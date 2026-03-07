Серый дедлайн в НХЛ. «Вашингтон» обменял легенду, «Сент-Луис» сбагрил капитана

Во всех сделках оказался задействован лишь один российский игрок. Да и тот выступает в КХЛ.

6 марта в 23:00 мск закрылось окно обменов в Национальной хоккейной лиге. С сегодняшнего дня и до конца нынешнего сезона клубы будут использовать только те ресурсы, которые у них есть (ну разве что можно усилиться собственными проспектами из Европы без контракта).

В отличие от прошлого года, на сей раз закрытие окна переходов в североамериканской лиге получилось невероятно скучным. В целом ожидалось, что примерно так оно и получится. В отдельном материале «Чемпионата» наш обозреватель подробно разобрал нюансы новых правил переходов игроков в НХЛ, которые и привели к резкому спаду активности на трансферном рынке.

При этом слухов всё равно ходило большое количество. Предполагалось, что «Флорида» может обменять Сергея Бобровского, а «Колорадо» расстанется с Валерием Ничушкиным, но в итоге всё вышло крайне прозаично. Если взять непосредственно дедлайн (последний день переходов), то в нём 32 клуба лиги в общей сложности осуществили лишь 20 обменов, в которых было задействовано 33 хоккеиста. Во всех сделках оказался задействован лишь один российский игрок. Да и тот на данный момент выступает в КХЛ.

«Чемпионат» подготовил обзор главных обменов дедлайна НХЛ. Лишь отметим, что в этом материале пойдёт речь о последних 48 часах окна переходов. Поэтому мы включаем сюда ещё обмен Джона Карлсона из «Вашингтона» в «Анахайм», который произошёл за сутки до наступления дедлайна.

«Вашингтон»: Карлсон (в «Анахайм») и Дауд (в «Вегас») ушли, Лильегрен (из «Сан-Хосе») и Кампф (из «Ванкувера») пришли

На данный момент «Вашингтон» занимает 11-е место в Восточной конференции, сохраняя шансы на выход в плей-офф, однако трансферная активность «Кэпиталз» в дедлайн прямо сигнализирует, что руководство столичной команды уже в основном думает о дальнейшем будущем организации. За сутки до наступления дедлайна американский клуб расстался с двумя ветеранами команды, отправив защитника Джона Карлсона и нападающего Ника Дауда в команды Западной конференции НХЛ.

Ник Дауд Фото: Jamie Sabau/Getty Images

Защитник Карлсон выступал за «Вашингтон» на протяжении всей своей карьеры в лиге, в итоге отыграв за «Кэпиталз» 17 лет! 36-летний Карлсон является лучшим защитником в истории клуба по количеству матчей (1143), голов (166), передач (605) и, соответственно, очков (771). Нападающий Дауд выступал за «столичных» на протяжении последних восьми сезонов. За их обмены столичный клуб получил целую россыпь выборов на драфте НХЛ.

После нескольких обменов в распоряжении «Вашингтона» скопилось аж 22 выбора на следующих трёх драфтах Национальной хоккейной лиги. С двумя из этих выборов в «Кэпиталз» попрощались, совершив два обмена на вход в последние часы работы трансферного рынка. Из «Сан-Хосе Шаркс» был выменян шведский защитник Тимоти Лильегрен на выбор в четвёртом раунде драфта НХЛ – 2026, а из «Ванкувер Кэнакс» за выбор в шестом раунде драфта НХЛ – 2026 приобретён чешский нападающий Давид Кемпф.

Однако свои главные пики «Кэпиталз» сохранили. Четыре из них приходятся на первый раунд, и девять — на первые три раунда. Так что теперь многое зависит от того, каким образом руководители «Вашингтона» смогут распорядиться тем богатством, которое они насобирали.

«Сент-Луис»: Шенн (в «Нью-Йорк Айлендерс») и Фолк (в «Детройт») ушли, Друен (из «Айлендерс»), Холл (из «Детройта») пришли. Приобретены права на Бучельникова

Главным продавцом в дедлайн оказался «Сент-Луис Блюз». Долгое время циркулировали слухи о готовности «музыкантов» расстаться с первым номером сборной Канады на главных международных турнирах голкипером Джорданом Биннингтоном. Но в результате «Блюз» попрощались с капитаном команды Брэйденом Шенном и защитником Джастином Фолком.

Срок соглашения Шенна с кэпхитом $ 6,5 млн рассчитан до конца сезона-2027/2028. В нём существовал пункт о запрете на обмен, от которого Брэйден отказался ради перехода в «Айлендерс». Иронично, что за океаном эту сделку уже прозвали «обменом в отеле». Всё дело в том, что в момент совершения обмена «Блюз» и «Айлендерс» находились в одной и той же гостинице в Сан-Хосе, так что договориться о сделке можно было напрямую, минуя все телефонные контакты.

Взамен «Блюз» получили выбор в первом раунде драфта-2026 (изначально принадлежавший «Колорадо Эвеланш»), выбор в третьем раунде драфта-2026 (изначально принадлежавший «Нью-Джерси Дэвилз»), нападающего Джонатана Друена и вратаря Маркуса Гидлёфа.

Следом «Сент-Луис» провернул сделку с «Детройтом», в которой как раз и оказался задействован единственный россиянин. «Блюз» обменяли защитника Фолка, взамен получив выбор в первом раунде драфта-2026, выбор в третьем раунде драфта-2026 (изначально принадлежавший «Сан-Хосе»), защитника Джастина Холла и права на нападающего Дмитрия Бучельникова.

