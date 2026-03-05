«Шанхай — хороший рынок для КХЛ». Интервью с воспитанником СКА, который «прошёл» хоккей

КХЛ возвращается в Китай! «Шанхайские Драконы» на два матча меняют ставший временным домом Санкт-Петербург на ледовый дворец в Шанхае в рамках KHL World Games. Но были времена, когда не только «Куньлунь» регулярно играл в Поднебесной, но ещё и в ВХЛ было сразу несколько китайских команд.

За один из таких клубов, «Ценг Тоу», сезон отыграл воспитанник системы СКА Никита Ушнев. В КХЛ он провёл всего один официальный матч за «Сочи», зато поездил по различным командам ВХЛ и зарубежью. Были в его карьере выступления и в чемпионате Венгрии, и даже сезон за итальянский клуб в Альпийской хоккейной лиге – там Никита стал первым в истории российским легионером.

Неудивительно, что открытый ко всему новому спортсмен согласился принять участие и в телешоу – сначала засветился в «Титанах», а теперь выступает в «Ледниковом периоде» в паре с чемпионкой Европы Алёной Косторной. О новом вызове из фигурного катания у нас с Ушневым было отдельное интервью, а теперь Никита подробно поделился с «Чемпионатом» рассказом об особенностях хоккея в экзотических странах.

Никита Ушнев Фото: Из личного архива Никиты Ушнева

«Уровень команд в Альпийской лиге сравним с лучшими командами ВХЛ и аутсайдерами КХЛ»

– Последние годы вы играли в Европе. Как в вашей жизни появился чемпионат Италии?

– Я поиграл в Венгрии, потом мне написал тренер Айван Занатта. Мы с ним пересекались в системе СКА, также я тренировался под его руководством в петербургском СКА несколько лет. Он предложил мне поехать в Италию, я заинтересовался, Альпийская лига – достаточно конкурентная. Там есть не только Италия, но и Хорватия, Словения, Австрия.

Русские ребята на тот момент там не играли, однако он смог договориться с командой из Кортины, поскольку сам живёт там.

– Что скажете об уровне хоккея в этой стране? Какие впечатления остались?

– Впечатления, на самом деле, только положительные. Уровень хоккея сначала мне показался низковатым, но есть нюанс в том, что у них долгая пауза в чемпионате. Четыре месяца ребята не то чтобы не выступают, у них полноценный отпуск, они не тренируются – и форма осенью соответствующая, после такого долгого перерыва, сами понимаете. А вот в конце сезона ребята играют очень прилично.

Хоккей совсем другой, не такой, как в России. У нас больше бегут, играют в тело. Там скорее уважительный хоккей, силовых немного. У нас не так много «умного» хоккея, а в Альпийской лиге, что мне понравилось, хорошо играют в пас, видят «поляну», то есть такие «игровички». Если брать за сравнение конец сезона, то уровень, как у лучших команд ВХЛ и даже аутсайдеров КХЛ.

– Много болельщиков? Чувствуется интерес зрителей?

– Если говорить про болельщиков, то Кортина – город маленький, население небольшое, и с учётом этого момента народу ходит прилично. А вот в других городах побольше – там полные катки, забитые трибуны, крутая атмосфера. Мне нравится.

Никита Ушнев — чемпион Италии по хоккею Фото: Из личного архива Никиты Ушнева

– Что из себя представляет Кортина? Вы удивились, когда узнали, что город станет олимпийской столицей?

– Кортина – это горнолыжный курорт, и если с этой точки зрения смотреть, то он большой. То есть бывают какие-то небольшие деревеньки, а в этом случае – полноценный город. Есть даже какая-никакая историческая часть, кафе и места.

Я приехал туда осенью, и там уже было много туристов. Зимой там очень-очень много туристов, реально офигительные горнолыжные склоны, я сам попробовал там покататься в свободное время. Склоны классные, хоть и очень опасные, не удивлён, что их отдали под проведение Олимпиады. Также отмечу, что там много дорогих ресторанов уровня звезды Мишлен. Так что город по праву стал одной из олимпийских столиц в 2026 году.

– Кортина круче нашей Красной Поляны, если сравнивать?

– Кортина – это место с историей, там всё уютненько, может быть, скомканно немножко, но это полноценный город, где живут реальные итальянцы. Не просто живут – кайфуют от жизни. Красная Поляна – это скорее место для туристов, новострой. Очень сложно их сравнивать. Хотя я думаю, что Красная Поляна намного больше.

– Чувствовалась близость Олимпиады, когда вы играли в Кортине в прошлом сезоне? Повышался интерес к хоккею?

– Олимпийский дух приближался, сам смотрел соревнования по скоростному спуску на сноуборде, проходили соревнования по лыжному слалому, этапы Кубка мира. Олимпийские кольца повсюду, люди с ними фотографировались.

Была ещё интересная история, как со мной познакомился министр спорта Италии. Он подошёл ко мне с призывом «Руссо, руссо» (улыбается). Я видел, как строилась бобслейная трасса, изучал, как и что там. Конечно, на самих бобах мы не катались, но посмотрели, пофотографировались.

– Итальянцы ждали Олимпиаду или была какая-то критика?

– Не знаю, с коренными итальянцами мы хоть и играли вместе в команде, но эту ситуацию не обсуждали. Думаю, для Италии это очень хорошо и интересно. Для бизнесменов в Кортине – вообще супер. Так что, думаю, не было никакого негатива.

– При этом организация Игр вызывала вопросы, например, до последнего не могли достроить главную хоккейную арену. Вас удивили такие проблемы?

– Если по факту, мне кажется, это всё достаточно раздутая ситуация, потому что и на парижской Олимпиаде такое было, но при этом всё сделали в срок, всё было вовремя. Помню, как все писали, что в Париже люди выходили из воды и их тошнило после заплыва в Сене. Так их от усталости тошнило, а не от воды.

Здесь то же самое. Я уверен на сто миллионов процентов, что МОК следил и, если бы что-то действительно было не готово, их бы жёстко оштрафовали или перенесли бы соревнования. Итальянцы любят всё делать в последний момент, это нормально для них. Но в итоге всё прошло спокойно.

– Главная проблема – странный по размеру каток, в ширину меньше на метр, чем в НХЛ, а в длину, наоборот, на метр больше. В таких условиях хоккей отличается и в принципе насколько это нормальная ситуация?

– Получается, что у итальянцев была своя фишка, такой непонятный каток. Как в России нераскрытое кольцо на церемонии открытия. Я не был на том катке. Это разница подходов – в России если что-то делают, то делают всё с открытой душой. Нараспашку, всех порадовать.

Вот раз мы делаем стадион, «Газпром Арену», так сразу ввалим туда кучу средств, и будет у нас самый большой стадион. Теперь в Питере самый большой стадион хоккейный в Европе, возможно, и самый большой в мире. Вопрос только зачем…

А в Европе не любят разбрасываться деньгами. Им сказали построить каток минимум на 12 тысяч зрителей – они и сделают ровно на 12 тысяч. Потому что понимают, что будет это всё стоять после Игр и никому это будет не нужно.

Главная арена хоккейного турнира на ОИ-2026 Фото: Mattia Ozbot/Getty Images

«Если у Панарина не будет ни одной Олимпиады в карьере – это трагедия для хоккея»

– Сборная Италии хоть и уступила Финляндии 0:11, но неплохо сопротивлялась и показала себя в играх со Швецией, Словакией и Швейцарией. Вас это удивило?

– Главный секрет – отсутствие какого-либо давления и ожиданий. К тому же отличный тренер – Юкка Ялонен. Они выходили без задач на игру в плане результата, просто показать себя. С настроем, а вдруг всё сложится и мы сможем выиграть? Чем чёрт не шутит? Хорошо проявил себя вратарь.

