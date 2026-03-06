«Сын уже может напевать гимн России. Это забавно». Интервью с канадской звездой «Динамо»

В конце февраля стало известно, что центральный нападающий Джордан Уил продлил контракт с московским «Динамо» ещё на два года. Новое соглашение канадского форварда со столичным клубом рассчитано до 31 мая 2028 года.

Нынешний сезон является для Джордана четвёртым, который он проводит в столичном клубе. За это время Уил успел стать лучшим бомбардиром в истории бело-голубых среди иностранных игроков. Впрочем, с каждым днём Джордан всё меньше напоминает иностранца в России.

В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ 33-летний хоккеист принял участие в 61 игре, набрав 50 (13+37) очков. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Уил рассказал о причинах трудностей бело-голубых в регулярке, стратегии на предстоящий плей-офф, своей русской душе и подробностях изучения русского языка им самим и членами его семьи.

«Всегда нравилось играть за «Динамо». Мыслей о переходе куда-то ещё не было»

— Недавно вы продлили контракт с «Динамо» ещё на два года. Какие чувства испытываете?

— Великолепные. С самого первого дня в «Динамо» у меня только приятные впечатления. Это отличная организация. Замечательный город, Москва удивительна для меня, моей жены и моего сына, им здесь так нравится. И так много всего предстоит сделать, ведь каждый год у нас хорошая команда, которая близка к тому, чтобы пройти максимально далеко и выиграть Кубок Гагарина. Надеюсь, мы наконец-то сможем это сделать.

— Рассматривали какие-либо другие варианты для себя? Говорят, вас хотели видеть в своём составе и другие клубы, в том числе из Швейцарии…

— Мне всегда нравилось играть за «Динамо». Так что мыслей о переходе куда-то ещё не было. Конечно, наши агенты выполняют свою работу, приходят поговорить. Для меня же просто здорово, что я здесь уже четвёртый год. Хочу продолжать помогать команде побеждать, быть частью «Динамо», потому что это одна из лучших команд в лиге. Здесь всегда прекрасно относились ко мне и моей семье.

Джордан Уил Фото: ХК «Динамо» Москва

— Вы очень опытный игрок. Как держать столь же высокий уровень ещё два года?

— Думаю, физическая готовность зависит прежде всего от самого игрока – хочет ли он оставаться в хорошей форме, поддерживать силу своего тела там, где это необходимо. Поэтому уделяю внимание мелким деталям на льду и вне его. Надеюсь, это поможет мне чувствовать себя молодым и бодрым в более старшем возрасте.

— Многие как раз говорят, что «Динамо» довольно возрастная команда и поэтому порой проигрывает в скорости.

— Никогда не слышал, чтобы это было проблемой. Обычно это хорошо для команды, когда есть группа хоккеистов немного старше и опытнее. Мы потеряли нескольких ключевых игроков из-за травм в этом году, о чём почти никто не пишет. Теряли их в течение всего сезона, это тяжело для любого клуба. Седрик [Пакетт] и [Артём] Михеев в прошлом году были нашими вторым и третьим центрфорвардами. Когда теряешь таких парней, командная идентичность немного меняется. Пару месяцев мы просто пытались понять, где находимся. Сейчас опыт и умение держаться вместе дают о себе знать, снова обретаем свою индивидуальность и начинаем играть в действительно хороший хоккей.

«Не знаком со своей статистикой в чемпионате»

— Вы второй бомбардир в истории «Динамо» в КХЛ. С учётом нового контракта наверняка станете лучшим. Что это для вас значит? Следите за личной статистикой?

— Честно говоря, слежу только за официальным аккаунтом клуба в соцсетях. Не знаком со статистикой в чемпионате, не знаю, у кого сколько очков. У меня не так много времени на это. Когда возвращаюсь домой, играю с сыном, готовлю его ко сну, а после этого провожу время с женой. Просто сосредоточен на нашей команде, на победе. Стараюсь играть настолько хорошо, насколько это возможно, чтобы помочь команде выиграть.

— Вы также входите в десятку лучших бомбардиров бело-голубых не только в КХЛ, но и за всю историю. Может, знаете легенд клуба?

— Да, очевидно, Мальцев – самая большая звезда. В социальных сетях часто вижу знакомые имена, узнаю новое о ветеранах. Честно говоря, просто очень благодарен за возможность быть в команде так долго, помогать ей побеждать, играть с отличными хоккеистами. Поэтому мне не на что жаловаться, просто играю в хоккей, получаю удовольствие, стараюсь работать как можно усерднее.

