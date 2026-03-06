Скидки
Главная Хоккей Статьи

Результаты матчей КХЛ за 6 марта 2026 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание, календарь

Шестая подряд победа «Автомобилиста», сенсационное поражение «Авангарда». Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ за 6 марта 2026 года
ЦСКА хватило одной шайбы, чтобы обыграть «Трактор».

6 марта в регулярном чемпионате КХЛ состоялось четыре матча. Коротко подводим итоги встреч.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 марта 2026, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Голышев (Да Коста, Денежкин) – 21:37 (5x5)     0:2 Горбунов (Трямкин, Блэкер) – 23:20 (5x5)     1:2 Яковлев (Паливко, Вовченко) – 43:00 (5x5)     1:3 Осипов (Шаров, Каштанов) – 54:52 (5x4)    

На 22-й минуте нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев забил первый гол. На 24-й минуте форвард Роман Горбунов удвоил преимущество екатеринбургской команды. На 44-й минуте защитник Егор Яковлев сократил отставание «Металлурга». На 55-й минуте защитник Максим Осипов забросил третью шайбу в ворота магнитогорцев и установил окончательный счёт — 3:1.

Таким образом, «Автомобилист» одержал шестую победу подряд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Трактор
Челябинск
1:0 Абрамов (Охотюк) – 35:45 (5x5)    

На 36-й минуте нападающий ЦСКА Виталий Абрамов забросил единственную шайбу в этой встрече. «Трактор» остался на шестой строчке Восточной конференции, ЦСКА занимает четвёртое место на Западе.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
3 : 1
Авангард
Омск
1:0 Волков – 25:00 (5x5)     2:0 Гуськов (Эллис) – 41:02 (5x5)     3:0 Кагарлицкий (Эллис, Гуськов) – 51:43 (5x5)     3:1 Пономарёв – 59:25 (5x5)    

На 26-й минуте защитник «Сочи» Артём Волков забил первый гол. На 42-й минуте нападающий Матвей Гуськов удвоил преимущество южан. На 52-й минуте форвард Дмитрий Кагарлицкий забросил третью шайбу в ворота «Авангарда». На последней минуте нападающий Василий Пономарёв сократил отставание омской команды и установил окончательный счёт — 3:1.

Таким образом, «ястребы» прервали серию из трёх побед.

Турнирная таблица КХЛ

Матчи 7 марта:

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 марта 2026, суббота. 09:30 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 марта 2026, суббота. 09:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 марта 2026, суббота. 14:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Не начался
Барыс
Астана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 марта 2026, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 марта 2026, суббота. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