– Есть популярное мнение, что таких сборных вообще не должно быть на крупных стартах, что эти матчи бесполезные и только занимают игровое время. Что ты об этом думаешь?

– Думаю, что правила есть правила. Если ты хозяин Олимпиады, твои спортсмены должны участвовать. И почему люди должны ходить смотреть только на самые сильные сборные? Конечно, если бы была Олимпиада в других странах, Италия бы не участвовала, но правила есть правила. Если вы хотите их переделать, то переделайте, тут от хоккеиста ничего не зависит. Я считаю, почему нет? Пусть будут.

– Допустим, собрать восьмёрку топ-команд, которые сыграют между собой без других сборных, этот формат не будет более зрелищным?

– А как тогда итальянцу, который хорошо играет в хоккей, может быть, какой-нибудь уникум появится у них, второй Коннор Макдэвид, но с итальянским гражданством, как ему поучаствовать в Олимпиаде? Может, он свою команду вытащит в одиночку? Это же спорт, надо, чтобы по-честному было, чтобы у всех были шансы.

– Как вы относились к Олимпиаде без сборной России? Многие говорили, что не смотрели хоккейный турнир, поскольку нет нашей сборной и не считают такие Игры полноценными.

– Олимпиада в любом случае получилась полноценной, хотя, разумеется, остальным странам стало полегче от того, что на этих Играх не было хоккейной сборной России. Отстранение нашей сборной несправедливо. И всё-таки Олимпиада – это Олимпиада, так что вопросы дальше у меня скорее к спортивным функционерам и чиновникам.

Обидно за ребят… в каком-то смысле трагедия для хоккея, если у Артемия Панарина не будет ни одной Олимпиады в карьере. Сначала НХЛ не ездила, а теперь Россию не пустили. Я обсуждал эту ситуацию с фигуристами, с их тренерами. Вот сейчас, предположим, дети идут в фигурное катание. Какое будущее они видят для себя? Какие есть перспективы? Стать чемпионами России? Хорошо, но разве этого достаточно? Что дальше?

Сейчас наши спортсмены не могут быть чемпионами мира, не могут быть олимпийскими чемпионами. Олимпиада – это пик. Любой спортсмен хочет поучаствовать в Играх и выиграть их. Это всё очень плохо, и я надеюсь, что в ближайшем будущем ситуация разрешится. Просто зависит тут всё уже не от спортсменов и не от спорта в принципе. От него вся эта история максимально далеко.

– Что вы скажете про чемпионат Венгрии?

– Чемпионат Венгрии сильно отличается от чемпионата Италии. Там есть ещё румынские команды, и они играют скорее в американский хоккей. Где-то могут подло ударить клюшкой в спину, где-то грубый силовой приём провести, где-то по рукам на пятаке прибить. Бывало разное.

Грязный хоккей – в отличие от итальянского, где грязи вообще нет. Ребята практически не думают, мало умного хоккея и много грязного. В Италии, наоборот, очень хорошо в плане игровой мысли и мало грязи. А в России что-то среднее – и выучка присутствует, тактическая мысль, креатив, но и грязь есть.

Никита Ушнев во время игры в чемпионате Венгрии Фото: Из личного архива Никиты Ушнева

– Всё больше российских хоккеистов выбирает необычные европейские чемпионаты. Встречали старых знакомых?

– В Венгрии встречал, там много играет русских ребят и белорусов. В Италии ни одного славянина не играет даже, ни белорусов, ни украинцев, если не ошибаюсь, там нет, поэтому там знакомых лиц не встречал.

– В каком-то смысле, получается, установили рекорд Альпийской лиги?

– Есть такое. В Венгрии я играл в команде с человеком, с которым ещё в петербургском «Динамо» пересекался, с Антоном Васильевым. И познакомился с белорусом по фамилии Бучкин, прикольный парень.

В Румынии в одной команде был Никита Пивцакин, я с ним в «Сочи» в КХЛ вместе играл. Никита Точицкий тоже туда приехал, однако у него что-то не сложилось, пересечься не успели, но списывались.

