Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Питтсбург – Баффало – 1:5, видео, голы, обзор матча чемпионата НХЛ, Малкин получил матч-штраф

Малкину грозит дисквалификация? Он заехал клюшкой по горлу капитану «Баффало»
Елена Кузнецова
Комментарии
Евгений получил матч-штраф, а «Питтсбург» проиграл 1:5.

Беда не приходит одна – «Питтсбург» на прошлой неделе потерял Сидни Кросби, который приехал с Олимпиады-2026 с травмой ноги и выбыл минимум на месяц. А сегодня в матче с «Баффало» Евгений Малкин так начудил, что теперь ему светит дисквалификация.

Игра развивалась необычно с самого начала – в первом периоде команды забивали исключительно в меньшинстве! Крис Летанг не удержал шайбу на синей линии, и Райан Маклауд убежал в контратаку и разобрался с Артуром Шиловым. На это «Питтсбург» ответил симметрично – отобрал шайбу в своей зоне и отправил в прорыв Брайана Раста, который продавил Джоша Норриса и Расмуса Далина и с неудобной сравнял счёт.

Малкин же начудил на старте второго периода, закусившись с Далином у ворот. Капитан «Баффало» несколько раз ударил его в грудь, и россиянин не сдержался — замахнулся клюшкой и грязно заехал тому сначала по шлему, а затем по горлу. Евгений хотел продолжения и сбросил краги, но шведский защитник драться отказался.

Обоих отправили в штрафные боксы, но, посовещавшись, судьи выписали Малкину две минуты за толчок клюшкой, пять — за удар клюшкой, и матч-штраф, так как его действия были намеренными, а не случайными. А это значит, ему маячит дисквалификация, особенно учитывая, что Евгений ранее уже получал подобные наказания. В 2009 году его отстранили на один матч за грубость, а в 2022-м он получил наказание в четыре матча за удар клюшкой в лицо. Это может повлиять на решение департамента по безопасности игроков НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 марта 2026, пятница. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
1 : 5
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Маклауд – 12:00 (sh)     1:1 Раст (Киндел) – 14:48 (sh)     1:2 Норрис (Доун, Байрэм) – 24:10 (pp)     1:3 Так (Пауэр, Томпсон) – 26:18 (sh)     1:4 Пауэр (Норрис, Эстлунд) – 30:30     1:5 Самуэльссон – 56:53    

В пятиминутном большинстве после удаления Малкина «Баффало» забил только один раз, но этот гол оказался победным. Почти сразу же гости увеличили отрыв ещё одной шайбой в меньшинстве в исполнении Алекса Така, а затем добавили ещё и в равных составах. «Питтсбург» в третьем периоде рано снял вратаря, но отыграться не смог, только получил ещё одну пробоину. 1:5 в матче и второе поражение подряд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Пингвины» на данный момент занимают второе место в Столичном дивизионе, но никакого очкового запаса у них нет, а конкуренция очень плотная. Если в ближайшее время они останутся уже без двух главных центрфорвардов, удержаться в восьмёрке будет непросто. Возможно, генеральный менеджер Кайл Дубас попробует в последний момент выменять ещё одного нападающего? Дедлайн по переходам наступит в 23:00 мск сегодня, 6 марта.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android