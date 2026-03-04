Скидки
Результаты матчей КХЛ за 4 марта 2026 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание, календарь

ЦСКА не забивает два матча, «Трактор» разгромил «Торпедо». Итоги дня КХЛ
Денис Лутченко
Результаты матчей КХЛ за 4 марта 2026 года
Комментарии
«Автомобилист» всухую обыграл «Динамо» и одержал пятую победу подряд.

4 марта в регулярном чемпионате КХЛ состоялось четыре игры. Коротко подводим итоги встреч.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 марта 2026, среда. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
0 : 5
Трактор
Челябинск
0:1 Ливо (Глотов, Телегин) – 04:10 (5x5)     0:2 Ливо (Кадейкин, Николаев) – 25:34 (5x4)     0:3 Кадейкин (Гросс, Ливо) – 28:39 (5x4)     0:4 Телегин (Ливо, Гросс) – 37:06 (5x5)     0:5 Светлаков (Дронов, Джиошвили) – 56:12 (5x4)    

В составе «Трактора» шайбы на свой счёт записали Джош Ливо (дубль), Александр Кадейкин, Сергей Телегин, Андрей Светлаков.

«Трактор» впервые в сезоне победил «Торпедо». Команды вскоре встретятся вновь – 13 марта в Челябинске. Вратарь «Трактора» Дмитрий Николаев провёл второй матч «на ноль» в сезоне.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 марта 2026, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Авангард
Омск
0:1 Маклауд (Фьоре) – 44:45 (5x5)     0:2 Маклауд (Фьоре, Ибрагимов) – 51:26 (5x5)    

В первых двух периодах команды обошлись без заброшенных шайб. На пятой минуте третьего периода Майкл Маклауд открыл счёт во встрече. На 12-й минуте периода Майкл Маклауд удвоил преимущество гостей, оформив дубль.

После сегодняшнего матча «Авангард» одержал третью победу подряд. ЦСКА во второй раз подряд проиграл всухую, ранее команда Игоря Никитина уступила «Автомобилисту» 0:1.



Фонбет Чемпионат КХЛ
04 марта 2026, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 4
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Шаров (Кизимов, Бусыгин) – 07:05 (5x5)     0:2 Спронг (Кизимов, Зборовский) – 24:10 (5x5)     0:3 Шашков (Романцев, Тарасов) – 38:37 (5x5)     0:4 Бусыгин (Шаров, Спронг) – 43:39 (5x5)    

В составе «Автомобилиста» шайбы на свой счёт записали Александр Шаров, Даниэль Спронг, Никита Шашков, Ярослав Бусыгин. После сегодняшней встречи «Автомобилист» одержал пятую победу кряду. Вратарь «Автомобилиста» Евгений Аликин провёл третий «сухой» матч в сезоне.



Фонбет Чемпионат КХЛ
04 марта 2026, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Паник (Шалунов, Берёзкин) – 26:02 (5x5)     1:1 Кагарлицкий (Биттен) – 30:21 (5x5)     1:2 Паник (Кирьянов, Черепанов) – 32:39 (5x5)     2:2 Сероух (Хафизов) – 34:13 (4x5)     2:3 Береглазов (Паник, Кирьянов) – 50:29 (5x5)    

На седьмой минуте второго периода Рихард Паник открыл счёт во встрече. На 11-й минуте периода Дмитрий Кагарлицкий восстановил равенство в счёте. На 13-й минуте периода Рихард Паник вновь вывел «Локомотив» вперёд, оформив дубль. На 15-й минуте периода Даниил Сероух сделал счёт 2:2. В середине третьего периода Алексей Береглазов в третий раз вывел ярославский клуб вперёд.



Матчи 5 марта

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 марта 2026, четверг. 12:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 марта 2026, четверг. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 марта 2026, четверг. 14:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 марта 2026, четверг. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости

