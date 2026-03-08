«Это поэзия на льду». Кучеров пробил 100 очков за сезон и вернулся в гонку бомбардиров НХЛ

«Тампа» в блистательной манере вернулась на победные рельсы, а Никита Кучеров, слегка притормозивший в последних матчах, вновь включился в бомбардирскую гонку НХЛ.

«Тампа» словно и не заметила быстрой пропущенной шайбы после своего обреза, ей потребовалось меньше минуты, чтобы сравнять счёт. Райан Макдона получил передачу от Кучерова, заехал в круг вбрасывания, не стал ничего придумывать и бросил. Шайба срикошетила от конька Маккейба и пролетела мимо Столарза в ворота.

Чуть позднее «Тампа» выиграла вбрасывание в чужой зоне, и Никита в борьбе у борта послал шайбу на пятачок, где на добивании сыграл Джейк Гюнцель. Через минуту с небольшим отличился Кори Перри, который в дедлайн был выменян у «Лос-Анджелеса». 40-летний канадец – главный невезунчик последних шести лет, пять финалов с разными командами – и все проигранные. «Когда проигрываешь пять из шести финалов, хочется всё-таки выиграть. Мне ещё играть и играть, просто люблю хоккей», — сказал Перри, который сегодня спал всего три часа после обмена, но всё равно оказался в полном порядке на льду. Быть может, в этот раз повезёт и он добавит в свою коллекцию ещё один Кубок Стэнли?

Завершил период гол Оливера Бьёркстранда в большинстве с блестящей передачи Кучерова. Никита в 10-й раз в карьере оформил ассистентский хет-трик за один период, но на этом не остановился. Сегодня он был в огне, как и вся «Тампа».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Его игра — это поэзия на льду. Его умение творить и видение не знают себе равных», — отметил главный тренер Джон Купер.

«Сертифицированная машина по набору очков», — так отреагировали на выступление Кучерова в официальном аккаунте передачи BarDown.

В третьем периоде Кучеров помог Брэндону Хагелю поразить пустые ворота, закончив матч с четырьмя передачами. Никита в четвёртый раз подряд и в шестой раз за карьеру пробил отметку в 100 очков за сезон. Только шести игрокам удавалось сделать это большее количество раз. Уэйну Гретцки, конечно (15), Марио Лемье (10), Коннору Макдэвиду (9), Марселю Дионну (8), Майку Босси и Петеру Штястны (по 7 сезонов).

Кроме того, россиянин стал третьим игроком в этом сезоне, пробившим 100 очков. От Натана Маккиннона, который идёт вторым, его отделяет три очка, до лидера Коннора Макдэвида – шесть очков. Вполне отыгрываемое отставание, хотя Никита наверняка не думает об индивидуальных призах.