— У клуба есть традиция, когда ветераны выходят на символическое вбрасывание. Вам нравится эта церемония?

— Это очень здорово – вернуть историю команде, своим знакомым болельщикам, рассказать о легендах клуба. Думаю, это стоит делать как можно чаще.

«Когда потеряли Пакетта, было трудно понять, кто мы как команда»

— Почему игра команды в нынешнем сезоне настолько нестабильна?

— Мне кажется, наш сезон можно разделить на три небольших отрезка. Сначала у нас был Седрик, который всё ещё боролся с некоторыми травмами, но при этом играл. Это очень помогало. Бо́льшая часть нашей команды была в целости и сохранности. А потом, когда мы потеряли Седрика на такой длительный период времени, было трудно понять, кто мы как команда. Разные ребята играли в разных звеньях, но взаимопонимания не было. В середине сезона произошло сразу несколько событий, у нас просто не всё шло хорошо. А потом наступил январь, случился эффект снежного кома — мы пытались собрать все важные компоненты воедино. Думаю, в последний месяц у нас начало получаться. Каждый из ребят начинает понимать свою роль в команде, это должно дать победный импульс. И сейчас самое подходящее время, потому что мы приближаемся к плей-офф. Лучше пережить трудности в середине сезона, в регулярном чемпионате, и извлечь из них уроки, чтобы в плей-офф не испытывать это на себе.

— В январе был особенно тяжёлый отрезок. Как удалось его пережить? Обсуждали проблемы в команде?

— Было странно, потому что мы играли довольно хорошо, но в третьем периоде теряли преимущество. Каждый раз, когда вели в счёте 3:1, 3:2 или 2:1, всё начинало идти наперекосяк. Совершали ошибки, которые обычно не допускаем. У нас действительно не было ответа, [почему так происходит], потому что при этом действовали мы хорошо. Полагаю, нам просто нужно было разобраться в некоторых мелких деталях. В нашей командной игре определённо были какие-то мелкие детали, которые не соответствовали тому высокому уровню, который нужен. А эти детали очень важны.

Седрик Пакетт, Джордан Уил, Никита Гусев Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Когда приходят и уходят тренеры – это плохо для команды»

— Как вы уже сказали, сезон получается действительно сложным, много событий. По ходу сезона произошла смена тренера. Быть может, адаптация к новому подходу заняла время?

— Возможно, такое и было немного, но не ведь как раз, когда Вячеслав Козлов стал нашим главным тренером, мы выиграли семь матчей подряд. Думаю, больше сказалась потеря Седрика, это отличный игрок, лидер, которого трудно заменить. Однако у нас были и другие потери: Готовец, Михеев. Теперь ещё и Фредди [Классон]. Требуется некоторое время, чтобы понять, кто может заменить их.

— Пока неизвестно, будет ли Вячеслав Козлов руководить командой в следующем сезоне. Хотели бы продолжить работу под его руководством?

— Он хорош, как и весь штаб, помощники. До сих пор они были прекрасной командой. Конечно, хочется, чтобы все сохранили свои рабочие места, продолжали двигаться вперёд. Когда в команде приходят и уходят тренеры – это всегда плохо, вредно для игроков и всего клуба. Так что – да, было бы здорово, если бы все могли остаться. Но мы профессиональные хоккеисты — что бы ни случилось, нужно собраться и усердно работать.

— Говорили с Козловым перед подписанием контракта?

— Да, немного, однако речь шла не о контракте, просто обычный разговор между игроком и тренером.

— Как поддерживаете травмированных, в том числе Седрика?

— Травмы – это тяжело, но они неотъемлемая часть хоккея. Иногда видимся с ребятами на катке, стараемся общаться как можно больше, чтобы поднять им настроение. Надеюсь, они ещё помогут команде.

— Верите, что Пакетт поможет команде в плей-офф?

— Никогда не знаешь наверняка. Мы не теряем надежды, было бы здорово, если бы он смог играть. Однако никогда не знаешь наверняка.

«Мой сын вырос в Москве, учит русский»

— Седрик, кстати, два года назад стал гражданином России. После подписания контракта у вас нет таких мыслей?

— Может быть, посмотрим. Возможно, об этом стоит подумать позже.

— Можно ли сказать, что за столь долгое время в России вы уже душой сами стали немного россиянином?

— Определённо. Мы здесь уже пять лет, мой сын, в общем-то, вырос в Москве, тоже немного учит русский. Он не знает слов, но уже может напевать гимн России, это довольно забавно. В последние пару лет в Москве я точно чувствовал себя как дома, классно быть здесь ещё два года.

