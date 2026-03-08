Первая драка Грицюка в НХЛ! Не стерпел грязь «Рейнджерс» и навалял финну прямо в перчатках

Март Арсений Грицюк начал ударно, в прямом и переносном смыслах слова. Его перевели в звено к Джеку Хьюзу, и дело пошло. Гол «Флориде», который прервал его шестиматчевую серию без очков, затем гол и передача в игре с «Торонто», а сегодня во встрече с «Рейнджерс» россиянин не только отметился очередным ассистом, но и устроил драку!

Ещё пару дней назад Арсений прямо говорил, что всегда будет защищать партнёров: «Надо драться с любым, если на Хьюзе проведут силовой. И я готов, потому что он наша суперзвезда».

Сегодня Грицюк продемонстрировал серьёзность своих слов и что он готов вступаться не только за Хьюза, а вообще за команду. Всё началось с того, что на старте третьего периода нападающий «синерубашечников» Юусо Пярссинен жёстко приложил Коннора Брауна в центре площадки.

Грицюк как раз проезжал мимо и не собирался спускать это с рук. Он тут же накинулся на обидчика, всё случилось так быстро, что россиянин даже не стал сбрасывать перчатки, навалял финну прямо в них. Провёл несколько мощных ударов правой, пока не подоспели судьи.

ВИДЕО

Судьи не сочли это за драку, которая тянула бы на пять минут, и выписали Арсению 2+2 за грубость. Пярссинен тоже уехал отдыхать на две минуты за атаку игрока, не владеющего шайбой, и «Дэвилз» остались в меньшинстве.

«Рейнджерс» своим шансом сравнять счёт не воспользовались, потому что «меньшевики» «дьяволов» были готовы лёд грызть зубами, чтобы отбиться. «Да мы всегда такое удаление выстоим ради парня, который встал на защиту партнёра. Грицюк молодец, что немного вышел из своей зоны комфорта», — отметил после игры нападающий Йеспер Братт.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Гриц круто поступил. На мой взгляд, Пярссинен сыграл грязно, и именно так реагируют хорошие товарищи по команде. Они вступаются друг за друга, для нас это не проблема, мы в таком меньшинстве обязательно отобьёмся. И мы это сделали», — согласился нападающий Нико Хишир.

Кстати, это не первый раз, когда Грицюк показывает характер. Осенью он жёстко закусился с Матвеем Мичковым, однако тогда дело до драки не дошло, ограничились потасовкой с парой ласковых слов.

«Дэвилз» не только отбились, но и окончательно забрали контроль над игрой, вскоре реализовав большинство. А два гола Джека Хьюза в концовке стали вишенкой на торте – американец закончил встречу с хет-триком и передачей.