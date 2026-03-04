Бобровский станет одноклубником Макдэвида? Обмен вратаря в «Эдмонтон» — идеальный вариант

Сделка выглядит очень сложной, но она стала бы лучшим сценарием для всех сторон.

В конце февраля стало известно, что Сергей Бобровский спустя почти семь лет во «Флориде» может вновь сменить клуб. Как отмечают в Северной Америке, «Пантерз» рассматривают потенциальный обмен 37-летнего голкипера, чей контракт подходит к концу.

Пока неизвестно, действительно ли Боб покинет команду. Тем не менее уже появляются различные варианты, куда вратаря могли бы обменять.

Так, известный инсайдер Джефф Марек, который первым заявил о потенциальном уходе Сергея, назвал идеальным для всех сторон вариантом сделку с «Сан-Хосе». «Акулы» занимают девятое место на Западе, отставая от идущего восьмым «Эдмонтона» на четыре очка, — при этом у них сыграно сразу на три матча меньше.

Кажется, этот вариант действительно имеет смысл, поскольку лишь пять команд в конференции пропустили меньше «Шаркс». Алекс Неделькович не впечатляет, Ярослав Аскаров тоже не всегда выручает. Опытный вратарь очень пригодился бы «Сан-Хосе» — особенно на решающем отрезке сезона, когда команда может пробиться в плей-офф впервые за долгие годы.

Другим вариантом называется «Монреаль».

«Переход Бобровского в «Канадиенс» имел бы большой смысл, если бы Сергей был готов к этому», — заявил ведущий аналитик TSN и глава скаутского отдела канадского телеканала Крэйг Баттон в шоу That's Hockey!

«Хабс» уверенно идут в зоне плей-офф, и усиление перед кубковой весной им явно не помешало бы.

Хоккеисты «Монреаля» Фото: Cameron Bartlett/Getty Images

Оба варианта хороши.

Но есть один сценарий, который видится абсолютно идеальным для всех сторон.

Это обмен Бобровского в… «Эдмонтон»!

Такую сделку будет тяжело провернуть, однако она стала бы отличным вариантом для всех. Почему?

«Эдмонтон» решит главную проблему

У «Ойлерз» большое количество разных проблем, команда стала послабее в сравнении даже с предыдущим сезоном, но особенно это касается вратарской линии.

С сезона-2022/2023 ворота «Эдмонтона» защищал Стюарт Скиннер. Канадец играл неплохо и порой даже на элитном уровне, однако ему очень не хватало стабильности. За хорошим матчем мог последовать провальный. Конечно, со Скиннером «нефтяники» дважды подряд доходили до финала Кубка Стэнли, но его нестабильная игра заставила руководство пойти на обмен.

Однако лучше не стало. «Эдмонтон» отправил 27-летнего Стюарта в «Питтсбург», а взамен получил 30-летнего Тристана Джерри. Сделка изначально выглядела провально, поскольку вратарь последние годы мало играл, да и тоже отличался нестабильностью.

В итоге за 12 матчей в новом клубе у Джерри шесть побед при кошмарном коэффициенте надёжности 3,85 и всего 86,4% отражённых бросков. Для сравнения: у Скиннера за 23 встречи нынешнего сезона в составе «Эдмонтона» набралось 11 побед при КН 2,83 и 89,1% ОБ. Статистика, конечно, тоже не впечатляющая, но значительно лучше, чем у Тристана.

Остальные вратари также не впечатляют.

Так что в преддверии финального отрезка сезона «Ойлерз» точно пригодился бы надёжный и опытный первый номер, который сможет успокоить защиту и совершить несколько крупных сейвов в решающие моменты. Это особенно важно, если учитывать, что «нефтяники» ещё не гарантировали себе место в топ-8.

А про плей-офф и говорить не нужно. Бобровский уже доказал, что в матчах на вылет равных ему практически нет. Для «Эдмонтона», который настрадался от вратарских ошибок, это стало бы колоссальным облегчением. Конечно, один Боб не сумеет решить всех проблем «Ойлерз», которым нужно усиливать защиту и обдумывать правильность системы игры, из-за которой как раз и появляются бреши в обороне, однако его усилий будет достаточно, чтобы немного нивелировать и прикрыть уже существующие недостатки.

В чём плюс для «Флориды»?

«Пантерз», если всё-таки решатся избавиться от вратаря, смогут освободить платёжку и тем самым немного развязать себе руки. Сейчас у команды Билла Зито доступно всего $ 1,4 млн под кепкой, до зоны плей-офф целых восемь очков, так что, вероятно, в этом году в дедлайн «Флориде» стоит избрать позицию продавца и собрать активы для триумфального возвращения в плей-офф в следующем году.

Генеральный менеджер «Флориды» Билл Зито Фото: Steph Chambers/Getty Images

Прямо сейчас основной вопрос для клуба заключается в том, как им лучше поступить с Бобровским. Сергей проводит не самый успешный сезон, но и вся команда смотрится слабо. Бобу уже 37 лет, однако он по-прежнему может вытаскивать на себе матчи и в последние три розыгрыша КС на своих плечах дотаскивал «Флориду» до финала — и дважды до кубка. У него действует контракт с кэпхитом $ 10 млн, но в новом соглашении он наверняка будет готов немного подвинуться по зарплате. Однако окажется ли этого достаточно, чтобы стороны ударили по рукам?

В общем, ситуация сложная.

