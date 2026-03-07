12 голов и драка! «Шанхай» всё-таки устроил шоу в Китае

Второй матч KHL World Games в Шанхае провели с участием команд, которые к стартовому вбрасыванию уже ни на что не претендовали. И «драконы», и «Барыс» лишились шансов на выход в плей-офф и приехали напоследок порадовать китайскую публику перед ещё одной большой паузой – до полноценного возвращения КХЛ в Поднебесную остался как минимум сезон.

Норму предыдущей игры команды выполнили меньше чем за шесть минут – Райли Саттер быстро открыл счёт, но затем гости смогли перевернуть игру и выйти вперёд. Особенно постарался Райли Уолш – защитник «Барыса» потерял шайбу перед первым пропущенным голом своей команды, а затем принёс лидерство казахстанскому клубу.

Он же помог ему вновь вернуть преимущество – Адам Кленденинг ответил на гол американского защитника гостей, но Уолш практически моментально помог отличиться Майку Веккьоне, который снова поставил «драконов» в положение догоняющих.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Из него хозяева уже не выбрались – несмотря на поддержку болельщиков, которых сегодня на арене было гораздо больше, чем 5 марта, отыграться «Шанхаю» так и не удалось. Хотя «драконы» подбирались на минимальное расстояние – например, когда отыграли одну шайбу незадолго до первого перерыва.

Надежды домашней публики и игрового состава похоронил Веккьоне, который стал главным героем встречи – он восстановил преимущество «Барыса» в две шайбы в самом начале второй двадцатиминутки, а затем помог Семёну Симонову практически снять все вопросы о победителе матча.

Хотя подопечные Митча Лава неоднократно пытались вернуться в игру и даже забили ещё раз – Владимир Кузнецов через две минуты после гола Симонова вернул надежду собравшимся на арене «Восток» болельщикам на положительный исход. По победам в Китае точно изголодались – особенно с учётом того, что «Сибирь» увезла из Шанхая два очка.

Однако на этот раз максимум очков снова забрали соперники «драконов». «Барыс» вбивал соперников в лёд не только фигурально, но и буквально – в середине третьего периода в кулачном бою схлестнулись Уайатт Калинюк и Алихан Асетов. Казахстанский хоккеист одержал убедительную победу в драке, прямо как команда Михаила Кравца над оппонентом.

А последнее слово шанхайских World Games сказал Майкл Веккьоне – американский форвард «Барыса» реализовал очередное большинство и оформил хет-трик, набрав пять очков во встрече. На лёд даже прилетела одна кепка – казахстанских болельщиков в Шанхае тоже было достаточно.

8:4 – вот таким шоу завершились вынесенные матчи в Китае.