«Полагаю, это последний сезон Овечкина». Реакция на шокирующий обмен Джона Карлсона

«Вашингтон» объявил об уходе защитника, отдавшего клубу 17 лет, в час ночи. В раздевалке команды «царит шок».

Дедлайн НХЛ в нынешнем сезоне обещал стать самым скучным и неинтересным за долгие годы. Были причины ожидать этого, и опасения вполне оправдывались. Вплоть до последнего дня перед закрытием окна.

Самым громким стал по-настоящему шокирующий обмен легенды «Вашингтона» Джона Карлсона. Главный ветеран команды после Александра Овечкина, рекордсмен, величайший защитник в истории франшизы и человек, 17 лет подряд отдававший всего себя клубу — он был обменян в час ночи в «Анахайм».

Мало кто ожидал, что «столичные» решатся на такой ход, но они всё-таки рискнули.

Какую же реакцию вызвал этот обмен в Северной Америке? Мы собрали главные высказывания наших заокеанских коллег.

«В раздевалке «Вашингтона» царит шок»

Журналист The Fourth Period Давид Паньотта:

«Можно с уверенностью сказать, что игроки «Вашингтона» сегодня в полном замешательстве после обмена Дауда и Карлсона. По словам некоторых членов команды, в раздевалке царит шок».

Журналист The Hockey News Стефен Роснер:

«Похоже, «Кэпс» поднимают белый флаг».

Обозреватель Крис Расселл:

«О боже… «Столичные» действительно это сделали. Из всех команд они обменяли Джона Карлсона именно в «Анахайм».

Что касается этой сделки… я постоянно говорил, что «Вашингтону» нужен ещё один защитник, умеющий быстро двигать шайбу, потому что Карли в плей-офф устаёт против более быстрых и агрессивных команд. Цифры могут этого не показывать. Но мои глаза это видят».

Объявление «Анахайма» о переходе Джона Карлсона Фото: ХК «Анахайм Дакс»

Журналист The Hockey News Альтер:

«Никто сегодня не ляжет спать».

Bleacher Report в социальных сетях:

«Место Джона Карлсона среди защитников «Кэпиталз» за всю историю:

сыграно матчей: 1143 (первое место);

голы: 166 (первое место);

очки: 771 (первое место, отрыв 297 баллов);

кубки: 1 (делит первое место).

Величайшего защитника «Кэпиталз» обменяли в час ночи».

Обозреватель Russian Machine Never Breaks Иан Оланд:

«Рад за Джона. Рад, что «Кэпиталз» получили хоть что-то стоящее взамен. Благодарен за то, что Карлсон сделал для моей любимой хоккейной команды за эти годы.

Просто немного сбит с толку, почему «Вашингтон» обменял одного из самых важных игроков в истории франшизы посреди ночи».

Известный инсайдер Фрэнк Серавалли:

«Это конец эпохи в «Вашингтоне». После 17 сезонов и 1143 матчей Карлсон практически побил все рекорды «Кэпиталз» среди защитников.

То, что Джона Карлсона обменяли из «Вашингтона» в «Анахайм» в 1:11 ночи по восточному времени в день дедлайна, просто шокирует. Мне сказали, что обе команды договорились о сделке поздно вечером и держали это в секрете до полуночи по восточному времени, пока не состоялся звонок в Центральный реестр.

У Карлсона был список из 10 команд, в которые его нельзя было обменять, и «Анахайма» в нём не было, поэтому ему не пришлось ни от чего отказываться. «Вашингтон» мог свободно заключить сделку.

Кроме того, Карлсон не заключил новый контракт с «Дакс», и на сегодняшний день ничего подобного не планируется».

«Это позорная компенсация для основополагающего игрока франшизы»

Обозреватель Russian Machine Never Breaks Крис Серулло:

«Моя первая реакция: это позорная компенсация для основополагающего игрока франшизы, независимо от того, станет ли он свободным агентом или нет.

Джон Карлсон за выбор в конце первого раунда и выбор в третьем раунде? Ощущается зверски.

Если отбросить мои эмоциональные реакции, я отдаю должное Крису Патрику и руководству клуба за смелые решения, даже если мне не нравится результат.

Сделка по Карлсону также означает, что «Кэпиталз», должно быть, выставят на продажу практически любого игрока из своего состава, за исключением нескольких очевидных кандидатов. Я так понимаю, мы предполагаем, что и Тревора ван Римсдайка тоже обменяют, верно?

Кто, чёрт возьми, будет играть на правом фланге защиты в конце сезона?! Дилан Макилрат из первой четвёрки?»

Джон Карлсон с партнёрами по «Вашингтону» Фото: Patrick Smith/Getty Images

Журналист ESPN Грег Вышински:

«Хотя это и не совсем неожиданно, всё равно странно это осознавать.

Мне очень нравится, что «Анахайм» решил рискнуть и заполучить Карлсона. Он проводит отличный год с точки зрения контракта и точно поможет спецбригадам большинства.

А руководство «Кэпиталз» сумело создать вокруг Овечкина конкурентоспособный состав, претендующий на плей-офф, блестяще подготовившись к следующей эре. Им ещё предстоит проявить себя на драфте и подготовить молодых игроков, но эта подготовка была мастер-классом».

Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер:

«Менее чем за 24 часа «Кэпс» расстаются с двумя ключевыми лидерами и ведущими людьми раздевалки — Джоном Карлсоном и Ником Даудом. Ближайшие несколько дней для Вашингтона будут совсем не простым временем.

Грустно видеть, как уходит Карлсон. Он всегда был невероятно добр ко мне, очень активен в жизни сообщества. Замечательный человек. «Анахайм» получает хорошего игрока».

Аналитик NHL Network И Джей Градек:

«Вашингтон» принимает сложные решения. Перестройка/переоснащение продолжается. Полагаю, это последний сезон Овечкина, как и предполагалось. Ждём…»

Журналист Monumental Sports Network Тарик Эль-Башир:

«Пики «Вашингтона»:

2026: первый раунд (x2*), четвёртый (x2), пятый, шестой и седьмой;

2027: первый раунд, второй, третий (x2), четвёртый, пятый, седьмой (x2);

2028: первый раунд, второй, третий, четвёртый, пятый, шестой, седьмой.

*Я указал, что у «Вашингтона» два выбора в первом раунде в этом году, но второй выбор в первом раунде условный».

Журналистка The Athletic Шайна Голдман:

«Полный шок от обмена, но… мне он нравится с точки зрения обеих сторон».

Инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн:

«Обмен произошёл так поздно, что Джон Карлсон уже спал и узнал о нём только сегодня утром. Очевидно, это был тяжёлый обмен для «Кэпиталз», но игра команды после перерыва заставила их быть реалистами (обмен Дауда — о том же). Тем не менее сегодня они постараются усилить состав, если это будет возможно».

