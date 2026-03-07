«Колорадо» идёт за кубком, «Эдмонтон» не решил проблем. Главные итоги дедлайна НХЛ

Дедлайн, конечно, был неинтересным — но даже в таких условиях команды могли усилиться, если бы захотели. Ещё непонятно, кто родится из твоего пика первого раунда через три года, а Кубок Стэнли разыгрывается лишь раз в сезон. Так что давайте разбираться, кто смог использовать последний день переходов в свою пользу — а кто не смог.

Проигравший: нейтральный зритель

Это было неприлично скучно. Если бы «Колорадо» в последний момент не выдал мощный обмен, то дедлайн почти ничем не запомнился бы, кроме перехода спавшего Джона Карлсона. В общем-то, о причинах этого мы писали: покупателей много, продавцов мало, и эти продавцы пользуются ситуацией по максимуму. В результате никто не смог подобраться к тем ценам, что ломили за Расмуса Ристолайнена или Винса Трочека, они остаются в старых клубах. Веры в то, что обмены резко пойдут летом, тоже маловато.

Победитель: команды-андердоги в плей-офф

Кроме Кадри, все самые дорогие игроки, сменившие команду на этом дедлайне (Карлсон, Уигар, Фолк, Шенн) перешли в те клубы, что не котируются суперфаворитами плей-офф прямо сейчас. «Тампы» и «Вегасы» больше не могут получать таких хоккеистов за 6% их реальной цены, пусть и прямо сейчас добавили глубины. Введение новых правил помогает в первую очередь тем, у кого было место под потолком — то есть тем, у кого не было такого глубокого состава.

Победитель: «Сент-Луис»

«Блюзмены» по полной воспользовались тем, что называли «рынком продавцов». Если бы состоялась сделка с «Баффало» в том виде, который сливали (Роберт Томас на Оуэна Пауэра. Джека Куинна и молодого Консту Хелениуса), то это был бы почти идеальный для клуба дедлайн. Однако даже так «Сент-Луис» получил шикарную компенсацию за два актива, которые далеки от топовых.

«Далеки от топовых» не значит, что Брэйден Шенн и Джастин Фолк плохие игроки, но Томас или Джордан Кайру или Павел Бучневич для команды важнее. Однако в итоге команда получила два пика первого раунда, два пика в третьем раунде, права на вратаря шведской молодёжки Маркуса Гидлёфа и права на Дмитрия Бучельникова, который в теории может стать вообще лучшим активом, полученным в этих обменах. Дмитрий даже в малозабивном ЦСКА стабильно выделялся и может получить шанс в основе «Блюз» уже в следующем году.

Джастин Фолк принёс большой улов бывшей команде Фото: Johnnie Izquierdo/Getty Images

А так основной улов «Сент-Луис» должен получить в межсезонье: на рынке будет всё такой же дефицит сильных игроков и мало продавцов, однако у клубов окажется чуть больше вариативности в обменах. И вот тогда у «Блюз», которые наверняка получат топ-5 пик драфта, появится отличная возможность относительно быстро пройти самую неприятную часть перестройки.

Проигравший: «Каролина»

Восток НХЛ в этом году — тотальная загадка. Ни «Флориды», ни «Торонто» в плей-офф на 95% не будет, «Вашингтон» барахтается около восьмёрки, «Питтсбург» в решающий момент сезона остался без лидеров. Реально сильный и зубастый конкурент лишь один, при этом «Тампа» уже три года не может пройти первый раунд. Когда казалось, что окно возможностей «Каролины» закрылось, конкуренты помогают снова открыть форточку.

Более того, инсайдеры подогревали: «Каролина» ищет не просто игрока, а игрочищу, который бы мог всё изменить! Мы видели, как команды Бриндамора год за годом страдают от своего дубоватого стиля в ключевой момент, и вряд ли этой весной стиль окажется каким-то другим. Все ждали приобретения большой звезды, пусть с Панариным не вышло. Однако единственная покупка клуба на дедлайне — борец и боец Ник Делорье, которого «Филадельфия» отпустила в топ-клуб из уважения за проделанную работу.

Даже после множества обменов последних лет у «Каролины» остаётся очень много драфт-пиков и проспектов. Самое главное — у «ураганов» было предостаточно места под потолком, более $ 8 млн, лидеры дивизиона редко могут таким похвастать. Однако команда не закрыла позицию второго центра, которая сильно провисает. Конечно, её почти никто не смог восполнить, но именно на «Каролину» сейчас оказывается самое большое давление с точки зрения результата. Почему-то кажется, что итоговый результат не особо поменяется.

Победитель: «Анахайм»

Джексон Лакомб — один из самых перспективных защитников НХЛ, и свой контракт он получил вполне заслуженно, как и поездку на Олимпиаду. Правда, является ли он прямо сейчас тем человеком, который может рулить спецбригадой? Прямо сейчас Лакомб почти неогранченно играет в большинстве «уток», а оно занимает лишь 23-е место в лиге. Да, такие навыки часто приходят уже по ходу карьеры, но клубу нужно немедленное улучшение ситуации.

Конечно, большинство «Вашингтона» в этом году вообще перестало быть эталоном, однако это явно не вина Джона Карлсона. Если тренеры будут правильно использовать его качества (а тренерская рука в спецбригаде важнее, чем качество игроков), то большинство «уток» раскроется по-новому. Кроме того, у «Анахайма» очень несбалансированная по возрасту оборона: есть слишком молодые и очень опытные. Карлсон, конечно, попадает во вторую категорию, но это снимет часть нагрузки с местной молодёжи.

