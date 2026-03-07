Малкин попал на $ 150 тыс. и пять игр! Русскую звезду НХЛ жёстко наказали за грязь

Евгений Малкин дорого поплатился за то, что не сдержался в матче с «Баффало» и грязно заехал Расмусу Далину клюшкой в область головы и шеи. Судьи в матче выписали ему пять минут и матч-штраф, а позже Департамент безопасности игроков НХЛ инициировал слушания по этому эпизоду и вынес жёсткое решение.

Пять матчей дисквалификации и штраф $ 158,854 тыс.

«Далин ударил Малкина клюшкой по спине, за что получил удаление. Затем Малкин поворачивается к Далину, поднимает клюшку двумя руками и бьёт его сверху вниз, попадая по шлему и плечу. Это удар клюшкой. Важно отметить, что это не тот случай, когда игрок теряет равновесие и попадает сопернику клюшкой, которую не контролирует. И не тот случай, когда соперник прямо повлиял на движение игрока. И не тот случай, когда игрок небрежно, но случайно вступает в контакт с соперником. Это намеренный удар клюшкой на опасной высоте и с достаточной силой, поэтому требует дополнительного наказания.

ВИДЕО

За карьеру Малкин пять раз получал штрафы и дважды был дисквалифицирован. Последний его штраф был в этом сезоне также за удар клюшкой соперника. Департамент безопасности игроков дисквалифицирует Малкина на пять матчей», — так объяснил своё решение департамент.

Для Малкина это третья дисквалификация за карьеру – ранее его наказывали на один матч в 2009 году за грубость, а также на четыре матча в 2022 году за удар клюшкой.

Эта дисквалификация может стать серьёзным ударом по «Питтсбургу», чьё турнирное положение довольно шаткое за месяц с небольшим до старта плей-офф. Команда занимает второе место в Столичном дивизионе, но преимущество над вторым «уайлд-кард» составляет всего два очка.

Им придётся обходиться без Сидни Кросби, который выбыл минимум на месяц после Олимпиады, а до середины марта – и без Малкина. Кросби, впрочем, уже начал кататься и провёл первую тренировку в группе, но пока что без контакта.

И неизвестно ещё, как это скажется на переговорах Малкина о новом контракте с «Питтсбургом». Летом 39-летний россиянин станет свободным агентом, и Кайл Дубас говорил, что решение будет приниматься исходя из того, что будет лучше в целом для «Питтсбурга».