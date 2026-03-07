Овечкин проиграл главный матч сезона! Отставание «Вашингтона» от зоны плей-офф растёт

«Столичные» в упорной борьбе уступили прямому конкуренту за топ-8 «Бостону». Капитан «Кэпиталз» опять не набрал очков, а судьи начудили.

«Бостон» в последних матчах немного затормозил, потерпев четыре поражения в шести играх. «Брюинз» по-прежнему удерживали восьмое место в Восточной конференции. Но любая неудача сейчас может выкинуть «мишек» из зоны плей-офф.

«Вашингтон» подходил к встрече с «Бостоном», отставая от топ-8 на четыре очка. При этом «столичные» провели на два матча больше, чем соперники, что ставит их в не особо выгодную позицию.

А ещё «Кэпс» потерпели два поражения подряд и на дедлайне устроили импровизированную распродажу, попрощавшись с Ником Даудом и Джоном Карлсоном. Новички в лице нападающего Давида Кемпфа и Тимоти Лильегрена ещё не успели приехать, поэтому на встречу с «Брюинз» пришлось выходить без них.

Можно сказать, что это была решающая встреча.

Матч начался довольно медленно для обеих команд. Первые опасные моменты были созданы при помощи Никиты Задорова — защитник удалился за атаку игрока, не владеющего шайбой, и отставил «Бостон» в меньшинстве.

Удивительно, но «мишки» едва не извлекли из этого выгоду! Элиас Линдхольм в центре площадки подкараулил ошибку гостей и убежал один на один с Логаном Томпсоном. Правда, переиграть голкипера не удалось.

А следом же «Вашингтон» разыграл опасную комбинацию, закончившуюся броском в упор из слота. Джереми Свейман спас.

В первом периоде команды сумели создать ещё всего один опасный момент. Коннор Макмайкл убежал по левому флангу в быструю атаку, отдал поперечный пас на Тома Уилсона, и тот с близкого расстояния бросил прямо во вратаря.

На перерыв команды ушли при счёте 0:0.

А уже на 25-й минуте «Бостон» открыл счёт.

«Брюинз» получили большинство. Шайба оказалась в их зоне, Уилсон пошёл в прессинг, однако Морган Гики перехитрил его, организовав стремительную атаку для своей команды. Павел Заха подхватил шайбу, отдал на Давида Пастрняка, тот при входе в зону подключил Чарли Макэвоя. Защитник сделал паузу — и перевёл на Заху. Павел бросил с близкого расстояния, Томпсон спас — но чех оказался первым на добивании и нанёс бросок с лёту — 1:0!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Впрочем, «Вашингтон» это не сломило.

На 28-й минуте «столичные» закрепились в чужой зоне, Джейкоб Чикран получил шайбу и сначала сместился вдоль синей линии с левого фланга на правый, затем изящным финтом обошёл соперника, вырвался на оперативный простор и, сблизившись с вратарём, отдал передачу в слот. А там расторопнее всех оказался Алексей Протас. Белорусский нападающий сравнял счёт, забросив свою 21-ю шайбу в сезоне. 1:1!

«Бостон» отреагировал на этот гол рядом опасных атак. Но во втором периоде на первый план неожиданно вышли судьи. На последней минуте отрезка «Вашингтон» играл в большинстве. Райан Леонард получил шайбу на правом фланге и на резком движении ушёл от Задорова. Защитник в падении попытался сыграть в шайбу, однако в итоге чистейше срубил нападающего. Судьи промолчали.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Чемп.НХЛ». Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

И практически тут же рефери выписали две минуты Этену Фрэнку за задержку соперника, хотя фолом там, откровенно говоря, и не пахло. Даже главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери рассмеялся на скамейке после этого удаления.

К счастью для «столичных», реализовать это большинство у «Бостона» не вышло.

Но «Вашингтону» это не сильно помогло. На 45-й минуте Хампус Линдхольм прервал атаку гостей, отдал в центр площадки на Кейси Миттельштадта, а тот передачей с неудобной вывел Виктора Арвидссона один на один. Нападающий не стал выдумывать и хлёстким броском пробил Томпсона. 2:1!

Через несколько минут Арвидссон ещё раз вышел на рандеву с голкипером «столичных», однако в этот раз Логан оказался победителем дуэли.

На 53-й минуте у «Вашингтона» была возможность сравнять счёт. Макмайкл получил шайбу в слоте и бросал наверняка — Свейман вновь был на высоте!

За две минуты до конца основного времени «Кэпиталз» сняли вратаря, и Александр Овечкин даже отметился опасным броском, но после этого капитан набросил на ворота, «мишки» оказались первыми на подборе, Пастрняк отправил Линдхольма на пустые ворота — 3:1.

Таким образом, «Вашингтон» проиграл прямому конкуренту и отстал от зоны плей-офф уже на шесть очков, что выглядит довольно критично. «Бостон» закрепился в топ-8. А Александр Овечкин во втором матче подряд не сумел ни забить, ни набрать очков.