Дмитрий Бучельников Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Бучельников в этом сезоне провёл 39 игр за ЦСКА и набрал 23 (13+10) очка. Он был выбран «Детройтом» на драфте-2022 под 52-м общим номером. Действующий контракт Бучельникова с ЦСКА рассчитан до 1 мая 2026 года. Интересно, повлияет ли обмен за океаном на дальнейшие планы Дмитрия по развитию своей карьеры.

«Лос-Анджелес» обменял Кори Перри в «Тампа-Бэй Лайтнинг»

40-летний нападающий Кори Перри был обменян из «Лос-Анджелес Кингз» в «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выбор во втором раунде драфта НХЛ 2028 года.

Перри в нынешнем сезоне провёл 50 матчей, в которых отметился 11 заброшенными шайбами и 17 результативными передачами. Срок его соглашения с кэпхитом $ 2 млн рассчитан до конца сезона-2025/2026. «Кингс» удержат 50% зарплаты Перри в своей платёжке в рамках сделки.

Хоккеист уже выступал за «Тампу» с 2021 по 2023 год. «У меня ещё остались незаконченные дела в «Тампе», – прокомментировал Перри своё воссоединение с партнёрами по «Лайтнинг».

Стоит напомнить, что в прошлом году Перри проиграл пятый финал Кубка Стэнли за последние шесть лет. В 2020 году он не смог взять трофей в составе «Даллас Старз», в 2021-м — с «Монреаль Канадиенс», в 2022-м — с «Лайтнинг», в 2024-м и 2025-м — с «Эдмонтоном». Интересно, можно ли уже поздравлять «молний» с участием в финале Кубка Стэнли – 2026?

«Колорадо» обменял Назема Кадри в «Калгари» на Виктора Олофссона

Генеральному менеджеру «Эвеланш» Крису Макфарланду пришлось поработать в последние часы дедлайна. Изначально «лавины» хотели вернуть Назема Кадри из «Калгари», но владелец «огоньков» наложил вето на совершение этого обмена. Тогда «лавины» проявили предметный интерес к Бобби Макманну. В какой-то момент североамериканские инсайдеры утверждали, что сделка находится на финальной стадии, но Макманн «сорвался» и отправился в «Сиэтл Кракен».

Практически в авральном режиме «Эвеланш» пришлось возвращаться к плану А по возвращению Кадри, который уже выступал за американский клуб с 2019 по 2022 год. По всей видимости, «лавинам» пришлось увеличивать размер требуемой компенсации, чтобы заставить «Калгари» изменить свою позицию. В результате сделка была согласована.

Назем Кадри Фото: Phelan M. Ebenhack/AP Photo/ТАСС

«Эвеланш» также получили выбор в четвёртом раунде драфта-2027. Взамен во «Флэймз» отправился нападающий Виктор Олофссон. Кроме того, клуб получил права на проспекта Макса Кёррана, условный выбор в первом раунде драфта-2028 и условный выбор во втором раунде драфта-2027.

«Чикаго» обменял Ника Фолиньо в «Миннесоту»

«Чикаго Блэкхоукс» обменял нападающего Ника Фолиньо в «Миннесоту Уайлд» на будущую компенсацию. Срок соглашения игрока с кэпхитом $ 4,5 млн рассчитан до конца сезона-2025/2026.

В нынешнем сезоне 38-летний форвард провёл 37 матчей, в которых отметился тремя заброшенными шайбами и восемью результативными передачами. Всего на счету Фолиньо 1270 игр в регулярных чемпионатах НХЛ и 608 (250+358) очков. Ник был выбран «Оттавой Сенаторз» в первом раунде под общим 28-м номером на драфте НХЛ 2006 года.

Ник Фолиньо Фото: Bobby Goddin/Getty Images

Ключевым моментом в этой сделке является родственная история. Под занавес своей карьеры Ник получает возможность поиграть за одну команду со своим братом Маркусом, который является одним из главных старожилов «дикарей». Фолиньо-младший выступает за «Миннесоту» с 2017 года.

«Было тяжело прощаться с командой «Чикаго». Как будто прощался со своими детьми. Я полюбил этих ребят, почувствовал уважение к ним, смотрел, как они растут и как игроки, и как личности.

Этот день был эмоциональнее, чем я мог бы подумать. Но сегодня мама как будто смотрит на нас с небес и улыбается», — отреагировал Фолиньо-старший на свой обмен.

«Анахайм» обменял Райана Строума в «Калгари»

Когда-то Райану Строуму прочили отличные перспективы в НХЛ. В 2011 году канадский форвард был выбран «Айлендерс» под общим пятым номером на драфте, но пик карьеры Райана пришёлся на «Нью-Йорк Рейнджерс», с которым он добирался до полуфинала Кубка Стэнли.

В 2022 году «синерубашечники» обменяли Строума в «Анахайм», за который канадский форвард отыграл три с половиной сезона. Текущий регулярный чемпионат Райан откровенно проваливал. Он провёл 33 матча в нынешнем сезоне и набрал 9 (3+6) очков. Слишком мало за зарплату в $ 5 млн. В итоге всё закончилось обменом 32-летнего форварда в «Калгари» за выбор в седьмом раунде драфта.