ЦСКА не забивает два матча, «Трактор» разгромил «Торпедо». Итоги дня КХЛ

4 марта в регулярном чемпионате КХЛ состоялось четыре игры. Коротко подводим итоги встреч.

В составе «Трактора» шайбы на свой счёт записали Джош Ливо (дубль), Александр Кадейкин, Сергей Телегин, Андрей Светлаков.

«Трактор» впервые в сезоне победил «Торпедо». Команды вскоре встретятся вновь – 13 марта в Челябинске. Вратарь «Трактора» Дмитрий Николаев провёл второй матч «на ноль» в сезоне.

В первых двух периодах команды обошлись без заброшенных шайб. На пятой минуте третьего периода Майкл Маклауд открыл счёт во встрече. На 12-й минуте периода Майкл Маклауд удвоил преимущество гостей, оформив дубль.

После сегодняшнего матча «Авангард» одержал третью победу подряд. ЦСКА во второй раз подряд проиграл всухую, ранее команда Игоря Никитина уступила «Автомобилисту» 0:1.

В составе «Автомобилиста» шайбы на свой счёт записали Александр Шаров, Даниэль Спронг, Никита Шашков, Ярослав Бусыгин. После сегодняшней встречи «Автомобилист» одержал пятую победу кряду. Вратарь «Автомобилиста» Евгений Аликин провёл третий «сухой» матч в сезоне.

На седьмой минуте второго периода Рихард Паник открыл счёт во встрече. На 11-й минуте периода Дмитрий Кагарлицкий восстановил равенство в счёте. На 13-й минуте периода Рихард Паник вновь вывел «Локомотив» вперёд, оформив дубль. На 15-й минуте периода Даниил Сероух сделал счёт 2:2. В середине третьего периода Алексей Береглазов в третий раз вывел ярославский клуб вперёд.

Матчи 5 марта

