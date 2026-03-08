«Амур» не отпускает «Сибирь», СКА поднимается в таблице Запада. Итоги дня в КХЛ

7 марта в регулярном чемпионате КХЛ состоялось шесть матчей. Коротко рассказываем о каждом из них.

В Хабаровске цепляющийся за кубковую восьмёрку «Амур» проводил повторный матч с «Салаватом». Начало встречи для «тигров» не задалось: они проиграли первый период и пропустили вторую шайбу сразу после перерыва. Но при счёте 0:2 «Амур» буквально смял уфимских гостей за период, забил четыре гола подряд и отправил на скамейку запасных вратаря «Салавата» Илью Коновалова. С Семёном Вязовым на последнем рубеже уфимцы прекратили пропускать, но сами смогли забить только на 57-й минуте. Однако «Амур» уже через минуту с небольшим забил ещё раз, показав гостям, что сегодня «тигры» делиться очками не намерены.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Два дня назад «Нефтехимик» крупно уступил во Владивостоке, и сегодня «Адмирал» начал встречу активнее, но нижнекамцы забивали своевременные голы и на перерыв ушли при счёте 2:1 в свою пользу. Во втором периоде гол хозяев был отменён, а за пять секунд до перерыва нижнекамцы увеличили своё преимущество. В заключительной двадцатиминутке «Нефтехимик» забил четвёртый гол — дубль оформил Севастьян Соколов, забросивший сегодня свои первые шайбы в КХЛ. К чести игроков «Адмирала», они довольно быстро отыграли две шайбы и устроились на финальный штурм ворот Ярослава Озолина, однако оборона «Нефтехимика» не дрогнула. Нижнекамцы сравнялись по очкам с «Трактором» и продолжают борьбу за право подняться повыше, чем седьмое место Востока.

Позавчера в Шанхае «драконы» принимали сражающуюся за плей-офф «Сибирь», так что матч получился тягучим и скучноватым. Зато сегодня два клуба, которым через две недели заканчивать сезон, повеселились на полную катушку. «Шанхай» и «Барыс» на двоих организовали 12 голов и яркую драку в концовке матча, правда, хозяева оказались в роли проигравших и в хоккее, и в кулачном поединке. Но сейчас для «драконов» это неважно. А важно то, что они всё-таки сумели сыграть на исторической родине в первый год после ребрендинга, а значит, в вопросе скорого переезда «Шанхая» в Китай всё идёт по плану.

После качественного и победного матча с «Ак Барсом» «Лада» в следующей игре оглушительно провалилась, встретившись со «Спартаком». Уже к 28-й минуте красно-белые выигрывали 5:0, а у тольяттинцев совершенно ничего не получалось. В результате «Лада» пропустила семь раз, так и не сумев найти ключ к перелому встречи.

«Сибирь» не проигрывала в Казани с 2020 года, и это единственное, что можно было сказать в пользу новосибирцев перед сегодняшним матчем. Игроки «Сибири» довольно долго добирались в столицу Татарстана из Шанхая, плюс «Ак Барс» был явно злой после провальной игры в Тольятти, да и по теории вероятности казанцам уже пора было прервать обидную серию в домашних играх с новосибирцами.

В первом периоде «Ак Барс» дважды забил Михаилу Бердину, «Сибирь» смогла отыграться с 0:2 к середине встречи, и запахло очередным «волевым поражением» для казанцев, но сегодня в их составе блистал Александр Барабанов. Он снова вывел хозяев вперёд, затем ассистировал на гол Алексею Пустозёрову, а второй в матче гол Кирилла Семёнова сделал прозрачным результат игры, хоть в ней лишь заканчивался второй период. Однако «Сибири» не хватало свежести: новосибирцы поборолись в третьем отрезке, Бек оформил дубль в большинстве, Ярослав Люзенков снял вратаря в концовке, но всё это привело лишь к голу Барабанова в пустые ворота, а на лёд полетели кепки в честь автора хет-трика. Новосибирцы вновь опережают «Амур» лишь на три очка, интрига в борьбе за восьмое место на Востоке жива.

«Динамо» М и СКА сыграли важный матч для итогового распределения мест внутри кубковой восьмёрки. Бело-голубые открыли счёт в середине встречи, затем начали откровенно удерживать преимущество, но СКА всё же забил в концовке третьего периода. А в овертайме армейцы отбились в формате 3х4 и потом забили победный гол в контратаке. Теперь СКА поднялся уже на шестую строчку Запада, между прочим, до идущего четвёртым ЦСКА команде Игоря Ларионова лишь одно очко.

Матчи 8 марта

