Лос-Анджелес – Айлендерс – 5:3, видео, голы, обзор матча чемпионата НХЛ, первый гол Панарина за Кингз

Есть первый гол Панарина за «Лос-Анджелес»! Прошил Сорокина, когда тот был без клюшки
Елена Кузнецова
Есть первый гол Панарина за «Лос-Анджелес»!
«Короли» впервые выиграли при новом тренере.

У «Лос-Анджелеса» новая жизнь – после отставки главного тренера Джима Хиллера его обязанности принял на себя Ди Джей Смит. И сегодня «короли» добыли при нём первую победу.

Став главным, Смит первым делом сделал то, что давно напрашивалось – поставил Артемия Панарина и Адриана Кемпе к Анже Копитару. Они уже выходили вместе на одну смену ещё в проигранном матче с «Вегасом» и сразу же забили гол, а теперь стали играть вместе на постоянной основе.

Эта связка, правда, в большинстве снова забила в игре с «Колорадо», а сегодня случилось долгожданное событие – первый гол Панарина после обмена из «Рейнджерс»! С «Айлендерс» «короли» начали бодро и доминировали, соперник просто нигде за ними не успевал.

Артемий открыл счёт уже на четвёртой минуте – Сорокин в это время остался без клюшки, а его партнёры все свалились на один борт, оставив Панарина в полном одиночестве перед воротами. Он получил передачу от Копитара, спокойно прицелился и издевательски бросил над блином.

Панарин в 10-й раз в карьере забросил не меньше 20 шайб за сезон, став первым незадрафтованным игроком после Мартена Сан-Луи, которому покорилось это достижение.

Сорокин остаток периода держал «Айлендерс» в игре, как мог, а во втором периоде «островитяне» добавили в агрессии, но пропустили дважды за полторы минуты. Сначала Самуэль Хелениус мощным силовым приложил Суси у борта, заставив того расстаться с шайбой, затем сам же и забил. Дальше Майки Андерсон пальнул издалека через трафик – Сорокин, кажется, даже не видел момент броска.

Бо Хорват подарил «Айлендерс» надежду – за секунду до перерыва было назначено вбрасывание в зоне «Лос-Анджелеса». Жан-Габриэль Пажо чисто его выиграл, и Хорват моментально послал шайбу в ворота. Она пересекла линию за 0,2 секунды до сирены!

В третьем периоде Алекс Лаферрье в большинстве проехал через всю площадку, без сопротивления прошёл трёх соперников и сделал счёт 3:1. Адам Пелеч затем реализовал выход два в одного в меньшинстве, но «Лос-Анджелес» быстро ответил голом Кемпе. «Островитяне» сняли вратаря за восемь с половиной минут до сирены, но больше забить не смогли, хотя и не пропустили.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 марта 2026, пятница. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
5 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Панарин (Копитар, Андерсон) – 03:17     2:0 Хелениус (Мэлотт, Уорд) – 34:20     3:0 Андерсон (Даути, Кемпе) – 35:51     3:1 Хорват (Пажо) – 39:59     4:1 Лаферрье (Кларк, Кемпер) – 42:30 (pp)     4:2 Пелеч (Пажо) – 44:30 (sh)     5:2 Кемпе (Кларк, Панарин) – 48:30     5:3 Хейнеман (Шефер, Барзал) – 58:01    

«Лос-Анджелес» всего лишь в пятый раз в сезоне и впервые с декабря забил пять голов за матч с игры (в январе были две победы по буллитам со счётом 5:4). И смог догнать по очкам «Сан-Хосе», а от зоны плей-офф «Кингз» теперь отделяет три очка.

