Капризов — новый король «Миннесоты»! А кто они — лучшие голеадоры каждого клуба НХЛ?

В списке два россиянина и суммарно восемь европейцев. А уже в следующем сезоне сразу в нескольких командах будут новые топ-снайперы.

У «Миннесоты» новый король! Кирилл Капризов всё-таки побил рекорд «Уайлд» по количеству голов в истории клуба. Российский нападающий 2 марта догнал Мариана Габорика, а сегодня и опередил его, став единолично лучшим голеадором «дикарей».

Капризов — лишь второй россиянин, который теперь возглавляет список снайперов клуба НХЛ. Помимо этого, Кирилл — только восьмой европеец и девятый действующий хоккеист, являющийся лучшим по количеству голов в истории своей команды.

Причём уже в следующем сезоне этот список должен пополниться. Как минимум в трёх клубах побьют снайперский рекорд. А в ближайшие годы это может произойти ещё в семи командах.

Кто же является главными голеадорами в каждом клубе НХЛ и где сменятся лидеры?

Представляем вам список лучших снайперов каждой команды Национальной хоккейной лиги.

«Анахайм»

Лучшим снайпером «Дакс» является Теэму Селянне. Он же и первый европеец в этом списке. Финская Вспышка забил 457 голов в 966 матчах за «Анахайм». Селянне сильно оторвался от ближайшего преследователя — Кори Перри, который забросил на 85 шайб меньше (372), хотя провёл на 22 встречи больше (988).

Из действующих хоккеистов теоретические шансы побить рекорд Теэму есть у Троя Терри — 10-го голеадора в истории «уток». Тем не менее на счету 28-летнего нападающего всего 129 голов в 473 матчах. Вряд ли американец успеет наколотить ещё 327 шайб, чтобы обогнать Селянне.

Теэму Селянне Фото: Thearon W. Henderson/Getty Images

«Бостон»

Лидером «Брюинз» является Джонни Бьюсик. Канадец в 1436 встречах отличился 545 раз. Примечательно, что проведший более чем в два раза меньше матчей Фил Эспозито забил всего на 86 голов меньше. Нападающий забросил 459 шайб в 625 встречах.

Впрочем, вскоре и рекорд Бьюсика падёт. Хотя Давид Пастрняк значительно отстаёт от великого канадца, через несколько сезонов чех должен обойти его. Сейчас на его счету 413 голов в 811 матчах. 133 точных броска для обладателя «Морис Ришара» и автора пяти сезонов с 40+ голами, а также одной кампании с 60+ голами — много ли это? Вряд ли. 29-летний Паста точно обойдёт Бьюсика, но случится это только года через три.

«Баффало»

Жильбер Перро с отрывом лучший не только бомбардир, но ещё и голеадор «Сэйбрз». Канадская легенда забил 512 голов в 1191 матче за «клинков», он опережает ближайшего преследователя более чем на 100 точных бросков — у Рика Мартина 382 шайбы в 681 встрече.

В ближайшее время вряд ли кто-то сумеет добраться до Перро. Впрочем, Тейдж Томпсон — ныне 13-й снайпер в истории «Баффало» — в перспективе может обойти канадца. Сейчас на счету 28-летнего американца 206 голов в 468 матчах. Если Томпсон останется «клинком» до конца карьеры, то, вероятнее всего, поборется за звание лучшего голеадора в истории «Сэйбрз». Но сейчас об этом говорить всё же рановато.

«Калгари»

Джером Игинла вписал себя в историю как, вероятно, лучший хоккеист франшизы. Канадец забил 525 голов в 1219 матчах за «Флэймз». Тео Флёри, идущий вторым, отстал значительно — на его счету всего 364 шайбы в 791 встрече.

И в ближайшие годы вряд ли кто-то сумеет обойти Игинлу. Микаэль Баклунд забил 228 голов в 1126 матчах, но шведу уже 36 лет, он не составит заочную конкуренцию Джерому. А из остальных действующих «огоньков» до отметки в 100 шайб за клуб добрался только Назем Кадри. И у него их ровно 100.

