рукопожатиях. Все понимают, что пора включаться, поезд в плей-офф постепенно уходит. Так что лучше включиться поздно, чем никогда. В «Амуре» осознают, что для попадания в восьмёрку сильнейших на Востоке нужно выжимать из себя максимум, но «Сибирь» не собирается пропускать хабаровчан вперёд. В общем, интрига сохраняется. И это здорово», — отметил тренер Андрей Назаров.

Действительно, дело здесь не в хамстве и неуважении, а в банальной вспыльчивости и эмоциях. «Нефтехимик» и «Амур» находятся недалеко друг от друга в турнирной таблице Восточной конференции, а борьба за попадание плей-офф в ней, в отличие от Запада, обострилась до предела. И пусть уж лучше парни выплёскивают свои эмоции и бьются в каждом матче, нежели, как где-то, банально и вальяжно доигрывают сезон. Раз уж речь у некоторых экспертов зашла про зрителей, то важно понимать, что болельщики ходят на хоккей смотреть на зрелище и получать впечатления, а не засыпать от скуки на трибунах. Хоккей — игра мужская, жёсткая, от драк в ней никуда не деться.

Кстати, во время плей-офф, напомним, рукопожатий после каждого отдельно сыгранного матча не будет. Руки игроки и тренеры друг другу пожмут только по завершении серии. И это тоже правильно: ведь по ходу розыгрыша Кубка Гагарина эмоции накаляются ещё сильнее, а порой и вовсе бьют через край.