«Шанхай в Петербурге – сначала звучало как анекдот, но всем известны амбиции и компетенции Крылова»

– В плане быта, зарплат как всё устроено в европейских чемпионатах?

– В плане быта всё в норме, тебе предоставляют квартиру, автомобиль, питание. В Венгрии у меня были обеды, в Италии не было еды, только в игровые дни. По зарплатам – я бы сказал, что это верхний потолок ВХЛ и нижний потолок КХЛ, вот такие примерно зарплаты.

– Тогда в каком-то смысле это даже более интересный опыт. Зачем мотаться по стране в ВХЛ, если можно пожить в Европе?

– Это классный опыт, к тому же благодаря хоккею я смог окончить престижный университет, но сейчас россиянам в европейские чемпионаты очень сложно попасть в связи с определёнными обстоятельствами. Нужно, чтобы тебе могли дать визу, чтобы был вид на жительство, чтобы ты мог там официально работать.

Они были бы рады взять больше русских игроков, а не меня одного в лигу. Я слышал об интересе к нашим парням. Однако сейчас очень многое должно совпасть, чтобы получилось, так что не каждый человек из ВХЛ может попасть в Европу. Далеко не каждый… А вот если ты из КХЛ, то уже многое возможно.

Никита Ушнев Фото: Из личного архива Никиты Ушнева

– ВХЛ называют школой жизни, вспоминая про автобусные поездки по 30 часов на юг и в Сибирь. Как это было у вас?

– Я играл в самых топовых командах Высшей хоккейной лиги, в «СКА-Нева», в петербургском «Динамо», в «Югре», у нас всё было на уровне. Если есть свой самолёт – летаешь на своём самолёте. Понятно, что и на автобусе придётся иногда поездить, и, если честно, это тяжело.

Я не представляю, насколько тяжело, когда играешь не в топовой команде, ездишь на автобусе весь сезон… Слава богу, я этого не прочувствовал. Играть в ВХЛ – это тяжело. Бывают переезды огромные, суточные. Здесь, в Италии максимальный переезд – четыре-пять часов на автобусе, а то и час-полтора езды. Гораздо комфортнее, больше времени на отдых, восстановление.

– Справедлива ли мысль, что некоторые топ-клубы ВХЛ могут опережать по организации клубы КХЛ? Например, если сравнивать «Югру» или петербуржское «Динамо» с «Сочи»?

– В «Сочи» нормальный подход. Как и в «Югре», в питерском «Динамо», в «СКА-Нева». Возможно, это сравнимо, согласен. Классно, если у команд есть возможность устраивать быт игроков, условия для побед, почему бы этим не пользоваться? Игроки замечают, и в такую команду всегда охотнее будут приходить сильные ребята. Должны быть и какие-то команды-лидеры, и какие-то аутсайдеры, это нормально.

– Вы отыграли в ВХЛ и сезон за китайский «Ценг Тоу». Как вы там оказались?

– После «СКА-Нева» меня пригласили в «Северсталь» на сборы, сначала в Череповце, потом в Ижоре под Петербургом. Не получилось у меня попасть в этот клуб, я был на пробном контракте, подписать полноценный не удалось. Со «СКА-Нева» я уже расторг контракт на тот момент, а сезон уже начинался… И тут поступило предложение из Китая. Я сразу подумал: «Прикольно, почему нет? Никогда в жизни не был в Китае. Вот и повод».

Я за любую движуху, поэтому решил: давайте съездим в Китай, поиграем. Оглядываясь назад, я бы ни за что в жизни на такое, конечно, не подписался, потому что это были нереальные перелёты. К тому же это и другой менталитет, другая еда, в середине сезона твои биологические часы просто сходят с ума: ты не знаешь, когда спать, когда не спать. 50% времени ты проводишь в России, 50% – в Китае. Это настоящий ад для организма.