Тем не менее есть ещё один интересный сценарий, при котором стороны сейчас разойдутся, но в итоге всё равно воссоединятся.

«Хорошая новость для «пантер» заключается в том, что у них есть шанс проявить креативность, если Бобровский станет доступен для сделки. Обмен Сергея как арендного игрока, вероятно, не принесёт большой прибыли, однако есть и другие способы укрепить вратарскую линию. Год назад «Флорида» обменяла свой выбор в первом раунде драфта в «Чикаго» в рамках сделки по Спенсеру Найту. Вполне возможно, что «Пантерз» могли бы использовать драфт-пик для приобретения голкипера на замену Бобровскому. Йеспер Валльстедт, Джордан Биннингтон и один из трёх вратарей «Торонто» могут быть предметом потенциальной сделки во время драфта. У «Флориды» может появиться возможность омолодить и удешевить вратарскую линию, а также получить кого-то взамен Бобровского.

Есть ещё один сценарий, при котором для «Флориды» было бы логично отдать Бобровского в другой клуб. Они могли бы обменять его, а затем подписать с ним новый контракт летом. Мы редко видим такие сделки, но «Пантерз» — это дальновидная организация, которая, вероятно, не стала бы уворачиваться от такой возможности. Им нужно будет получить одобрение Бобровского, прежде чем пойти на это, чтобы убедиться, что он согласен с планом, однако у них есть шанс получить актив, а затем вернуть потенциального вратаря Зала славы по более низкой цене.

Будут ли «Пантерз» играть в хоккей этой весной, покажет время, хотя я бы поставил на то, что они в любом случае будут активны к дедлайну», — отметил журналист Sportsnet Майкл Амато.

То есть в перспективе «Флорида» может даже сохранить Боба, но при этом приобрести что-то взамен. «Эдмонтон» же получит ещё одну попытку побороться за Кубок Стэнли, пока их звёзды в расцвете и в составе есть неплохие игроки второго плана.

Зачем это Бобровскому?

Шансы «Пантерз» на выход в плей-офф минимальны, а для Сергея это может быть последней возможностью выиграть ещё один кубок. Он не из тех людей, которые бросают команду в тяжёлой ситуации, но руководство «Флориды» способно подтолкнуть его к смене места, если так будет лучше для клуба. Поэтому Боб наверняка рассмотрит все варианты.

Сергей Бобровский во «Флориде» Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Имея лист из 16 команд, в которые его нельзя обменять, почему он может согласиться на вариант с «Эдмонтоном»? «Нефтяники» два года подряд доходили до финала Кубка Стэнли, у них по-прежнему крепкий состав и праймовые Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль — это гарантирует борьбу за кубок. А ещё у «Ойлерз» комплексные проблемы с вратарями, так что Бобровский точно будет номером один.

А это, ко всему прочему, ещё и возможность «продать» себя подороже в преддверии выхода на рынок свободных агентов.

Главная сложность сделки

Основная проблема заключается в том, как именно провернуть такой обмен. У обеих команд практически нет места под потолком зарплат. Но и тут есть варианты.

«Слухи о возможном обмене между «Флоридой» и «Эдмонтоном» быстро перерастают в настоящий рёв. В связи с потенциальной угрозой выбывания «Пантерз» из борьбы за плей-офф ведутся предварительные переговоры о сделке-«блокбастере», в результате которой вратарь Сергей Бобровский, который летом может стать неограниченно свободным агентом, перейдёт в «Ойлерз».

Изначально мы думали, что третья сторона сможет сбить цену на голкипера до суммы в $ 2,5 млн, но эта лазейка официально закрыта. Чтобы этот кардинально меняющий судьбу франшизы шаг стал реальностью, «Эдмонтон» должен взять на себя оставшиеся 50% зарплаты в размере $ 5 млн, что означает, что для решения вопроса необходимо обменять игрока основного состава — такого, как Эндрю Манджапане. «Флорида» возьмёт на себя зарплату Манджапане, чтобы облегчить расчёты для «Ойлерз», но потребует драфт-пики, которые в противном случае достались бы третьей стороне. В этой жёсткой схеме с участием лишь двух команд «Эдмонтону» придётся расстаться со своим выбором в первом раунде драфта 2027 года, выбором в третьем раунде драфта 2026 года и высококлассным проспектом — таким, как Мэттью Савуа или Бо Экей», — написал обозреватель NHL Trade Rumors Джефф Ханна.

То есть технически такой вариант возможен. Конечно, он потребует гибкости и уверенности от каждой из сторон, поскольку «Флориде» придётся забрать 29-летнего хоккеиста, который им, возможно, и не нужен и контракт которого закончится только в 2027 году, а «Эдмонтону» — рискнуть, отдав драфт-пики и проспекта и фактически лишив себя возможности усилить топ-9 нападения или приобрести атакующего защитника, чего хотел бы генеральный менеджер «нефтяников» Стэн Боумэн. Однако результат такой сделки в любом случае принесёт плоды для обеих команд.

Символизм

В конце концов, даже несмотря на потенциальный уход Бобровского из «Флориды», мы могли бы получить чертовски красивую историю. Сергей два года подряд останавливал «Эдмонтон» в финале Кубка Стэнли. Теперь он — злой гений «нефтяников» — может помочь команде во главе с Макдэвидом и Драйзайтлем побороться за их первый трофей.

Боб, отдающий должок «Ойлерз»? Это была бы очень красивая история.

