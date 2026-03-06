Шестая подряд победа «Автомобилиста», сенсационное поражение «Авангарда». Итоги дня в КХЛ

6 марта в регулярном чемпионате КХЛ состоялось четыре матча. Коротко подводим итоги встреч.
На 22-й минуте нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев забил первый гол. На 24-й минуте форвард Роман Горбунов удвоил преимущество екатеринбургской команды. На 44-й минуте защитник Егор Яковлев сократил отставание «Металлурга». На 55-й минуте защитник Максим Осипов забросил третью шайбу в ворота магнитогорцев и установил окончательный счёт — 3:1.
Таким образом, «Автомобилист» одержал шестую победу подряд.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
На 36-й минуте нападающий ЦСКА Виталий Абрамов забросил единственную шайбу в этой встрече. «Трактор» остался на шестой строчке Восточной конференции, ЦСКА занимает четвёртое место на Западе.
На 26-й минуте защитник «Сочи» Артём Волков забил первый гол. На 42-й минуте нападающий Матвей Гуськов удвоил преимущество южан. На 52-й минуте форвард Дмитрий Кагарлицкий забросил третью шайбу в ворота «Авангарда». На последней минуте нападающий Василий Пономарёв сократил отставание омской команды и установил окончательный счёт — 3:1.
Таким образом, «ястребы» прервали серию из трёх побед.
