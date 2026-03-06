Малкину грозит дисквалификация? Он заехал клюшкой по горлу капитану «Баффало»

Беда не приходит одна – «Питтсбург» на прошлой неделе потерял Сидни Кросби, который приехал с Олимпиады-2026 с травмой ноги и выбыл минимум на месяц. А сегодня в матче с «Баффало» Евгений Малкин так начудил, что теперь ему светит дисквалификация.

Игра развивалась необычно с самого начала – в первом периоде команды забивали исключительно в меньшинстве! Крис Летанг не удержал шайбу на синей линии, и Райан Маклауд убежал в контратаку и разобрался с Артуром Шиловым. На это «Питтсбург» ответил симметрично – отобрал шайбу в своей зоне и отправил в прорыв Брайана Раста, который продавил Джоша Норриса и Расмуса Далина и с неудобной сравнял счёт.

Малкин же начудил на старте второго периода, закусившись с Далином у ворот. Капитан «Баффало» несколько раз ударил его в грудь, и россиянин не сдержался — замахнулся клюшкой и грязно заехал тому сначала по шлему, а затем по горлу. Евгений хотел продолжения и сбросил краги, но шведский защитник драться отказался.

Обоих отправили в штрафные боксы, но, посовещавшись, судьи выписали Малкину две минуты за толчок клюшкой, пять — за удар клюшкой, и матч-штраф, так как его действия были намеренными, а не случайными. А это значит, ему маячит дисквалификация, особенно учитывая, что Евгений ранее уже получал подобные наказания. В 2009 году его отстранили на один матч за грубость, а в 2022-м он получил наказание в четыре матча за удар клюшкой в лицо. Это может повлиять на решение департамента по безопасности игроков НХЛ.

В пятиминутном большинстве после удаления Малкина «Баффало» забил только один раз, но этот гол оказался победным. Почти сразу же гости увеличили отрыв ещё одной шайбой в меньшинстве в исполнении Алекса Така, а затем добавили ещё и в равных составах. «Питтсбург» в третьем периоде рано снял вратаря, но отыграться не смог, только получил ещё одну пробоину. 1:5 в матче и второе поражение подряд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Пингвины» на данный момент занимают второе место в Столичном дивизионе, но никакого очкового запаса у них нет, а конкуренция очень плотная. Если в ближайшее время они останутся уже без двух главных центрфорвардов, удержаться в восьмёрке будет непросто. Возможно, генеральный менеджер Кайл Дубас попробует в последний момент выменять ещё одного нападающего? Дедлайн по переходам наступит в 23:00 мск сегодня, 6 марта.