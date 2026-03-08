Скидки
Хоккей Статьи

Торонто — Тампа — 2:5, видео, голы, обзор матча регулярного чемпионата НХЛ, Кучеров набрал 100 очков в сезоне

«Это поэзия на льду». Кучеров пробил 100 очков за сезон и вернулся в гонку бомбардиров НХЛ
Елена Кузнецова
Отчет «Торонто» — «Тампа» — 2:5
Оформил ассистентский покер в матче с «Торонто».

«Тампа» в блистательной манере вернулась на победные рельсы, а Никита Кучеров, слегка притормозивший в последних матчах, вновь включился в бомбардирскую гонку НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 марта 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Маччелли (Нюландер) – 04:50     1:1 Макдона (Кучеров, Пойнт) – 05:36     1:2 Гюнцель (Пойнт, Кучеров) – 12:30     1:3 Перри (Хагель, Чирелли) – 13:48     1:4 Бьёркстранд (Кучеров, Гюнцель) – 15:06 (pp)     1:5 Хагель (Чирелли, Кучеров) – 55:41     2:5 Робертсон – 59:29    

«Тампа» словно и не заметила быстрой пропущенной шайбы после своего обреза, ей потребовалось меньше минуты, чтобы сравнять счёт. Райан Макдона получил передачу от Кучерова, заехал в круг вбрасывания, не стал ничего придумывать и бросил. Шайба срикошетила от конька Маккейба и пролетела мимо Столарза в ворота.

Чуть позднее «Тампа» выиграла вбрасывание в чужой зоне, и Никита в борьбе у борта послал шайбу на пятачок, где на добивании сыграл Джейк Гюнцель. Через минуту с небольшим отличился Кори Перри, который в дедлайн был выменян у «Лос-Анджелеса». 40-летний канадец – главный невезунчик последних шести лет, пять финалов с разными командами – и все проигранные. «Когда проигрываешь пять из шести финалов, хочется всё-таки выиграть. Мне ещё играть и играть, просто люблю хоккей», — сказал Перри, который сегодня спал всего три часа после обмена, но всё равно оказался в полном порядке на льду. Быть может, в этот раз повезёт и он добавит в свою коллекцию ещё один Кубок Стэнли?

Завершил период гол Оливера Бьёркстранда в большинстве с блестящей передачи Кучерова. Никита в 10-й раз в карьере оформил ассистентский хет-трик за один период, но на этом не остановился. Сегодня он был в огне, как и вся «Тампа».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Его игра — это поэзия на льду. Его умение творить и видение не знают себе равных», — отметил главный тренер Джон Купер.

«Сертифицированная машина по набору очков», — так отреагировали на выступление Кучерова в официальном аккаунте передачи BarDown.

В третьем периоде Кучеров помог Брэндону Хагелю поразить пустые ворота, закончив матч с четырьмя передачами. Никита в четвёртый раз подряд и в шестой раз за карьеру пробил отметку в 100 очков за сезон. Только шести игрокам удавалось сделать это большее количество раз. Уэйну Гретцки, конечно (15), Марио Лемье (10), Коннору Макдэвиду (9), Марселю Дионну (8), Майку Босси и Петеру Штястны (по 7 сезонов).

Кроме того, россиянин стал третьим игроком в этом сезоне, пробившим 100 очков. От Натана Маккиннона, который идёт вторым, его отделяет три очка, до лидера Коннора Макдэвида – шесть очков. Вполне отыгрываемое отставание, хотя Никита наверняка не думает об индивидуальных призах.

