Ничушкин прикончил «Даллас»! Спас «Колорадо» на последних секундах и зарешал в буллитах

Валерий Ничушкин не забивал с конца января, да и вообще после новогоднего хет-трика в этом году на его счету был всего один гол. Нападающий прервал свою сухую серию в самое нужное время — в битве с «Далласом», которые всегда выходят грандиозными, на последних секундах игры.

Этот матч тоже был похож на рубку плей-офф – «Даллас» мощно начал, но во второй половине встречи «Колорадо» стал по крупицам отыгрываться. После событийного первого периода с пятью голами, в котором «звёзды» повели 3:2, команды обменялись заброшенными шайбами во втором отрезке, и в третьем интрига сохранялась до самой концовки. «Звёзды» могли снимать все вопросы, если бы забили в пустые, но Джейми Бенн удивительным образом промахнулся. «Колорадо» завладел шайбой и развернул атаку в другую сторону, и в этот момент Ничушкина наконец прорвало.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Ещё за пару минут до этого он своим броском облизал сразу две штанги, а за 15 секунд до сирены, получив передачу от Мартина Нечаса, прицельно пальнул через трафик и перевёл игру в овертайм.

«Грандиозно. Не знаю, как долго он уже не забивал, но давненько. Так что это было грандиозно для нашей команды. Сегодня он играл потрясающе», — сказал о Ничушкине Натан Маккиннон.

«Три на три» россиянин тоже был опасен, но игра дошла до буллитов. Ничушкин вышел бить первым в своей команде – у «Далласа» к тому времени Джейсон Робертсон уже не реализовал свою попытку. Ничушкин совершенно запутал Джейка Эттингера своими финтами, заставил того дёрнуться в одну сторону и завёл шайбу в пустой угол.

Этот буллит стал победным — «Даллас» ни разу не смог пробить Скотта Уэджвуда, который вышел на замену во втором периоде при счёте 2:4 и ни разу не пропустил. «Один из лучших его матчей. На старте мы позволяли сопернику создавать убойные моменты, и он вышел тогда, когда нам нужны были сейвы, чтобы удержаться в игре. Чтобы победить, нам нужно было, чтобы он сыграл сильно. И он стал важной частью победы», — отметил главный тренер Джаред Беднар.

«Лавины» провели идеальный выезд, добыв три победы в трёх матчах, и прервали 10-матчевую победную серию «звёзд» в схватке двух лидеров конференции.