Никита Ушнев в «Ценг Тоу» Фото: Из личного архива Никиты Ушнева

– Правда ли, что там были технические проблемы с ареной, из-за которых матчи могли переносить или даже отменять?

– Я слышал про такие истории, но у нас было всё плюс-минус нормально, да и команда состояла больше из русских ребят. Если какие-то накладки и были, то всё быстро исправляли. Если переносить матч – на клуб накладывают большие штрафы, никто этого не хочет.

Руководство старалось выкручиваться, оно было достаточно понимающее. Но эти перелёты… Мы парочку раз опоздали на самолёт, пытались потом как-то через Шанхай лететь, приехали только к игре и сразу с самолёта на лёд практически. Не хочется даже вспоминать.

– Стоит ли КХЛ возвращаться в Китай? Какой там интерес к хоккею? «Шанхайские Драконы» планируют вернуться в Поднебесную.

– Во-первых, Шанхай – один из самых прикольных городов Китая, самый европейский город Китая. И для КХЛ это хороший рынок. Тем более в управлении клуба там сейчас Александр Крылов, всем известны его компетенции и амбиции. Сейчас у них в Питере посещаемость почти на уровне СКА. Он знает своё дело, так что это будет прикольно. Ребятам, конечно, будет тяжело летать, но это всё-таки уже уровень КХЛ, будут чартеры.

– Как человек из Петербурга, но знакомый и со спецификой хоккея в Китае, как восприняли новость, что «Шанхайские Драконы» будут играть в Санкт-Петербурге на «СКА Арене»?

– Конечно, сначала это звучало как анекдот, но потом мне лучший друг детства рассказал детали, Крылов – его крёстный. Он мне новость эту передал ещё до того, как она всем известна стала. И все мы понимаем, какой он специалист.

К тому же у меня мама и бабушка живут как раз у парка Победы. И им очень нравится ходить на какие-то игры, так что я только за. Есть свои нюансы в районе, когда стало много народу приходить на матчи, появились неудобства, иногда улицы рядом перекрывают. Но ничего страшного.

«Oriental Sports Center», где пройдут два вынесенных матча «Шанхайских Драконов» Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Как собеседник и тренер Назаров – офигенный мужик, вокруг него сделали имидж неадекватного человека»

– В КХЛ вы успели поиграть только за «Сочи», правда, закрепиться в команде не удалось. Что случилось?

– Я сначала был в первой команде СКА, ездил с ними на зимние сборы, ещё во времена Олега Знарка, когда были Илья Ковальчук в команде, Павел Дацюк. Там не получилось, была определённая история. Потом – «Северсталь», я два месяца был в команде, прошёл всю предсезонку с ними, но не закрепился в составе. И вот в «Сочи» я отыграл все сборы, всё было нормально. А уже в сезоне, увы, мало сыграл. И подумал такой: да ну, всё к чёрту, поеду играть в Европу…

Если подробнее рассказывать, то, когда только приезжал в Сочи, я был в очень хорошей форме. Мы выиграли Высшую лигу, после чего я попросился в «Сочи», агент смог договориться. Тренером на тот момент был там Андрей Назаров. Его взгляды на хоккей все знают. И как я понял, меня рассматривали в качестве какого-то тафгая.

В итоге я там каждую практически игру дрался. А если ты реально не зол на соперника и не хочешь с ним драться, тебе просто сказали надо, то это очень тяжело. Как драться без агрессии? Эмоций? Но роль у меня была только такая, вот и не сошлись.

– Драка на предсезонке – часть философии хоккея Назарова?

– На самом деле, это было прикольно для медийности. Команда «Сочи» рассматривается как аутсайдер, никакого интереса в ней будто бы нет, зачем людям за ней следить? А когда начались драки даже на тренировках, драки на предсезонных играх, драка пять на пять против «Авангарда», медиачасть сразу подтянулась.

О нас стали говорить, смотрите, «Сочи» дерётся, они яркие, заметные. На наши игры стало больше людей ходить. И когда мы куда-то приезжали, нас ждали. Всё-таки хоккей – это шоу, для зрителей. Нужно завлекать людей, результатами тогда не удавалось, привлекали так. Так что с этой точки зрения методика Назарова работала.