Джером Игинла Фото: Christian Petersen/Getty Images

«Каролина»

А вот в книге рекордов «Харрикейнз» грядут изменения. На данный момент первую строчку удерживает Эрик Стаал, забивший 322 гола в 909 матчах за «ураганов». Однако его уже подпирает Себастьян Ахо. Финский нападающий забросил 305 шайб в 737 встречах за «Каролину», так что уже в следующем сезоне он обойдёт канадца. Почему не в нынешнем? Вряд ли 28-летний форвард, в чьём активе 22 точных броска в текущей регулярке, за оставшиеся матчи наколотит больше, чем за всю минувшую часть чемпионата.

Но в следующем сезоне рекорду точно быть.

«Чикаго»

Бобби Халл — лучший снайпер в истории «Блэкхоукс». Канадец, проведя 1036 матчей, 604 раза огорчал своих соперников. Стэн Микита забил на 63 гола меньше. Конечно, в теории Патрик Кейн мог бы посоревноваться с этими легендами, но американец, забросивший 446 шайб в джерси «чёрных ястребов», уже давно не выступает за команду.

А из действующих хоккеистов ближе всех к Халлу подобрался Коннор Бедард. Хотя можно ли это называть «подобрался»? На счету 20-летнего канадца всего 70 голов в 198 матчах. Если он проведёт всю карьеру в «Чикаго», то точно поборется с Бобби. Но сейчас об этом рассуждать смысла нет.

«Колорадо»

Что ж, а вот и первый действующий хоккеист на вершине списке лучших голеадоров команды. Натан Маккиннон в нынешнем сезоне обошёл Джо Сакика и стал главным снайпером в истории «Колорадо». На данный момент на счету канадца 408 голов в 929 матчах — он единственный игрок в истории «Эвеланш», переступивший отметку в 400 точных бросков. У Сакика за 870 встреч их набралось 391.

Ближе всех к Маккиннону из активных хоккеистов — Габриэль Ландеског. Но швед забил всего 257 голов в 784 матчах. Он не догонит капитана.

«Коламбус»

Лидером списка «Блю Джекетс» является Рик Нэш. Канадский нападающий забросил 289 шайб в 674 встречах и неплохо оторвался от преследователей. Тем не менее Бун Дженнер постепенно нагоняет его. Он уже занимает третье место в топе лучших голеадоров в истории «Коламбуса», а вскоре и вовсе станет вторым. Сейчас на счету 32-летнего Дженнера 207 голов в 786 матчах. До единолично второго места — семь шайб, до первого — 83. Достижимые числа? Более чем. Но точно не в ближайшие пару сезонов.

«Даллас»

Король должен смениться и в «Старз». Сейчас первое место занимает Майк Модано. Американец забил 434 гола в 1142 матчах. Но Джейми Бенну до него рукой подать. 36-летний канадец имеет в своём активе 409 шайб в 1231 встрече. Ему нужно забить всего 26 голов, чтобы обогнать Модано. Получится ли? Сложно сказать. Но если Бенн намерен поиграть ещё пару сезонов, то у него есть все шансы.

А если у Джейми не выйдет, то его дело продолжит… нет, не Тайлер Сегин, располагающийся на третьей строчке (311 шайб в 813 встречах). Скорее всего, Джейсон Робертсон, если не покинет «Даллас», однажды станет его лучшим снайпером. Американец уже забил 202 гола в 435 матчах. Темп у 26-летнего американца очень хороший.

«Детройт»

Книгу рекордов «Ред Уингз» вряд ли когда-либо удастся переписать. Позиции Горди Хоу тут выглядят непоколебимо. Мистер Хоккей забросил 786 шайб в 1687 встречах в красном джерси, и ближе всех к нему подобрался Стив Айзерман (692/1514). А дальше — провал. Никто в истории «Детройта», кроме этих двух легенд, не сумел покорить даже отметку в 500 голов.

Из действующих хоккеистов только Дилан Ларкин может приблизиться к Хоу, однако разница всё равно будет значительной. У 29-летнего американца 270 шайб в 795 встречах. И он точно не сумеет добраться до Горди — да и до Айзермана тоже.

Горди Хоу Фото: Getty Images

«Эдмонтон»

Рекордсменом «Ойлерз», естественно, является Уэйн Гретцки. За 696 матчей Величайший забросил 583 шайбы. Но в ближайшем будущем его сместят с первого места. Кандидатов двое.

Первый — Леон Драйзайтль. Немец забил 432 гола в 849 матчах — он уже на третьем месте. До идущего вторым Яри Курри всего 42 шайбы. 30-летний Драйзайтль может догнать Гретцки через три-четыре сезона.

