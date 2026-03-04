Жизнь внесла новое неравенство в КХЛ. Есть ли идеальный выход из ситуации с «Сочи»?

«Локомотив» проведёт гостевой матч в родном Ярославле, а «Авангард» на этой же неделе отправится на непредсказуемый выезд. Почему так?

Через несколько часов в Ярославле состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором ХК «Сочи» примет «Локомотив». Да, вы всё прочитали правильно. И в первом предложении этого текста нет никакой ошибки. Формально именно «леопарды» будут хозяевами в сегодняшнем матче, так как изначально эта встреча должна была пройти на их домашней арене в Сочи, но жизнь внесла свои коррективы в расписание матчей КХЛ.

Всё началось 23 февраля, когда команда Дмитрия Михайлова принимала ЦСКА. Старт встречи изначально оказался отложен на фоне угрозы атаки БПЛА. Спустя примерно полтора часа матч всё-таки начался, но после первого периода из-за повторной угрозы атаки был окончательно остановлен. Спустя некоторое время КХЛ приняла решение о переносе этого матча в Москву.

«Матч «Сочи» − ЦСКА, который был прерван 23 февраля 2026 года, перенесён на 11 марта 2026 года. Встреча будет доиграна в Москве на «ЦСКА-Арене» начиная со второго периода. В связи с этим матч «Ак Барс» − «Сочи» перенесён с 12 марта на 13 марта 2026 года», − было сказано в официальном заявлении лиги.

В конце прошлой недели (1 марта) ситуация повторилась. Параллельно в южном городе должны были состояться два матча в главных российских чемпионатах. В хоккее «Сочи» принимал «Торпедо», а в футболе местный клуб встречался со «Спартаком». Встреча КХЛ успела начаться до угрозы атаки БПЛА, а футбольная – нет. В начале третьего периода хоккейный матч оказался остановлен практически на два часа, тогда как футбол сразу перенесли на следующий день. После снятия угрозы игроки «Сочи» и «Торпедо» продолжили игру со счёта 1:1, и лучше с этой ситуацией справились хозяева, забросившие четыре шайбы кряду после возобновления встречи и одержавшие победу – 5:1. Футбольный матч вполне благополучно был сыгран в понедельник, 2 марта.

Мы здесь рассуждаем исключительно о спортивной составляющей вопроса, а не о политике, которая нам неподвластна. Очевидно, что сейчас каждый спортивный матч в Сочи превращается в форс-мажорную ситуацию, из которой никогда не будет идеального выхода. Понятно, что тяжело принять решение об отмене всех развлекательных мероприятий в Сочи, потому что болельщики этого не заслужили.

Но можно понять и представителей других команд, которые не хотят рисковать в текущем положении, тем более когда создаётся прецедент. Что должно быть однозначно? Лига как организатор соревнования должна принимать последовательные решения. Но что происходит сейчас в КХЛ? Домашний матч «Сочи» с «Локомотивом» переносится в Ярославль, так как команды решили вопрос между собой.

«В связи с форс-мажорными обстоятельствами и с учётом достигнутой договорённости между хоккейным клубом «Сочи» и хоккейным клубом «Локомотив» предстоящий матч №676 регулярного чемпионата КХЛ, запланированный 4 марта в городе Сочи, пройдёт в Ярославле. Игра начнётся в 19:30», — сказано в официальном сообщении «Локомотива».

Вроде бы перенесли и перенесли – раз команды договорились между собой. Но тут есть один нюанс, о котором нужно сказать прямо. Если зайти на официальный сайт «Сочи» и открыть раздел «спонсоры и партнёры хоккейного клуба», то на первом месте можно увидеть компанию «РЖД». Стоит ли напоминать, какое отношение эта компания имеет ко всей организации «Локомотива»? Если сложить два плюс два, то становится предельно понятно, каким образом команды так быстро договорились между собой о переносе матча в Ярославль.

Однако спустя двое суток в Сочи должен лететь «Авангард». И здесь никакого переноса не ожидается. Причём, по моей информации, изначально лига выходила на руководство «ястребов» с предложением о переносе игры в Омск, но затем его отозвала, предоставив командам возможность решать спорный вопрос между собой.

Любопытно, что для решения вопроса даже необязательно было отправлять команды на игру в Омск. «Авангард» сейчас находится в Москве в рамках гостевой серии. «Сочи» вынужденно уже отправился в Ярославль, откуда добраться до столицы России сейчас в разы проще, чем обратно домой. 6 марта эти команды вполне могли сыграть на одной из московских арен, вот только брать на себя ответственность за финальное слово в решении подобных вопросов должна лига, которая и проводит соревнование.

Пока же можно констатировать создание на ровном месте очевидного неравенства между участниками одной лиги. Что изменится за два дня между 4 и 6 марта? У кого-то есть 100-процентная уверенность, что через два дня в Сочи будет всё спокойно? Хотелось бы на это надеяться, но понятно, что такой гарантии ни у кого быть не может.

В итоге мы имеем ситуацию, когда «Локомотив» переносит гостевой матч домой, а «Авангард» и другие соперники южан должны лететь в Сочи с непонятными перспективами. Начнётся ли их матч вовремя, а если начнётся, то будет ли он завершён, или возникнет ситуация, подобная той, в которой недавно оказался ЦСКА. Хочется отдельно отметить, что все вопросы тут возникают не к «Локомотиву» и не к «Сочи», а к лиге.

Хорошо, что до конца нынешнего регулярного чемпионата КХЛ «леопардам» остаётся провести всего три домашних матча, если вынести за скобки уже перенесённую в Москву доигровку с ЦСКА, однако в любом случае на будущее хотелось бы видеть более понятную и ясную линию проведения соревнований. Ведь кто может быть уверен, что в следующем сезоне с подобными ситуациями мы не столкнёмся вновь?