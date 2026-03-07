«Ак Барс» потерял первого вратаря и угодил в кризис. Как команда подходит к плей-офф?

У казанцев четыре поражения в последних пяти играх – команда из столицы Татарстана явно испытывает как исключительно хоккейные проблемы, так и сложности с составом. Единственная победа в отрезок за последние две недели была омрачена травмой основного вратаря Тимура Билялова, сроки восстановления которого до сих пор вызывают вопросы.

Ещё месяц назад казанцы хоть уже и не могли бороться за победу в конференции, но плотно бились с «Авангардом» за вторую строчку на Востоке и считались одним из претендентов на Кубок. Сейчас эксперты вновь говорят о вероятном вылете трёхкратных обладателей трофея уже в первом раунде. Справится ли Анвар Гатиятулин и его тренерский штаб с новыми вызовами?

Анвар Гатиятулин на скамейке «Ак Барса» Фото: ak-bars.ru

Что объединяет последние матчи «Ак Барса» с «Сибирью» и «Ладой», а также выездную игру с нижегородским «Торпедо»? В каждой из этих встреч казанцы вели с преимуществом в две (а в одном случае даже и в три) шайбы, однако в итоге уступали. Пусть и по буллитам, собирая очки в копилку, но сам факт не может не волновать поклонников татарстанского клуба перед плей-офф. Команда Анвара Гатиятулина будто бы разучилась играть по счёту и накануне самого главного отрезка сезона буквально выключается по щелчку. Один раз – случайность, два – совпадение, однако пять таких матчей за последний месяц уже заставляют задуматься о кубковых перспективах парней в зелёно-бело-красном. А было ещё и поражение от «Автомобилиста», где «Ак Барс» также забросил первым, но затем выдал провальный второй период и позволил Екатеринбургу перевернуть игру.

Выделяется, конечно, матч в Челябинске, когда «Ак Барс» практически ничего не позволил создать «Трактору» и победил всухую с минимальным перевесом. И всё-таки эту встречу стоит вынести за скобки, поскольку её ход кардинально поменяли практически синхронные травмы стартовых вратарей. Сергей Мыльников в этом сезоне на лёд уже не выйдет. С Тимуром Биляловым на первый взгляд обошлось, ориентировочно называются сроки восстановления в две-три недели. То есть как раз таки к первым матчам на вылет первый номер должен быть в строю. Но это далеко не первая травма Билялова, и трудно предсказать, насколько успешно и быстро организм вернётся в норму. Причём форсировать процесс точно нельзя, велик риск рецидива. Да и играть в плей-офф Билялову придётся сразу без раскачки, оставшись почти на месяц без игровой практики.

Тимур Билялов Фото: ak-bars.ru

В то же время Максим Арефьев при всех своих плюсах в качестве стартового вратаря к борьбе за Кубок Гагарина ещё точно не готов. Показательна игра в Тольятти, где казанцы провалили старт встречи, но при этом вели по счёту. Для опытного голкипера такой расклад стал бы сильным подспорьем, однако Арефьев не выручил после перерыва, и нить игры «Ак Барс» упустил. Налицо ошибка стратегии: Арефьева нужно было задействовать активнее по ходу сезона, чтобы он набирался уверенности и опыта, а Билялов спокойнее подводился к решающим встречам, не перегружая своё функциональное состояние. Растяжение паха – это как раз таки следствие предельных нагрузок, которые выпадали на Тимура ещё с сентября. В Казани сначала предпочли вместо развития Максима пригласить вратаря со стороны, в Михаиле Бердине быстро разочаровались, а затем стали выжимать последние силы из Билялова.

Можно понять, когда первый номер почти без смены в «Амуре», где, во-первых, никого особо за Максимом Дорожко и нет, а во-вторых, для Хабаровска битва за плей-офф едва ли не важнее самих кубковых игр. Для «Ак Барса», давайте честно, ничего критичного в регулярном чемпионате не решается. Трудно даже представить себе, насколько плохо должна играть команда, чтобы не то что даже сомневаться в её выходе в плей-офф, а говорить о низком посеве. Особенно непонятна была гонка за сиюминутным результатом в конце февраля, когда преимущество «Авангарда» уже выглядело недосягаемым, в то время как «Автомобилист» с четвёртого места отставал ещё больше. С третьей строчки конференции не сдвинуться, а значит, с большой долей вероятности будет серия с «Трактором». Но каждый раз мы видели в воротах «Ак Барса» Билялова, словно всё решается здесь и сейчас.

Максим Арефьев Фото: ak-bars.ru

Странно видеть и бездействие в плане системных проблем клуба как при построении игры в атаке, так и в вопросе оборонительной стратегии. По большинству казанцы топчутся в районе 20% весь сезон, и прогресса в этом плане не видно. Пришедший по ходу регулярки Константин Шафранов принёс краткосрочный эффект свежими идеями, но глобально по дистанции картину поменял не сильно. Однако куда больше прямо сейчас вопросов к спецбригадам меньшинства. Ещё зимой «Ак Барс» был в числе лидеров по этому показателю, но к плей-офф подходит с процентом нейтрализации едва за 80. Отчасти причиной проблем в меньшинстве стали травмы ключевых чеккеров. Сначала на полтора месяца выбыл Михаил Фисенко, а теперь аппендицит выявили у Никиты Дыняка. В результате в четвёртом звене выпускали даже Владимира Алистрова, чистого снайпера, пользы от которого в таком качестве немного.

Алистров, все сделки по которому «Ак Барс» отверг, и Семён Терехов, чьи варианты аренды казанцы также не стали рассматривать, с одной стороны, выглядят как резерв для усиления, с другой – избыточный актив, которым следовало бы распорядиться иначе. При этом до сих пор не оправдывает выданных авансов Григорий Денисенко, вся эпопея по которому уже смотрится комично, не до конца понятна роль Алексея Пустозёрова, напоминающего о себе по праздникам. Из плюсов: быстро влился в коллектив Нэйтан Тодд, а также возвращается в былые кондиции Дмитрий Яшкин. Правда, и с ними Гатиятулин до сих пор не знает, что делать, каждый раз пересобирая сочетания нападающих. Время на эксперименты ещё есть, и хоронить раньше времени Казань точно не стоит. Хотя поводов для оптимизма всё меньше и меньше, ведь второй подряд ранний вылет штабу Анвара Рафаиловича в «Татнефти» уже не простят.