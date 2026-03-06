Шестая подряд победа «Автомобилиста», сенсационное поражение «Авангарда». Итоги дня в КХЛ

ЦСКА хватило одной шайбы, чтобы обыграть «Трактор».

6 марта в регулярном чемпионате КХЛ состоялось четыре матча. Коротко подводим итоги встреч.

На 22-й минуте нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев забил первый гол. На 24-й минуте форвард Роман Горбунов удвоил преимущество екатеринбургской команды. На 44-й минуте защитник Егор Яковлев сократил отставание «Металлурга». На 55-й минуте защитник Максим Осипов забросил третью шайбу в ворота магнитогорцев и установил окончательный счёт — 3:1.

Таким образом, «Автомобилист» одержал шестую победу подряд.

На 36-й минуте нападающий ЦСКА Виталий Абрамов забросил единственную шайбу в этой встрече. «Трактор» остался на шестой строчке Восточной конференции, ЦСКА занимает четвёртое место на Западе.

На 26-й минуте защитник «Сочи» Артём Волков забил первый гол. На 42-й минуте нападающий Матвей Гуськов удвоил преимущество южан. На 52-й минуте форвард Дмитрий Кагарлицкий забросил третью шайбу в ворота «Авангарда». На последней минуте нападающий Василий Пономарёв сократил отставание омской команды и установил окончательный счёт — 3:1.

Таким образом, «ястребы» прервали серию из трёх побед.

Матчи 7 марта:

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 07 марта 2026, суббота. 09:30 МСК Амур Хабаровск Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 07 марта 2026, суббота. 09:30 МСК Адмирал Владивосток Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 07 марта 2026, суббота. 14:30 МСК Шанхайские Драконы Шанхай Не начался Барыс Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 07 марта 2026, суббота. 16:00 МСК Лада Тольятти Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 07 марта 2026, суббота. 17:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2