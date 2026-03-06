«Вашингтон» выбросил белый флаг? Обменял легенду, который всю карьеру провёл с Овечкиным

Утром 6 марта мск «Вашингтон Кэпиталз» осуществил один из самых резонансных обменов в истории организации. Американский клуб отправил в «Анахайм Дакс» защитника Джона Карлсона, который на протяжении всей своей 17-летней карьеры в НХЛ защищал цвета «столичных».

Джон был выбран «Вашингтоном» в первом раунде (под 27-м номером) драфта НХЛ 2008 года. Вместе с командой Карлсон стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году. 36-летний Карлсон является лучшим защитником в истории франшизы по количеству матчей (1143), голов (166), передач (605) и, соответственно, очков (771).

Столичный клуб получил выбор в первом раунде драфта НХЛ 2026 или 2027 года, а также выбор в третьем раунде драфта НХЛ – 2027. В случае выхода в плей-офф в 2026-м «Анахайм» передаст свой выбор в первом раунде драфта 2026 года «Вашингтону». Если же «Дакс» не выйдут в плей-офф НХЛ в сезоне-2025/2026, у клуба есть возможность сохранить свой выбор в первом раунде драфта 2026 года и передать выбор в первом раунде драфта-2027 «Вашингтону».

«С момента прихода в нашу организацию 17 лет назад Джон Карлсон каждый день являл собой пример того, что значит быть игроком «Вашингтон Кэпиталз». Целеустремлённость, лидерские качества, настойчивость и мастерство Джона помогли нашей франшизе достичь новых высот и закрепили за ним статус краеугольного камня и одного из величайших игроков в истории «Кэпиталз». Его вклад в нашу организацию и сообщество «Вашингтона» как на льду, так и за его пределами, неизмерим. Мы невероятно благодарны за всё, что Джон дал нашей команде, желаем ему и его семье всего наилучшего в будущем в «Анахайме», — прокомментировал обмен генеральный менеджер «Вашингтона» Крис Патрик.

Джон Карлсон Фото: Patrick Smith/Getty Images

После ухода Карлсона российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин потерял ещё одного друга, с которым они совместно писали лучшие страницы в истории столичного клуба. В феврале 2023 года «Кэпиталз» расстались с российским защитником Дмитрием Орловым, обменяв его в «Бостон Брюинз». Фактически именно та сделка может считаться своего рода точкой отсчёта постепенной перестройки «столичных».

В следующем сезоне Ови лишился главного центра в своей карьере – Никласа Бекстрёма. Шведский форвард ещё был связан контрактом с «Вашингтоном», но был вынужден досрочно завершить выступления в НХЛ по состоянию здоровья. В скором времени «Кэпиталз» распрощались с Евгением Кузнецовым, и вот теперь американская команда рассталась с Карлсоном.

В нынешнем сезоне Джон вроде уже потерял статус главного атакующего защитника «Кэпиталз». Его забрал канадский защитник Джейкоб Чикран, к этому моменту уже набравший 49 (22+27) очков. Но при этом нельзя утверждать, что Карлсон ехал с ярмарки. В 55 матчах регулярки американский ветеран отметился 46 (10+36) очками и на момент обмена входил в топ-5 бомбардиров столичной команды в этом сезоне.

Материалы по теме В «Анахайме» высказались о приходе Карлсона в результате обмена с «Вашингтоном»

Свой последний матч за «Вашингтон» Джон отыграл ровно месяц назад – 6 февраля 2026 года. После олимпийской паузы из-за проблем со здоровьем Карлсон на льду не появлялся. Возможно, именно это обстоятельство подтолкнуло руководство «Кэпиталз» к трейду своего ветерана. Тем более контракт Карлсона с кэпхитом $ 8 млн был рассчитан до завершения текущего сезона. И сейчас подвернулся удобный момент, чтобы выручить за Джона драфт-пики на будущую перспективу.

Джон Карлсон Фото: Carmen Mandato/Getty Images

К тому же днём ранее «Кэпиталз» расстались ещё и с Ником Даудом, который выступал за «Вашингтон» с 2018 года. Взамен «Кэпиталз» получили выбор во втором раунде драфта НХЛ — 2029, выбор в третьем раунде драфта-2027 и вратаря Йеспера Викмана.

«За восемь невероятных сезонов, проведённых в нашей организации. За твоё лидерство и преданность делу как на льду, так и за его пределами. За тот неизгладимый след, который ты оставил в жизни сообщества «Вашингтона». Спасибо, Даудер!» — сказано в сообщении команды.

Если говорить о текущем турнирном положении, «Вашингтон» как будто бы ещё находится в реальной борьбе за выход в плей-офф. На данный момент команда Спенсера Карбери занимает 11-е место в Восточной конференции, отставая от зоны уайлд-кард всего на четыре очка. Однако у «Монреаль Канадиенс» (первое место в зоне уайлд-кард) и «Бостон Брюинз» (второе место в зоне уайлд-кард) несколько матчей в запасе относительно «Кэпиталз». И есть ощущение, что обменами Дауда и Карлсона само руководство «Кэпиталз» фактически выбрасывает белый флаг, прекращая борьбу в этом чемпионате и сосредотачиваясь на подготовке к новым сезонам.

«Можно с уверенностью сказать, что игроки сегодня в полном замешательстве после того, как Дауда и Карлсона обменяли. По словам некоторых членов команды, все в раздевалке пребывают в состоянии шока», — написал инсайдер НХЛ Дэвид Паньотта.

Стоит заметить, что после нескольких обменов у «Вашингтона» уже 22 выбора на следующих трёх драфтах Национальной хоккейной лиги. Четыре из этих пиков приходится на первый раунд и девять — на первые три раунда.

По годам эти выборы распределены так:

2026

1 (x2*), 4 (x2), 5, 6 и 7;

2027

1, 2, 3 (x2), 4, 5, 7 (x2);

2028

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

* в зависимости от игры «Анахайма» по условиям обмена Карлсона.

Роль Карлсона в обновлённом «Вашингтоне» должен будет взять на себя Коул Хатсон. 19-летний американец является продолжателем династии Хатсон. Его брат уже зажигает в «Монреале», а Коулу прочат столь же яркое будущее. Если же говорить более глобально, теперь многое зависит от того, каким образом руководство «Вашингтона» сможет распорядиться тем богатством, которое они насобирали.

Для нас же главная интрига, конечно, заключается в том, что решит насчёт своего будущего в НХЛ сам Овечкин. Планирует ли 40-летний форвард задержаться в «Кэпиталз» ещё и на следующий сезон, чтобы принять участие в построении нового коллектива, или посчитает нужным поставить точку в своей легендарной карьере в НХЛ по завершении нынешней регулярки.