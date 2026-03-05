КХЛ вернулась в Китай спустя шесть лет! Но праздник себе устроила только «Сибирь»

«Шанхай» очень долгое время не проводил по-настоящему домашние матчи, играя то в Мытищах, то в Санкт-Петербурге, и стал даже немного раздражать жителей города на Неве своими конкурсами и анонсами, а также слегка провокационными акциями, типа обмена атрибутики СКА на атрибутику «драконов». Поэтому когда в Санкт-Петербурге узнали, что «Шанхай» едет на две игры в Китай, то очень взбодрились, новости их обрадовали, ведь «посылают» «драконов» в Поднебесную уже очень давно.

В последний раз в КХЛ китайская команда играла в Китае в январе 2020 года — «Куньлунь» в Пекине одолел хабаровский «Амур», а сразу после этого началась пандемия коронавируса. В том сезоне «драконы» последний номинально домашний матч регулярки проводили в Новосибирске. К чему всё это? Да к тому, что в феврале 2026-го «Шанхаю» предстояло вернуться в Китай встречей с «Сибирью», которая стремится не пустить в плей-офф «Амур». Вот так всё переплелось.

«Сибирь» до вынесенного матча угодила в небольшую серию поражений, а «Шанхайские Драконы» не хотели ударить лицом в грязь, играя наконец-то перед своими родными болельщиками. Встреча началась на средних скоростях, видимо, соперники привыкали к размерам площадки, которая представляла собой уже подзабытый болельщиком в КХЛ «аэродром».

В первом периоде пытался отличиться форвард гостей Валентин Пьянов, очень ярко действовал у бортов и прессинговал в средней зоне, доводил шайбу до вратаря «драконов» Дмитрия Шикина, который внезапно стал основным голкипером команды, когда три других вратаря «Шанхая» получили травмы.

Напряжённый характер игры почувствовался, когда капитан «Сибири» Сергей Широков стал спорить с судьями в середине первого периода, а после нескольких пауз был удалён игрок «драконов» Нейт Сюсиз. Казалось бы, таким подарком нужно было воспользоваться сибирякам, однако защитники хозяев не пускали шайбу к Шикину, а там, где пускали — голкипер был на месте.

Грустно, но даже после яркой возможности «Шанхая» забросить свою шайбу в большинстве, случившегося из-за штрафа гостей за нарушение численного состава, ничего интересного в матче не произошло — за четыре минуты до конца игры всего на две команды было сделано 12 практически безопасных бросков. На трибунах оказалось пустынно, и было слышно, как дышат тренеры на скамейках.

Что тут скажешь? Первый период прошёл достаточно тухло, единственные, кто смог порадовать малочисленных зрителей, были Никита Попугаев, прошедший по центру и неплохо бросивший с кистей, а также сотворивший несколько хороших сейвов Дмитрий Шикин.

Второй период хозяева начали в большинстве, однако у них ничего особенного не вышло и ярких моментов не появилось. Кроме того, «Сибирь» смогла подкараулить хозяев в концовке меньшинства и бросить по воротам Шишкина. Нужно отдать должное голкиперу — отыграл он свой момент хорошо, удачно выбрав позицию и своевременно отбив шайбу. Можно отметить Михаила Абрамова и Семёна Кошелева, которые из практически 100-процентных позиций сотрясали бросками штанги.

Уже к середине второй двадцатиминутки команды смогли организовать хоть что-то похожее на борьбу, у Ника Меркли были две шикарные попытки забросить шайбу, но их также здорово смог купировать Михаил Бердин… К экватору встречи вообще сложилось ощущение, что в кубковую восьмёрку сибиряки не спешат, матчи в Китае тоже никому особо не нужны — обе команды как будто не проявляли интерес к забитым голам. Даже Адам Кленденинг не «привозил» в свои ворота, а комментатор в трансляции вспоминал такую команду, как «Югра», что говорило о том, насколько тягомотно выглядела встреча.

Но на 30-й минуте, когда самим хоккеистам стало совсем невмоготу и начали ломаться клюшки, Уайатт Калинюк сотоварищи упустили в середине площадки шайбу, тем самым предоставив Кошелеву шанс завершить атаку броском по воротам Шикина. Результатом этой ошибки стала первая шайба в игре — голкипера «драконов» обдали ледяной стружкой, и он, отбив первый бросок, не смог среагировать на добивание Антона Косолапова, так что тот отправил шайбу уже в пустые ворота.

После этого пошёл более активный хоккей. «Сибирь» получила шанс увеличить преимущество в большинстве, «драконы» отбились, а одна из заварушек на пятачке ворот Шикина привела к яркой драке между Джейком Бишоффом и Энди Андреоффом.

Кулачный поединок взбодрил обоих соперников, они выдали пятиминутный отрезок без пауз. Несмотря на пропущенную шайбу, Дмитрий Шикин показал, что он не растерял навыки игры и не зря был признан «драконами» лучшим в прошлом победном матче. К концу периода, несмотря на разницу в одну шайбу, не ощущалось, что «Шанхай» проигрывает, а по статистике хозяева и вовсе перебрасывали «Сибирь».

Третий период начался не очень активно, но уже на 46-й минуте игры Никита Попугаев бахнул от синей линии, довёл шайбу до ворот Бердина, там её подобрал Паркер Фу и наконец сравнял счёт, что было полезно хотя бы для интриги.

Любопытно, что обе команды выбрали игровой стиль практически без силовых приёмов, это был абсолютно интеллигентный матч, не считая базовой драки во втором периоде. Зная, как шанхайцы любят вдавить соперника в борт, видеть такое было довольно необычно. Сказать, что при равном счёте игра пошла как-то стремительно, было нельзя, однако в какой-то момент Вячеслав Лещенко смог убежать на рандеву к Шикину на максимальной скорости и снова вывел «Сибирь» вперёд. И эта шайба оказалась финальной в матче и победной.

Удивительно, но ожидание от встречи и реальность не совпали. В «СКА Арене» практически каждый матч превращается в своего рода стендап, игры, танцы, песни в обязательной программе, гремит собственный барабанщик. Сегодня же всё выглядело так, будто хоккей совсем неинтересен многомиллионному населению Китая, и любые 30 болельщиков, что посещают домашние игры в Питере, могли бы дать фору четырём с небольшим тысячам китайским зрителям, посетившим встречу в Шанхае.

Одним из важных аспектов было то, как Митч Лав поведёт себя в самом конце игры, как попробует сравнять счёт. За три минуты до конца основного времени Майк Келли уже достал свою доску и стал объяснять, что и кому надо делать — через 10 секунд ворота «драконов» уже были пустыми. Ещё через минуту Трой Джозефс пытался забить гол, но Бердин был великолепен. «Сибирь» трижды бросала по пустым воротам, но безуспешно, всё своё время в формате «6 на 4» «драконы» провели в зоне Новосибирска, однако в итоге отдали гостям победу. Что это значит? Интересное продолжение жизни у «Сибири», а также огромное количество работы для Митча Лава.