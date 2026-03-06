Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Защитника московского Динамо Артёма Сергеева дисквалифицировали на три матча КХЛ, видео

«Применял физическую силу в отношении судьи». Игрока в КХЛ забанили на несколько матчей
Павел Панышев
Игрока в КХЛ забанили на несколько игр
Комментарии
Разбираемся, виноват ли защитник московского «Динамо» Артём Сергеев или произошёл несчастный случай.

В первом периоде матча регулярного чемпионата КХЛ между московским «Динамо» и «Автомобилистом» произошёл спорный эпизод. После вбрасывания в зоне хозяев защитник бело-голубых Артём Сергеев в борьбе за шайбу сбил с ног линейного арбитра, за что получил удаление до конца матча. Казалось бы, несчастный случай, однако судьи расценили этот эпизод иначе.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 марта 2026, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 4
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Шаров (Кизимов, Бусыгин) – 07:05 (5x5)     0:2 Спронг (Кизимов, Зборовский) – 24:10 (5x5)     0:3 Шашков (Романцев, Тарасов) – 38:37 (5x5)     0:4 Бусыгин (Шаров, Спронг) – 43:39 (5x5)    

«Мы сейчас посмотрели этот момент. Думаю, это несчастный случай. Он пошёл сначала по большой [дуге] его обкатывать, понял, что не успевает. Хотел затормозить, здесь клюшка… Как мне объяснили судьи, это нарушение. Судья занял позицию. Игрок не имеет права в него въезжать. Надо тормозить. Даже если рядом шайба, нужно искать возможность, чтобы не въезжать», — сказал после встречи главный тренер динамовцев Вячеслав Козлов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

А уже накануне из лиги пришёл куда более суровый вердикт.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника московского «Динамо» Артёма Сергеева по п. 1.27 статьи 29 дисциплинарного регламента КХЛ (намеренно применяет физическую силу в любой форме в отношении судьи), дисквалифицировать его на три матча и подвергнуть денежному штрафу», — сказано в сообщении КХЛ.

С одной стороны, наказание для Сергеева выглядит чересчур жёстким. Можно было, конечно, его смягчить. С другой стороны, подобные нарушения чреваты очень серьёзными травмами. Особенно для судей, у которых нет такой мощной и современной защитной экипировки, как у хоккеистов. Велика вероятность на ровном месте получить опасные рассечения, переломы, растяжения и вывихи. И, безусловно, хоккеисты должны контролировать своё катание, особенно на столь высоком профессиональном уровне. Злого умысла в действиях Артёма не было, но, опять же, случиться после такого контакта могло всё что угодно. Нужно быть внимательнее, так что выписанное наказание станет для Сергеева уроком.

Схожий эпизод с участием Григория Дронова:
Официально
Защитник «Трактора» Дронов за толчок линейного судьи дисквалифицирован на пять матчей

Сразу вспоминается чем-то похожий эпизод с участием защитника «Трактора» Григория Дронова. Кстати, тоже в матче с «Автомобилистом». Правда, тогда всё выглядело страшнее, ещё и последовал толчок в спину судьи, поэтому и наказание для игрока оказалось более суровым: помимо штрафа, сразу пять (!) матчей дисквалификации.

В общем, судей в хоккее (да и во всех других видах спорта) трогать нельзя. Пора бы это уже запомнить и не наступать на одни и те же грабли. Тогда ни штрафы платить не придётся, ни матчи пропускать.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android