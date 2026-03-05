«Флорида» подписала экс-вратаря «Сибири». Значит, Бобровский уходит? Дедлайн НХЛ. LIVE!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

6 марта в 23:00 мск в НХЛ закрывается трансферное окно. Будут сформированы окончательные составы всех клубов, на паузу до лета встанут все сделки и переходы. В дедлайн НХЛ часто случаются любопытные движения, нынешний не исключение. Обменяет ли «Флорида» Бобровского? Вернётся ли Стэмкос в «Тампу»? Покинут ли Биннингтон и Фолк «Сент-Луис»? Уйдёт ли Ничушкин из «Колорадо»? Кого из россиян затронут сделки в дедлайн? Интриг хватает. Не факт, что все они разрешатся каким-то интересным образом, но следить за последним днём переходов мы будем точно.