Второй кандидат — Коннор Макдэвид. На счету канадца 396 голов в 774 встречах. Он на полтора года младше Драйзайтля, так что у него будет больше шансов обогнать как Гретцки, так и своего немецкого одноклубника. В любом случае рекорд Величайшего будет побит — вопрос лишь в том, кто станет новым королём Эдмонтона.

«Флорида»

«Пантерз» — второй клуб, где лидером списка голеадоров является действующий хоккеист. Имя ему — Александр Барков. Он же — второй европеец в нашем списке. Финский нападающий забросил 286 шайб в 804 матчах и оторвался от Джонатана Юбердо, уже не играющего за «пантер», на 88 голов. Ближе всех из активных хоккеистов к Баркову подобрался Сэм Райнхарт. Канадец нанёс 188 точных бросков в 382 встречах, так что однажды он может навязать конкуренцию своему одноклубнику.

«Лос-Анджелес»

Королём «Лос-Анджелеса» является Люк Робитайл. Канадец двигался по классному графику чуть больше гола за каждые два матча — 557 шайб в 1077 матчах. Только Анже Копитар мог бы с ним посоревноваться, но 38-летний словенец, забивший 446 голов в 1499 встречах, завершает карьеру после сезона-2025/2026. А больше из действующих хоккеистов конкурентов у Робитайла и нет — Адриан Кемпе забросил всего 216 шайб в 690 матчах.

«Миннесота»

А вот и новый рекордсмен-«дикарь». Кирилл Капризов обошёл Мариана Габорика и стал лучшим голеадором в истории «Миннесоты». Он же — первый россиянин, а также третий европеец и действующий хоккеист в нашем списке. На счету Капризова теперь 220 голов в 381 матче, у Габорика — 219 точных бросков в 502 встречах.

«Монреаль»

Рекорд великих «Канадиенс» установила не менее великая личность — Морис Ришар. Легенда, в чью честь назвали приз лучшему снайперу сезона, забросил 544 шайбы в 978 матчах за «Монреаль». Помимо Ришара, отметку в 500 голов за «Хабс» перешли только Ги Лефлёр (518/961) и Жан Беливо (507/1125). Но эти достижения вряд ли будут перебиты. Из действующих хоккеистов лучший результат у Брендана Галлахера — 245 шайб в 894 встречах. 33-летний канадец не догонит Ришара — а больше никто в нынешнем составе «Монреаля» не забил и 160 голов.

«Нэшвилл»

Вряд ли в ближайшие годы будет побит и рекорд «Предаторз». В том числе и потому, что главный голеадор «хищников» всё ещё играет за них. Филип Форсберг — кстати, четвёртый европеец в списке — забил 345 голов в 841 матче за «Нэшвилл». Швед с колоссальным отрывом лучший — Дэвид Легуанд, идущий вторым, забросил всего 210 шайб в 956 встречах. Защитник Роман Йози ближе всех подобрался к Форсбергу, но 201 гол в 1011 матчах — это не тот результат, с которым можно было бы посостязаться с Филипом. А у остальных действующих «хищников» нет и 70 шайб за клуб.

Филип Форсберг Фото: Carmen Mandato/Getty Images

«Нью-Джерси»

Теперь поговорим о пятом европейце на вершине списка. Патрик Элиаш — рекордсмен «Нью-Джерси». Чешский нападающий забил 408 голов в 1240 матчах за «Дэвилз». Однажды его рекорд точно будет превзойдён: сейчас у «дьяволов» сразу несколько претендентов на титул лучшего снайпера клуба. Это и 27-летний Нико Хишир (191/588), и 27-летний Йеспер Братт (163/613), и 24-летний Джек Хьюз (153/408). Впрочем, каждому из них придётся отыграть минимум сезонов пять-шесть, чтобы добраться до Элиаша. Если кто-то из них останется в «Нью-Джерси», то обязательно обгонит великого чеха.

«Нью-Йорк Айлендерс»

А вот среди нынешних «островитян» вряд ли есть будущий рекордсмен клуба. Лучший результат в истории «Айлендерс» до сих пор принадлежит великому Майку Босси. Канадец забил 573 гола в 752 матчах и прочно закрепил за собой лидерство. Ближе всех из действующих хоккеистов — Андерс Ли. Правда, 35-летний американец забросил всего 303 шайбы в 902 встречах — он не догонит Босси. А среди остальных «островитян» нет и тех, кто забил хотя бы 160 голов за клуб.

