«Флорида» подписала экс-вратаря «Сибири». Значит, Бобровский уходит? Дедлайн НХЛ. LIVE!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
6 марта в 23:00 мск в НХЛ закрывается трансферное окно. Будут сформированы окончательные составы всех клубов, на паузу до лета встанут все сделки и переходы. В дедлайн НХЛ часто случаются любопытные движения, нынешний не исключение. Обменяет ли «Флорида» Бобровского? Вернётся ли Стэмкос в «Тампу»? Покинут ли Биннингтон и Фолк «Сент-Луис»? Уйдёт ли Ничушкин из «Колорадо»? Кого из россиян затронут сделки в дедлайн? Интриг хватает. Не факт, что все они разрешатся каким-то интересным образом, но следить за последним днём переходов мы будем точно.
Возвращаясь к Бобровскому: по новым правилам не так много команд может уместить его контракт под потолок в плей-офф. Поэтому и «Сан-Хосе», который упоминается в слухах, выглядит чуть ли не единственным логичным вариантом: там множество места под потолком и необходимость в опытном голкипере. Ментор для Ярослава Аскарова тоже не помешает.
«Пантеры» подписали контракт с Луи Домингом, который начинал этот сезон в «Сибири», а продолжил в АХЛ. Однако этот шаг всё-таки связан в первую очередь с фарм-клубом: если «Флорида» всё-таки обменяет Бобровского, то наверняка получит ещё одного вратаря в таком переходе.
Конечно, сейчас можно встретить много слухов один другого ярче: Бобровский! Стэмкос! Однако на дедлайнах такие обмены и так случались не всегда, а теперь они затруднены ещё сильнее. Напоминаем, что НХЛ ввела потолок зарплат и в плей-офф: контракты, которые попадают в заявку на матч, должны вписаться в потолок.
В принципе, это было бы не так страшно, но лига ввела два правила, которые очень усложняют жизнь клубам. Во-первых, игрок, перешедший по ходу сезона, в плей-офф будет учитываться по полной ставке, даже если провёл за клуб лишь 25% регулярки. Во-вторых, двойное удержание зарплаты не запрещено, но фактически сделано невозможным. Это крайне затрудняет покупку звёздного игрока командам, которые и так сильны.
Дедлайн НХЛ пока получается тухлым. Как можно это измерить? Обычно мощь таких дней оценивается по потраченным пикам первого раунда драфта, которые меняют: самой ценной и самой универсальной валюте переходов. Пока что мы увидели только один такой переход — и то «Эдмонтону» пришлось отдавать пик первого раунда «Чикаго» ещё и для того, чтобы скинуть контракт Эндрю Манджапане. Понятно, что Джейсон Дикинсон при всех его плюсах как центра первого звена стоит дешевле. В общем, реально громких обменов пока мы почти и не видели.