Джордан Уил с сыном на Матче звёзд КХЛ Фото: ХК «Динамо» Москва

— Вы как-то сказали, что КХЛ научила вас быть готовым ко всему. Но что больше всего удивило вас в России за эти пять лет?

— Пока не приедешь сюда, не знаешь, чего ожидать. В голове складывается представление о России из всего, что рассказывают в Северной Америке в СМИ, самым большим сюрпризом для меня стало то, что 90% всего этого просто неправда. В Канаде так много общего с тем, что я делаю здесь, в Москве. У нас гораздо больше похожего, чем отличного.

«Умею читать на русском уже пару лет»

— Болельщики были приятно удивлены вашим уровнем русского языка – после победы в матче со СКА вы говорили именно на русском. Как оцениваете свои знания?

— Если из 10 возможных, где-то 1,5. С каждым годом становится всё лучше, пытаюсь выучить хотя бы по одному новому слову каждые две недели. Если я здесь, если живу в этой стране, должен стараться немного выучить язык. Изучение языка и ассимиляция, безусловно, являются частью проявления уважения к стране, в которой живёшь.

— Вы в раздевалке уверенно произнесли слоган «Одна жизнь – одна команда». Знаете ещё какие-нибудь динамовские кричалки, песни?

— Чуть-чуть песню, могу напеть (поёт песню «О, это «Динамо», славься клуб родной наш…» — Прим. «Чемпионата»).

— А откуда узнали девиз команды?

— Он написан на стенах в нашей раздевалке. Так что смотрю на него почти каждый день.

Джордан Уил Фото: ХК «Динамо» Москва

— Получается, читаете на русском уверенно?

— Да, умею читать по-русски уже пару лет как. Когда едешь на автобусе, можно разглядывать указатели и вывески на улице. Это помогает лучше выучить русский язык. Многие слова очень похожи, поэтому, когда знаешь, как их читать, лучше начинаешь и говорить.

— Многие болельщики также заметили, что при игре в большинстве с вас нередко спадает шлем. С чем это связано?

— Не понимаю, как это происходит (улыбается). Кажется, что лёд, словно магнитом, притягивает его. Были моменты, когда соперник стаскивал с меня шлем, что должно было повлечь за собой наказание, которое не назначалось, но такое случалось. Бывало, что это происходило и из-за моей ошибки.

«Быть может, в следующем сезоне побрею голову»

— Вы немного изменили имидж. Теперь всё время играете с усами. Хоккеисты часто верят в приметы. Вам это помогает? Артемий Панарин, например, побрился налысо, чтобы забивать больше…

— О да, видел в этом году. Он забил много голов после того, как избавился от волос. Усы – это что-то необычное, и в этом сезоне я просто пробую что-то новое. Возможно, в следующем сезоне у меня будут волосы только на подбородке. Посмотрим, может быть, в следующем году я побрею голову (смеётся).

— Плей-офф уже совсем скоро. На Западе очень сложная турнирная ситуация. Важно ли для вас начать серию дома?

— Думаю, именно в этом и заключается преимущество опытной команды. Если вспомнить прошлый сезон, мы начали дома плей-офф с «Ак Барсом», проиграли две встречи, но затем сравняли счёт в серии в гостях. Если доверяешь своим товарищам по команде, системе, если все на одной волне, не имеет значения – дома или на выезде [начинать]. Многие команды выигрывали, начиная на выезде.

— Стоит ли стараться выбрать более удобного соперника для себя?

— Возможно, легче играть в плей-офф с командой, с которой добился успеха [в регулярном чемпионате]. Однако это плей-офф, тут ты не можешь выбирать, с кем будешь играть в каждом раунде. Например, можно получить желаемого соперника в первом раунде, а во втором – всё будет куда сложнее. Но таков хоккей, придётся найти способ разобраться в этом и просто играть лучше, в плей-офф нет оправданий, просто нужно работать не покладая рук. А если что-то идёт не так, как хочешь, просто помогать команде изо всех сил.

— Уже два года подряд не получается в плей-офф пройти «Трактор». Нет ли особого желания встретиться в плей-офф с этой командой?

— Это в некотором роде больное место для нас в последние пару лет. Посмотрим.

— Макс Комтуа после победных домашних матчей часто делает круг почёта, празднует с болельщиками. Готовы как-нибудь к нему присоединиться? Может, после победы в финале Кубка Гагарина?

— Было бы хорошо, могли бы сделать это всей командой. Всё становится лучше, когда ты с командой.