Легендарное достижение капитана СКА! Он вошёл в число самых крутых игроков КХЛ

Накануне произошло знаменательное событие, на которое у нас почему-то далеко не все обращают внимание.

Нападающий и капитан СКА Сергей Плотников стал четвёртым игроком в истории Континентальной хоккейной лиги, проведшим 1000 матчей в КХЛ. Юбилейной для форварда стала встреча с московским «Динамо». Напомним, также Сергей выступал в КХЛ за «Амур», «Локомотив», магнитогорский «Металлург» и ЦСКА.

Примечательно, что в этой встрече опытный 35-летний форвард не ушёл со льда без набранных баллов за результативность, отдав передачу в эпизоде с голом Марата Хайруллина в концовке третьего периода.

Ранее до отметки в 1000 матчей в КХЛ добирались Евгений Бирюков (1001), Вадим Шипачёв (1121) и Илья Каблуков (1044).

Для нынешнего СКА Плотников значит очень многое. Так, например, Игорь Ларионов видит его не только лидером на площадке, но и в раздевалке, где нужно подавать пример всей команде, включая молодёжь, и помогать ей настраиваться на каждый матч.

Сразу вспоминаются слова Ларионова, который после технической ошибки в гостевой игре с «Локомотивом» недоумевал, почему у армейцев возникла путаница с капитанами.

«Сам был удивлён. Дал задание персоналу вернуть Плотникову капитанскую нашивку. Зыков и Хайруллин остаются ассистентами. Потом мне подсказали — техническая ошибка. Она не глобальная, но весёлая. Сам не ожидал и не мог понять, почему у нас Плотников с пустым местом на плече», — говорил тогда Ларионов.

Плотников для нашей лиги и для всего отечественного хоккея фигура действительно знаковая. Три Кубка Гагарина, выигранный чемпионат мира в Минске, серебро Олимпиады в Пекине. Далеко не каждый игрок может похвастать таким внушительным списком наград и достижений.

Кроме того, Сергей всегда отличался бойцовским характером и харизмой. Он может не только забросить важную шайбу, но и без проблем заступиться за партнёра, дать отпор любому обидчику, даже превосходящему его самого в габаритах.

«Самое главное, что человек является профессионалом с большой буквы. Очень честный, ответственный хоккеист, для которого результат команды и атмосфера внутри неё всегда были и будут важными составляющими победы. Сергей — тот человек, который не жалеет себя и всё вокруг для достижения результата. Это настоящий ориентир для подражания со стороны молодых игроков», — заявил мне агент Алексей Дементьев, долгое время представляющий интересы Плотникова.

Что ж, остаётся только присоединиться к его словам, а Сергею — пожелать продолжать радовать российских болельщиков своей игрой и, главное, обходиться без травм.