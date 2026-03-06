«Салават» вышел в плей-офф, скандальная дисквалификация игрока «Динамо». Итоги дня в КХЛ

Представляем дайджест главных событий в КХЛ за 5 марта 2026 года.

«Салават Юлаев» обыграл «Амур» и оформил выход в плей-офф КХЛ

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Амуром» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Победу одержали уфимцы со счётом 4:1.

На 14-й минуте матча счёт открыл нападающий «Салавата Юлаева» Артём Пименов с передач Данила Алалыкина и Сергея Варлова. «Амур» сравнял счёт в конце первого периода — отличился Данил Юртайкин. На 28-й минуте матча гости вновь вышли вперёд после гола Егора Сучкова с передач Шелдона Ремпала и вратаря Семёна Вязового. На последней минуте второго периода Евгений Кузнецов удвоил преимущество уфимцев. Девин Броссо забросил четвёртую шайбу «Салавата Юлаева» в пустые ворота в концовке встречи.

Эта победа позволила «Салавату Юлаеву» оформить выход в плей-офф. Уфимцы стали пятым клубом Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, вышедшим в розыгрыш Кубка Гагарина. Ранее это сделали «Металлург», «Авангард», «Ак Барс» и «Автомобилист». «Амур» продолжает борьбу за плей-офф, отставая от «Сибири» на три очка.

«Адмирал» крупно обыграл «Нефтехимик» со счётом 7:3, Старков оформил дубль

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Адмиралом» и нижнекамским «Нефтехимиком». Уверенную победу одержали хозяева площадки со счётом 7:3.

Дублем отметился нападающий «Адмирала» Степан Старков. Ещё по шайбе в составе дальневосточной команды забросили Егор Чезганов, Артём Кудашов, Дмитрий Дерябин, Даниэль Усманов и Иван Муранов. Шайбы за «Нефтехимик» забросили Герман Точилкин, Евгений Митякин и Иван Николишин.

«Нефтехимик» потерпел четвёртое поражение подряд. Ответную встречу команды проведут вновь во Владивостоке 7 марта.

«Сибирь» в вынесенном матче КХЛ в Китае победила «Шанхайских Драконов»

В Шанхае (Китай) на стадионе «Восток» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Шанхайскими Драконами» и новосибирской «Сибирью». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В середине второго периода Антон Косолапов открыл счёт во встрече. На шестой минуте третьего периода Паркер Фу восстановил равенство в счёте. Спустя три минуты Вячеслав Лещенко сделал счёт 2:1 в пользу гостей.

«Сибирь» прервала свою серию поражений из четырёх матчей.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Шанхайские Драконы» 7 марта примут в Шанхае «Барыс». «Сибирь» 7 марта сразится в Казани с местным «Ак Барсом».

«Адмирал» и «Барыс» потеряли шансы на выход в плей-офф КХЛ

После победы «Сибири» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Шанхайскими Драконами» сразу два клуба Восточной конференции потеряли шансы на выход в плей-офф КХЛ — «Адмирал» и «Барыс».

Таким образом, единственной командой вне восьмёрки на Востоке КХЛ, которая ведёт борьбу за участие в Кубке Гагарина, является хабаровский «Амур», занимающий девятое место с 55 очками после 62 матчей. «Сибирь», идущая на восьмом месте, имеет в активе 60 очков после 62 проведённых встреч.

Защитник московского «Динамо» Сергеев за контакт с арбитром дисквалифицирован на три матча

Защитник московского «Динамо» Артём Сергеев за контакт с арбитром во встрече с «Автомобилистом» (0:4) дисквалифицирован на три матча, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника московского «Динамо» Артёма Сергеева по п. 1.27 статьи 29 дисциплинарного регламента КХЛ (намеренно применяет физическую силу в любой форме в отношении судьи), дисквалифицировать его на три матча и подвергнуть денежному штрафу», — сказано в сообщении КХЛ.

СКА обыграл в овертайме одного из лидеров Запада КХЛ минское «Динамо»

В Минске (Беларусь) на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и санкт-петербургским СКА. Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.

На 12-й минуте второго периода Матвей Поляков открыл счёт во встрече. Спустя ровно 60 секунд Алекс Лимож восстановил равенство в счёте. В овертайме Сергей Сапего принёс СКА победу.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» 9 марта сыграет в гостях с московскими одноклубниками. СКА также встретится с московским «Динамо» в гостях, однако 7 марта.

Матчи 6 марта

