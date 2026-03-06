«Применял физическую силу в отношении судьи». Игрока в КХЛ забанили на несколько матчей

В первом периоде матча регулярного чемпионата КХЛ между московским «Динамо» и «Автомобилистом» произошёл спорный эпизод. После вбрасывания в зоне хозяев защитник бело-голубых Артём Сергеев в борьбе за шайбу сбил с ног линейного арбитра, за что получил удаление до конца матча. Казалось бы, несчастный случай, однако судьи расценили этот эпизод иначе.

«Мы сейчас посмотрели этот момент. Думаю, это несчастный случай. Он пошёл сначала по большой [дуге] его обкатывать, понял, что не успевает. Хотел затормозить, здесь клюшка… Как мне объяснили судьи, это нарушение. Судья занял позицию. Игрок не имеет права в него въезжать. Надо тормозить. Даже если рядом шайба, нужно искать возможность, чтобы не въезжать», — сказал после встречи главный тренер динамовцев Вячеслав Козлов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

А уже накануне из лиги пришёл куда более суровый вердикт.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника московского «Динамо» Артёма Сергеева по п. 1.27 статьи 29 дисциплинарного регламента КХЛ (намеренно применяет физическую силу в любой форме в отношении судьи), дисквалифицировать его на три матча и подвергнуть денежному штрафу», — сказано в сообщении КХЛ.

С одной стороны, наказание для Сергеева выглядит чересчур жёстким. Можно было, конечно, его смягчить. С другой стороны, подобные нарушения чреваты очень серьёзными травмами. Особенно для судей, у которых нет такой мощной и современной защитной экипировки, как у хоккеистов. Велика вероятность на ровном месте получить опасные рассечения, переломы, растяжения и вывихи. И, безусловно, хоккеисты должны контролировать своё катание, особенно на столь высоком профессиональном уровне. Злого умысла в действиях Артёма не было, но, опять же, случиться после такого контакта могло всё что угодно. Нужно быть внимательнее, так что выписанное наказание станет для Сергеева уроком.

Схожий эпизод с участием Григория Дронова: Официально Защитник «Трактора» Дронов за толчок линейного судьи дисквалифицирован на пять матчей

Сразу вспоминается чем-то похожий эпизод с участием защитника «Трактора» Григория Дронова. Кстати, тоже в матче с «Автомобилистом». Правда, тогда всё выглядело страшнее, ещё и последовал толчок в спину судьи, поэтому и наказание для игрока оказалось более суровым: помимо штрафа, сразу пять (!) матчей дисквалификации.

В общем, судей в хоккее (да и во всех других видах спорта) трогать нельзя. Пора бы это уже запомнить и не наступать на одни и те же грабли. Тогда ни штрафы платить не придётся, ни матчи пропускать.