Никита Ушнев в драке с игроком «Авангарда» Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

– Это была чёткая установка Назарова или вы и сами втягивались в этот процесс?

– Это была чёткая установка Назарова.

– Какой Андрей Назаров в работе с хоккеистами? Его публичный образ отличается от того, что в раздевалке?

– Он как тренер, как собеседник, как друг – мегаадекватный, офигенный мужик. Всегда говорит правду, у него всё чётко, по делу, он ничего не будет утаивать. Просто вокруг него сделали определённый имидж неадекватного человека, хотя частично этот образ и играет на пользу. Но, повторюсь, в жизни он максимально адекватный и спокойный.

– Вы упомянули сборы с легендарным составом СКА с Ковальчуком и Дацюком. Какими были Илья и Павел в общении? Как оцените этот опыт?

– С Ковальчуком у меня вообще хорошее общение было и тогда, и потом мы пересекались с ним, два сезона подряд вместе снимались в «Титанах». Классный мужик, любит и отдохнуть, и поработать. Если он заводится в игре, то берегитесь и бойтесь его. Дацюк скорее уже как учитель, как ментор. Знает, что ему надо, и умеет учить людей.

– Почему не удалось закрепиться тогда в СКА? Что случилось?

– Это забавная история на самом деле. Помню, мы пошли в первый день после ледовой тренировки все вместе в баню. Зима на дворе, после того как попарились – прыгаем в снег. И я такой вместе со всеми тоже пошёл нырять в снег. Потом в сауне, видимо, перегрелся.

Пришёл в номер, и на следующее утро у меня уже температура под 40°С. На следующий день она не спадает – прилично простыл. Несколько дней пролежал, меня ждали ещё на тренировки. Но потом приходит доктор и говорит: едем обратно в «вышку». То есть я приехал, потренировался разок с ребятами из КХЛ, сходил в баньку, и на этом всё.

Никита Ушнев в ХК «Сочи» Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

– А что пошло не так в «Северстали»?

– В Череповце всё на самом деле было хорошо. Я понимал, что лучше некоторых ребят в составе. Прошёл с ними все сборы, и уже перед самым сезоном меня убирают из команды. Видимо, у них был какой-то странный план, чтобы я просто приехал на предсезонку, разбавил атмосферу.

Может быть, кому-то на пятки бы наступал, не знаю. Но по факту меня, видимо, даже и не рассматривали в состав. Есть свои ребята, из Череповца, и, конечно, они будут в приоритете в сравнении с иногородними.

– Если как-то в целом рассматривать карьеру, довольны тем, как она сложилась? Или есть какая-то недосказанность?

– Во-первых, я ещё не совсем закончил. А во-вторых, чего мне расстраиваться? Я побывал повсюду. В МХЛ, в ВХЛ играл, в КХЛ поиграл, мастером спорта стал. В Китае поиграл, в Венгрии, Италии. Кто из россиян таким может похвастаться? Что мне осталось ещё? В НХЛ поехать разве что. Опыта было много, и он был классным. Ещё и образование получил в Европе. Так что я «прошёл» хоккей, можно сказать и так.

– Я правильно понял, что вы рассматриваете возможность продолжения карьеры?

– Вполне. Иногда думаю об этом, посмотрим, как всё сложится.

– А кем видите себя в будущем? Агентом, тренером, вообще вне спорта, вне хоккея?

– Прямо сейчас – не знаю. Живу сегодняшним днём. К сожалению, даже в хоккейной жизни ты не можешь сейчас ничего планировать.

Всё меняется очень быстро, взять те же обмены, когда тебе ночью говорят, что ты меняешь команду и город, а ты мог годами уже играть в этом месте, прирасти к нему. И тут – переезд. Планов наперёд не строим, не знаю даже, что будет через месяц, но я готов к новым вызовам и приключениям.