Майк Босси Фото: Focus on Sport/Getty Images

«Нью-Йорк Рейнджерс»

У «рейнджеров» ситуация куда примечательнее. Лучшим голеадором «синерубашечников» остаётся Род Жильбер — 406 голов в 1065 матчах. Из действующих хоккеистов к нему приблизился только Мика Зибанеджад, на счету которого 274 шайбы в 708 встречах. Тем не менее 32-летний швед всего однажды за карьеру переступал порог в 40 точных бросков за сезон. Даже если он будет забивать по 30 голов за чемпионат, ему нужно провести ещё лет пять в «Рейнджерс». Но будет ли Зибанеджад столько играть и оставят ли его в клубе на такой срок? Есть огромные сомнения.

«Оттава»

Даниэль Альфредссон — абсолютный рекордсмен «Сенаторз». Шведский нападающий (шестой европеец, кстати) забил 426 голов в 1178 матчах — ни у кого, кроме него, нет и 300 шайб за клуб. Тем не менее в перспективе его рекорд могут побить. Пока главным кандидатом на это является Брэди Ткачук. 26-летний американец забил 206 голов в 552 матчах. Если он останется в «Оттаве», то однажды догонит Альфредссона.

А помимо Ткачука, это может сделать и Тим Штюцле. 24-летний немец уже забросил 143 шайбы в 427 встречах. Так что он вполне способен навязать конкуренцию Брэди.

«Филадельфия»

Бобби Кларк — живая легенда «Флайерз». Это и так все знают. Однако он является только четвёртым голеадором в истории «Филадельфии». Рекорд же принадлежит Биллу Барберу. Канадский нападающий забросил 420 шайб в 903 встречах — он единственный «лётчик», сумевший преодолеть отметку в 400 точных бросков за клуб. И Барбера вряд ли смогут обойти. Ближе всех к нему подобрался Трэвис Конечны. Тем не менее 221 гол в 704 матчах — это не тот результат, с которым можно было бы посоперничать с Барбером.

Билл Барбер / Даниэль Альфредссон Фото: Getty Images

«Питтсбург»

В книге рекордов «Пингвинз» скоро случится обновление. Скорее всего, уже в следующем сезоне Сидни Кросби обойдёт Марио Лемье. На счету СуперМарио 690 голов в 915 матчах, у Малыша Сида пока 652 шайбы в 1408 встречах. Нет сомнений, что нынешний капитан «Питтсбурга» забьёт свои 39 голов и обойдёт Лемье — причём уже в следующей регулярке.

«Сан-Хосе»

Патрик Марло, вероятно, главный хоккеист в истории «Шаркс». «Железный человек» забросил 522 шайбы в 1607 матчах — у Джо Павелски, второго голеадора в истории «Сан-Хосе», всего 355 точных бросков в 963 встречах.

Однако примечательнее всего, что из действующих хоккеистов ближе всех к Марло подобрался… Маклин Селебрини! У 19-летнего юнца всего 54 гола в 128 матчах, но в нынешнем составе никто не забивал за «Шаркс» больше. Сможет ли Селебрини покорить рекорд Марло? Пока говорить об этом рано. Но Маклин задал такой темп, что однажды точно доберётся до великого Патрика.

«Сиэтл»

«Кракен» — второй по молодости клуб НХЛ, так что неудивительно, что лучший голеадор в его истории до сих пор выступает за команду. Джаред Макканн забил 134 гола в 350 матчах, и на данный момент он единственный, кто переступил отметку в 100 шайб за «Сиэтл». Кто идёт дальше? Джордан Эберле (89/338), Джейден Шварц (77/290), Мэттью Бенирс (77/308) — сплошь действующие игроки. Однако говорить о том, кто сможет обойти Макканна, пока нет смысла.

Джаред Макканн / Патрик Марло Фото: Getty Images

«Сент-Луис»

Второй раз за текст столкнёмся с Халлом — правда, на этот раз с Бреттом. Американец забросил за «Блюз» 527 шайб в 744 матчах и прочно закрепил за собой статус лучшего голеадора клуба. Даже великий Берни Федерко, расположившийся на втором месте в этом списке, забил всего 352 гола в 927 матчах.

