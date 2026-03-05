Трансферный дедлайн НХЛ выходит тухлым. Почему так происходит?

Трансферный дедлайн НХЛ наступит уже через сутки, причём бо́льшая часть этого времени уйдёт на неспокойный сон менеджеров. Даже если представить, что они в это время будут питаться быстрой лапшой и ночевать в пакете, времени остаётся крайне мало — и, что важнее, за предшествующее время сделано не так много.

Рынок обменов в лиге в последний год как будто был заморожен. Летом инсайдеры на фоне роста потолка обещали невиданное межсезонье с кучей переходов — ничего, команды просто сохранили своих лидеров. Перед олимпийской паузой обещали «мини-дедлайн», но случился только обмен Панарина — и то из-за того, что «Рейнджерс» форсировали такой переход отправкой Артемия в запас. Наконец, на полноценном дедлайне пока всё довольно грустно.

Реальные претенденты на чемпионство не усиливаются — а если усиливаются, то это стоит ресурсов. Сегодня «Колорадо» отдал за третьего центра Николя Руа пик первого раунда и ещё сверху пятый раунд, «Вегас» за возвращение более скромного Ника Дауда отдал второй, третий раунды плюс вратаря из фарм-клуба. Сколько ж тогда клубы должны просить за условного Стивена Стэмкоса?

У этого затишья есть несколько причин. Очень важная — изменение правил самой НХЛ. Напоминаем, в чём суть: в плей-офф вводится потолок зарплат, сумма кэпхитов хоккеистов в заявке на матч не должна превышать верхний лимит, установленный в регулярке. Однако если в регулярном чемпионате при расчёте потолка идут только те встречи, что игрок провёл за свой клуб, то в плей-офф считается полная сумма.

Пока обмен Макккензи Уигара — главное событие дедлайна Фото: Ben Jackson/Getty Images

Что это значит? Раньше клуб, который приобрёл бы Артемия Панарина после 75% сезона, учитывал в платёжке лишь 25% его контракта. При этом работали трюки с двойным удержанием зарплат: старый клуб удерживал половину зарплаты, потом обменивал в клуб, удерживавший ещё половину — и таким образом даже от четверти контракта могла остаться ещё четверть. Теперь же Панарин будет стоить «Лос-Анджелесу» в плей-офф (если клуб туда попадёт) $ 5,8 млн. Сергей Бобровский при удержании 50% контракта будет стоить $ 5 млн.

Конечно же, теперь клубам с уже устоявшимися составами очень сложно впихнуть большой контракт к себе. Все привыкли, что на дедлайне редко расстаются с действующими игроками состава, отдавая в основном молодёжь и драфт-пики. Однако теперь суперклуб построить очень сложно. Эти правила должны были вступить в силу в новом году, однако НХЛ неожиданно ввела их в действие уже сейчас. Клубы не были готовы к этому и теперь очень недовольны.

«У клубов были планы — и внезапно в сентябре лига меняет правила. Это какая-то шарашкина контора», — заявил один из менеджеров ESPN. Агенты жалуются, что новые правила были доведены до всех сторон буквально перед стартом регулярного чемпионата. В результате менеджеры прогнозируют мёртвый рынок и ожидают, что в основном будут менять игроков, которые получают менее $ 1,5 млн.

Это, впрочем, не единственный фактор. Важнее то, что на рынке не так много доступных игроков. Обычно к моменту дедлайна уже достаточно команд понимает, что бороться за плей-офф бесполезно. А сколько явных продавцов сейчас? «Калгари», «Ванкувер», «Сент-Луис», «Рейнджерс», ну и «Нэшвилл» на днях всё-таки решил обменять ролевых игроков. Бо́льшая часть клубов до сих пор борется за плей-офф и не в том положении, чтобы продавать.

Что происходит в таком случае? Правильно, цены резко растут. Это видно по обменам «Нэшвилла», который продал форварда Коула Смита за пик третьего раунда и защитника из АХЛ. При этом Смит — обычный ролевик из четвёртого звена, стандартная прошивка «большой — бить — бегать», такие раньше обходились явно дешевле. Это видно и по упомянутому выше обмену Руа.

Ещё летом говорилось, что почти все клубы НХЛ ищут второго центра или просто сильного центра — на дедлайне ситуация не поменялась. При этом в прессе мусолят одни и те же имена: Стэмкос, О’Райлли, Кадри, Трочек. Показательно, что им всем уже за 30, кому-то даже сильно за 30. Можно замахнуться на Роберта Томаса, он в самом соку, но за него просят конскую компенсацию. Опять же: чем меньше опций, тем выше цена — и легко представить, почему клубы осторожничают.

Наконец, не самый очевидный, однако довольно важный фактор — пункты о запрете на обмен. Они в коллективном соглашении самые разнообразные: полный запрет на перемещение (то есть в АХЛ игрока не отправить), полный запрет на обмены, частичный запрет на обмен. Частичный может варьироваться: 10 команд, куда менять можно; 12 команд, куда менять нельзя — но каждая эта вариация связывает менеджерам руки.

И в НХЛ этих опций гигантское количество. В НБА в какой-то момент опция запрета на обмен была лишь у трёх баскетболистов, хотя Ассоциация давно считается «лигой игроков». В хоккее в одной лишь «Каролине» у целых 14 (!) игроков та или инуя форма запрета на переход. Это можно понять в случае Ахо или Свечникова, но запрет на перемещение получают игроки нижних звеньев типа Уильяма Каррье.

Колтон Парэйко не захотел в «Баффало» Фото: Leila Devlin/Getty Images

Это уже расстроило как минимум один обмен на дедлайне. Канадский олимпионик Колтон Парэйко отказался снимать запрет на обмен ради перехода в «Баффало», хотя с точки зрения трансферной стоимости клуб сделал хорошее предложение. Даже непонятно, что должны сделать «клинки», чтобы игроки соглашались переходить к ним: в этом году клуб наконец идёт высоко, и у него отличный молодой костяк. Обсуждение обмена Роберта Томаса между этими клубами якобы сорвалось по той же причине.

У менеджеров есть ещё 24 часа, чтобы удивить болельщиков и самих себя. Однако шансы на то, что мы увидим что-то реально интересное, потихоньку тают.