Джон Карлсон станет «дядькой» для молодёжи «Анахайма» Фото: Alex Brandon/AP Photo/ТАСС

Кроме того, «утки» избавились от контракта Райана Строума. Три года подряд Райан стабильно набирал 41 очко, но в этом году совсем не пошло: лишь девять очков и 12 минут игрового времени за матч. Как показал этот дедлайн, за сброс плохого контракта приходится доплачивать, а здесь «Анахайм» даже получил символический драфт-пик, при этом освободив на следующий год $ 5 млн в платёжке.

Проигравший: «Эдмонтон»

В календарном 2026-м «Ойлерз» одержали лишь одну победу над клубом, который сейчас идёт в зоне плей-офф. Слабый дивизион и лёгкий календарь позволяют «Эдмонтону» держаться в топ-8, а в случае затруднений работает программа «семь бед — один ответ». Коннор Макдэвид пока что играет по 23 минуты в среднем за встречу, это самый большой результат в его карьере. В третьих периодах главные звёзды «Ойлерз» приносили немало успешных камбэков.

В теории лёгкий дивизион «Эдмонтона» должен давать зелёный свет до финала конференции, куда потенциальный соперник подойдёт уставшим после мясорубки в Центральном дивизионе. Однако у «Ойлерз» шестая с конца оборона в НХЛ, и по продвинутой статистике допускает «Эдмонтон» тоже много. Осенний обмен Джерри — Скиннер никак не помог: у Скиннера на один провальный матч хотя бы приходился один классный, а у Джерри на новом месте 3,96 пропущенного гола в среднем за игру.

И вообще, на бумаге Коннор Мёрфи и Джейсон Дикинсон — это хорошие заплатки для команды, которой нужен качественный домосед и третий центр для игры в меньшинстве. Но в ситуации «Ойлерз» это скорее пластырь, который не лечит глубокие раны и системные проблемы. «Эдмонтон» не смог поправить ситуацию на последнем рубеже, не нашёл хорошего вингера — и даже так команда может пройти далеко, но понятно, на чьём это будет горбу.

Победитель: «Колорадо»

Лишь один раз Натан Маккиннон в своей карьере проходил второй раунд — в это надо вдуматься. Этот один раз оказался чемпионским, однако для игрока такого калибра с таким окружением это ужасно мало. У Овечкина, которого когда-то пинали за постоянные ранние вылеты, своего Макара ведь не было. С учётом такой истории и с учётом зубастого окружения по дивизиону «Колорадо» надо было действовать энергично.

Вынужденный отказ от Назема Кадри в 2022-м привёл к тому, что у «лавин» возник кризис на позиции второго центра. Комфер, Джохансен, Миттельштадт — все они провалились, и только переход Брока Нельсона закрыл эту позицию. Теперь же у «Колорадо» появится роскошь иметь Нельсона или Кадри в роли третьего центра (если, конечно, Джаред Беднар не захочет использовать кого-то на фланге). У кого ещё в лиге есть такая возможность?

Назем Кадри Фото: Jeff Roberson/AP Photo/ТАСС

А ведь до этого «Колорадо» приобрёл ещё и Николя Руа, который в чемпионском «Вегасе» был четвёртым центром. Тогда возникало ощущение, что почти в любой другой команде он играл бы в третьем звене, а сейчас снова может оказаться в четвёртом. В итоге «Колорадо» прокачал самую важную позицию в современной НХЛ (пусть ценой потери двух первых раундов) и облегчил себе жизнь до 2027-го, когда Макару надо будет подписывать новый большой контракт.

Проигравший: «Миннесота»

Давайте сравним линии центров команд Центрального дивизиона:

«Колорадо»: Маккиннон — Нельсон — Кадри — Руа;

«Даллас»: Хинц — Дюшейн — Джонстон — Факса (пока травмирован);

«Миннесота»: Хартман — Эрикссон Эк — Юров — Маккэррон;

«Юта»: Шмальц — Кули — Хэйтон — Стенлунд.

Кажется, «Миннесота» здесь уступает всем. Конечно, Данила Юров ещё может прибавить, однако пока что он уступает тем же Кули или Джонстону, если мы говорим о молодых игроках. Вообще, позиция центра чуть ли не традиционно была самой слабой у «дикарей», и в этом году исправить ситуацию толком не удалось.

«Дикари» закупились массово и вполне в стиле Билла Герина: большие, опытные, духовитые ребята. Маркусу Фолиньо будет приятно наконец-то сыграть со старшим братом Ником, который считается одним из лучших партнёров по команде во всей лиге, Майкл Маккэррон — действующий чемпион мира, между прочим, вполне неплохой вариант для четвёртого звена. Удалось даже получить относительно молодого Бобби Бринка в обмен на так и не заигравшего Давида Иржичека (правда, год назад чех стоил клубу четырёх драфт-пиков).

Однако Куинн Хьюз может покинуть команду уже через год, и «Миннесота» явно покупала его не для очередного вылета в первом (да даже втором) раунде. Конечно, система плей-офф НХЛ очень сильно гадит «дикарям». При классической схеме они сейчас выходили бы на необстрелянную «Юту» — а так пока получают в соперники зубастый «Даллас». И радикальных улучшений для прохода такого клуба не сделано, хотя слухов было полно.