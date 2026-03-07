Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Шанхай — Барыс — 4:8 — видео, голы, обзор матча регулярного чемпионата КХЛ сезона-2025/2026, KHL World Games

12 голов и драка! «Шанхай» всё-таки устроил шоу в Китае
Дмитрий Сторожев
Отчёт «Шанхай» — «Барыс» — 4:8
Комментарии
World Games на родине «драконов» закончились ярко.

Второй матч KHL World Games в Шанхае провели с участием команд, которые к стартовому вбрасыванию уже ни на что не претендовали. И «драконы», и «Барыс» лишились шансов на выход в плей-офф и приехали напоследок порадовать китайскую публику перед ещё одной большой паузой – до полноценного возвращения КХЛ в Поднебесную остался как минимум сезон.

Обзор первого матча:
КХЛ вернулась в Китай спустя шесть лет! Но праздник себе устроила только «Сибирь»
КХЛ вернулась в Китай спустя шесть лет! Но праздник себе устроила только «Сибирь»

Норму предыдущей игры команды выполнили меньше чем за шесть минут – Райли Саттер быстро открыл счёт, но затем гости смогли перевернуть игру и выйти вперёд. Особенно постарался Райли Уолш – защитник «Барыса» потерял шайбу перед первым пропущенным голом своей команды, а затем принёс лидерство казахстанскому клубу.

Он же помог ему вновь вернуть преимущество – Адам Кленденинг ответил на гол американского защитника гостей, но Уолш практически моментально помог отличиться Майку Веккьоне, который снова поставил «драконов» в положение догоняющих.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Из него хозяева уже не выбрались – несмотря на поддержку болельщиков, которых сегодня на арене было гораздо больше, чем 5 марта, отыграться «Шанхаю» так и не удалось. Хотя «драконы» подбирались на минимальное расстояние – например, когда отыграли одну шайбу незадолго до первого перерыва.

Надежды домашней публики и игрового состава похоронил Веккьоне, который стал главным героем встречи – он восстановил преимущество «Барыса» в две шайбы в самом начале второй двадцатиминутки, а затем помог Семёну Симонову практически снять все вопросы о победителе матча.

Хотя подопечные Митча Лава неоднократно пытались вернуться в игру и даже забили ещё раз – Владимир Кузнецов через две минуты после гола Симонова вернул надежду собравшимся на арене «Восток» болельщикам на положительный исход. По победам в Китае точно изголодались – особенно с учётом того, что «Сибирь» увезла из Шанхая два очка.

Однако на этот раз максимум очков снова забрали соперники «драконов». «Барыс» вбивал соперников в лёд не только фигурально, но и буквально – в середине третьего периода в кулачном бою схлестнулись Уайатт Калинюк и Алихан Асетов. Казахстанский хоккеист одержал убедительную победу в драке, прямо как команда Михаила Кравца над оппонентом.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

А последнее слово шанхайских World Games сказал Майкл Веккьоне – американский форвард «Барыса» реализовал очередное большинство и оформил хет-трик, набрав пять очков во встрече. На лёд даже прилетела одна кепка – казахстанских болельщиков в Шанхае тоже было достаточно.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 марта 2026, суббота. 14:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
4 : 8
Барыс
Астана
1:0 Саттер – 00:57 (5x5)     1:1 Савицкий (Ляпунов) – 04:48 (5x5)     1:2 Уолш (Уиллман, Веккионе) – 05:44 (5x4)     2:2 Кленденинг (Фу, Саттер) – 08:07 (5x5)     2:3 Веккионе (Уолш, Морелли) – 08:59 (5x5)     2:4 Морелли (Бреус, Бекетаев) – 15:17 (5x5)     3:4 Рендулич (Попугаев, Кленденинг) – 19:44 (5x3)     3:5 Веккионе (Масси, Морелли) – 22:23 (5x5)     3:6 Симонов (Маккошен, Веккионе) – 25:58 (5x5)     4:6 Кузнецов (Каблуков, Райлли) – 27:37 (5x5)     4:7 Логвин (Асетов, Панюков) – 42:41 (5x5)     4:8 Веккионе (Томпсон, Морелли) – 56:56 (5x5)    

8:4 – вот таким шоу завершились вынесенные матчи в Китае.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android