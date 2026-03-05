Скидки
Хочет ли Питтсбург продлить контракт с Малкиным, где Малкин продолжит карьеру, инсайды о будущем Малкина, встреча с Кайлом Дубасом

«Он разочарован и немного обижен». «Питтсбург» не намерен продлевать контракт с Малкиным?
Владимир Лаевский
Евгений Малкин
Генменеджер «Пингвинз» встретился с представителями Джино, но новое соглашение не было предложено.

Перед дедлайном НХЛ, который намечен на 6 марта, остаётся большое количество вопросов. Большинство из них, конечно же, связано с грядущими или уже состоявшимися обменами. Однако другая часть касается будущего хоккеистов, которые, вероятно, не будут участвовать в сделках прямо сейчас.

И, пожалуй, сейчас главный ньюсмейкер в этом плане — Евгений Малкин.

Контракт 39-летнего нападающего с «Питтсбургом» подходит к концу, однако продлевать его стороны пока не спешат. В конце января стало известно, что лагерь Джино встретится с генеральным менеджером «Пингвинз» Кайлом Дубасом во время олимпийской паузы.

Только теперь появились подробности этой встречи.

Как рассказал журналист The Athletic Джош Йохе, агент Малкина Джей Пи Барри встретился с Дубасом на прошлой неделе.

Стороны обсуждали не цифры, а скорее идею сохранения Малкина в команде по завершении нынешнего сезона. Решение не было принято, новый контракт не предлагали, сам Евгений на встрече не присутствовал.

После поражения «пингвинов» во встрече с «Рейнджерс» в субботу Джино заявил журналистам: «Пару дней назад я немного поговорил с агентом — он предложил дождаться конца сезона и уже тогда предпринимать дальнейшие шаги. Сейчас ничего конкретного сказать не могу, я просто играю. Обсуждать это с Кайлом Дубасом или кем-то ещё — не в моей компетенции. У Сидни [Кросби] травма, так что я, конечно, хочу помогать команде выигрывать. Никаких громких новостей нет, будем ждать, как советует агент».

Барри подтвердил изданию The Athletic, что Малкин встретится с Дубасом лично «в ближайшие дни».

Евгений Малкин в «Питтсбурге»

Евгений Малкин в «Питтсбурге»

Фото: Andrew Mordzynski/Getty Images

Таким образом, уже на этой неделе Евгений обсудит с генменеджером возможное будущее в «Питтсбурге». Вероятно, встреча уже состоялась, поскольку Йохе называл наиболее вероятным днём для неё понедельник — у «Питтсбурга» был выходной, а во вторник (по североамериканскому времени) команда провела матч в Бостоне. Так что с большой вероятностью скоро начнут появляться новости.

«Ещё прошлым летом Дубас и руководство «Питтсбурга» пришли к выводу, что Малкин после истечения контракта не будет входить в их планы. «Пингвинз» хотят омолодить состав, а Джино в июле исполнится 40 лет.

Конечно, никто не мог предсказать, каким получится этот сезон для Малкина, насколько хорошо он адаптируется к игре на фланге или насколько впечатляюще сыграется с одним из новичков «пингвинов» Егором Чинаховым. В этом сезоне Евгений набрал 47 очков в 45 матчах, при этом сократив количество штрафных минут и потерь, которые периодически омрачали его в остальном блестящую карьеру», — пишет The Athletic.

Теперь остаётся лишь один вопрос: изменил ли Дубас своё мнение, увидев высококлассную игру Евгения в нынешнем сезоне?

Ответ знает только сам Дубас. И, вероятно, не деньги, а именно позиция генменеджера повлияет на будущее Малкина. Всё-таки у «Питтсбурга» нет проблем с потолком зарплат — у них в платёжке на следующий сезон свободно около $ 48 млн.

Верят ли Дубас и руководство «Пингвинз», что Малкин ещё способен помочь команде? Такие вопросы имеют под собой основания. Да, Джино очень хорош в этом сезоне, но останется ли он на этом уровне через год и дальше, когда разменяет пятый десяток?

«Для «Питтсбурга» это непростые вопросы, поскольку в клубе прекрасно понимают, что общественное мнение будет на стороне Малкина — иконы франшизы.

Кросби хочет, чтобы Джино остался. После этого сезона у Сидни останется всего один год по контракту. Капитан «Питтсбурга» нечасто демонстрирует свою силу в кадровых решениях, однако его влияние огромно, и его любовь к Малкину не является секретом.

Я поговорил с Евгением наедине после его встречи с представителями СМИ в субботу. Чувствую, что он разочарован, потому что считает, что заслужил ещё один контракт. Я бы не сказал, что он злится из-за ситуации, но, возможно, немного обижен. Он также предположил, что, «может быть», всё изменится после его встречи с Дубасом», — написал Йохе.

Кроме того, журналист со ссылкой на свой источник, близкий к Малкину, сообщил, что встреча между Джино и Дубасом, как ожидается, станет «продолжением» обсуждения, которое состоялось между Барри и генменеджером на прошлой неделе.

«Было бы крайне необычно, если бы Малкин и Дубас обсуждали цифры без присутствия агента. Скорее всего, эта встреча будет посвящена обсуждению заинтересованности «Пингвинз» в сохранении Евгения в составе на следующий сезон или тому, что должно произойти, чтобы нападающий остался в планах команды.

Это решение останется за Дубасом, который испытывает огромное уважение к карьере Малкина и его влиянию в раздевалке. Но у генменеджера также есть план для настоящего и будущего «Пингвинз», и его план явно работает. Найдёт ли он место для Малкина в нём? Скоро узнаем», — заключил журналист The Athletic.

Больше интересного от автора — в его телеграм-канале «Цельнометаллический журналист».
