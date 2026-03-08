Скидки
Главная Хоккей Статьи

Нью-Джерси — Рейнджерс — 6:3, видео, голы, обзор матча регулярного чемпионата НХЛ, первая драка Грицюка

Первая драка Грицюка в НХЛ! Не стерпел грязь «Рейнджерс» и навалял финну прямо в перчатках
Елена Кузнецова
Первая драка Арсения Грицюка в НХЛ
«Дэвилз» победили 6:3.

Март Арсений Грицюк начал ударно, в прямом и переносном смыслах слова. Его перевели в звено к Джеку Хьюзу, и дело пошло. Гол «Флориде», который прервал его шестиматчевую серию без очков, затем гол и передача в игре с «Торонто», а сегодня во встрече с «Рейнджерс» россиянин не только отметился очередным ассистом, но и устроил драку!

Ещё пару дней назад Арсений прямо говорил, что всегда будет защищать партнёров: «Надо драться с любым, если на Хьюзе проведут силовой. И я готов, потому что он наша суперзвезда».

НХЛ — регулярный чемпионат
07 марта 2026, суббота. 23:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
6 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Братт (Гласс, Ковачевич) – 01:06     1:1 Борген (Трочек) – 06:26     1:2 Гавриков (Лаба, Картье) – 08:36     2:2 Мерсер (Хьюз, Грицюк) – 19:47 (pp)     3:2 Хьюз – 35:52 (pp)     3:3 Кайлли (Шнайдер, Рэддиш) – 36:53     4:3 Хишир (Братт, Хьюз) – 48:05 (pp)     5:3 Хьюз (Браун) – 56:56     6:3 Хьюз (Браун, Ковачевич) – 59:28    

Сегодня Грицюк продемонстрировал серьёзность своих слов и что он готов вступаться не только за Хьюза, а вообще за команду. Всё началось с того, что на старте третьего периода нападающий «синерубашечников» Юусо Пярссинен жёстко приложил Коннора Брауна в центре площадки.

Грицюк как раз проезжал мимо и не собирался спускать это с рук. Он тут же накинулся на обидчика, всё случилось так быстро, что россиянин даже не стал сбрасывать перчатки, навалял финну прямо в них. Провёл несколько мощных ударов правой, пока не подоспели судьи.

ВИДЕО

Судьи не сочли это за драку, которая тянула бы на пять минут, и выписали Арсению 2+2 за грубость. Пярссинен тоже уехал отдыхать на две минуты за атаку игрока, не владеющего шайбой, и «Дэвилз» остались в меньшинстве.

«Рейнджерс» своим шансом сравнять счёт не воспользовались, потому что «меньшевики» «дьяволов» были готовы лёд грызть зубами, чтобы отбиться. «Да мы всегда такое удаление выстоим ради парня, который встал на защиту партнёра. Грицюк молодец, что немного вышел из своей зоны комфорта», — отметил после игры нападающий Йеспер Братт.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Гриц круто поступил. На мой взгляд, Пярссинен сыграл грязно, и именно так реагируют хорошие товарищи по команде. Они вступаются друг за друга, для нас это не проблема, мы в таком меньшинстве обязательно отобьёмся. И мы это сделали», — согласился нападающий Нико Хишир.

Кстати, это не первый раз, когда Грицюк показывает характер. Осенью он жёстко закусился с Матвеем Мичковым, однако тогда дело до драки не дошло, ограничились потасовкой с парой ласковых слов.

«Дэвилз» не только отбились, но и окончательно забрали контроль над игрой, вскоре реализовав большинство. А два гола Джека Хьюза в концовке стали вишенкой на торте – американец закончил встречу с хет-триком и передачей.

Новости. Хоккей