Впрочем, и его вряд ли кто-либо догонит. Лучшим снайпером «Сент-Луиса» из действующих хоккеистов является Брэйден Шенн — 181 шайба в 649 встречах. Но нападающему уже 34, так что он, можно сказать, вне гонки. Дальше идёт Джордан Кайру, но и 27-летний канадец забил всего 164 гола в 466 матчах. Поборется ли он заочно с Халлом? Очень уж вряд ли.

«Тампа-Бэй»

Лучшим снайпером «Лайтнинг» до сих пор остаётся Стивен Стэмкос, хотя канадец уже давно не играет за «молний». Форвард забил 555 голов в 1082 матчах — никто больше не добрался и до отметки в 400 шайб за «Тампу». Впрочем, есть ощущение, что Никита Кучеров — второй голеадор клуба — всё же сумеет побороться с бывшим одноклубником. Сейчас на счету 32-летнего россиянина 388 голов в 857 матчах, и при наилучших раскладах он к концу карьеры в НХЛ догонит Стэмкоса. Вопрос лишь в том, когда именно этот конец настанет.

«Торонто»

В «Мэйпл Лифс» совсем недавно сменился лидер. Остон Мэттьюс, несмотря на не самый успешный сезон, сумел обогнать Матса Сундина. На счету шведа — 420 голов в 981 матче, в то время как 28-летний американец забросил уже 427 шайб, проведя 683 встречи. Мэттьюс будет только наращивать отрыв, так что Вильям Нюландер — второй лучший голеадор среди нынешних «кленовых листьев» с 281 голов в 728 матчах — не догонит его.

«Юта»

Среди «мамонтов» также сплошь действующие игроки. «Юта» не стала правопреемницей «Аризоны», так что для клуба всё началось с чистого листа. И сейчас лучшим голеадором в истории «Маммот» является Дилан Гюнтер. Канадец забил 54 гола в 128 матчах, и он будет только обновлять свой рекорд. Тем не менее Клейтон Келлер, на счету которого 48 шайб в 141 встрече, пока выглядит его главным соперником.

«Ванкувер»

Даниэль Седин — седьмой европеец в нашем списке. Шведский нападающий забросил 393 шайбы в 1306 матчах за «Ванкувер». Несмотря на значительный отрыв, рекорд Седина не выглядит непоколебимым. Так, Брок Бёзер может включиться в гонку за звание лучшего снайпера в истории «Кэнакс» — у американца 216 голов в 606 матчах. Конкуренцию ему способен составить Элиас Петтерссон. Шведский форвард забросил 198 шайб в 522 встречах. Тем не менее утверждать, что кто-то из этой пары точно обгонит Седина, пока не приходится — есть вероятность, что оба в ближайшие годы попросту покинут стан «косаток».

Даниэль Седина / Остон Мэттьюс Фото: Getty Images

«Вегас»

Лучшим снайпером «Голден Найтс» по-прежнему остаётся Джонатан Маршессо. Канадский нападающий забросил 192 шайбы в 514 матчах, но его рекорд должен пасть уже в следующем сезоне. Вильям Карлссон довольно сильно приблизился к экс-форварду «Вегаса» — 165 голов в 569 встречах. Если не случится ничего сверхъестественного, швед уже в грядущей регулярке обойдёт Маршессо.

«Вашингтон»

Лучший голеадор в истории НХЛ — по совместительству ещё и лучший снайпер в истории «Кэпиталз». Александр Овечкин забил 921 гол в 1553 матчах, и его рекорд уж точно не будет превзойдён. Ближе всех к Великой восьмёрке подобрался Том Уилсон, но его 202 шайбы в 887 встречах на фоне результатов капитана «столичных» выглядит довольно забавно.

«Виннипег»

Марк Шайфли уже давно является главным голеадором в истории «Джетс». Канадец забил 363 гола в 938 матчах — и он продолжает обновлять рекорд. Технически только Кайл Коннор может побороться с Шайфли, но у американца 311 шайб в 672 встречах. Разница в 52 точных броска выглядит серьёзно, однако Коннор на три года младше своего одноклубника-рекордсмена. Если Кайл останется в «Виннипеге», то однажды точно сможет обойти Шайфли. Тем не менее думать об этом сейчас не имеет особого смысла.

